Nejnovější Tesla je diesel, absurdnější komedii byste nevymysleli

Foto: MTU, tiskové materiály

Tesla se holedbá, jak se zasazuje o elektrifikaci světa na všech frontách, když ale přišlo na obsluhu její fabriky s pomocí vlakového spoje, volba padla na diesel. Že by to tak bylo levnější a flexibilnější?

Jistě, není to auto a nevyrobila ho Tesla, to je ale tak asi vše, co lze namítnout k použitému označení. Vznik celého spoje iniciovala Tesla, potřebnou infrastrukturu zajistila a zaplatila Tesla, jeho provoz platí Tesla a když se vlak blíží k nádraží, na ukazatelích svítí nejbližších spojů svítí „Tesla”. Je to prostě Tesla Zug, jak říkají Němci, neboť jeho jedinou rolí je zajistit převoz zaměstnanců tzv. berlínské gigafactory mezi městy Erkner a Grünheide, kde továrna fakticky stojí.

To je nakonec hezká věc, v čem je háček? Tesla se neobtěžovala s tím, aby vlaku zajistila elektrický pohon, a tak na videu níže neuvidíte ani „třetí kolej”, ani elektrické vedení nad tratí. Vlak, jehož provoz dostala na starosti soukromá společnost Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), tak pro obsluhu trati používá lokomotivu s diesel-elektrickým hybridním pohonem, která by bez nafty v nádržích neujela ani metr. Nejnovější Tesla je tedy diesel, to je skutečně absurdita non plus ultra.

Je fascinující, jak se Tesla podle svých slov zasazuje o elektrifikaci čehokoli a kdekoli, když ale má možnost pomoci s elektrifikací německé vlakové dopravy, která stále z velké části spoléhá na naftové lokomotivy, dá přednost nižším nákladům na stavbu a provoz takového spoje. Tesla Zug je tak ve skutečnosti stroj, který si říká Bombardier Talent (akronym Talbot light commuter railcar) a už 17 let se ani nevyrábí. Ve flotile NEB slouží dál a k pohonu používá primárně vždy dva dieselové motory MTU buď v uspořádání V12 nebo V6, které následně buď přímo nebo skrze 4 elektrické motory pohání patřičnou soupravu. V tomto případě má jít o hybridní verzi.

Pozoruhodné je, že vlak nemá žádný pevný jízdní řád, funguje tedy podobně jako oddělení kontroly kvality značky - nahodile. Denně vykoná okolo 60 jízd oběma směry, nejčastěji v asi 45minutových rozestupech, někdy ale časové mezery spoji zaberou i dvě hodiny. Spoj je provozován plně na náklady Tesly a může jej použít i široká veřejnost - zda jste zaměstnanci automobilky, nikdo nekontroluje. Ostatně kdo jiný by vlak jedoucí jen k továrně firmy používal.

Volba dieselové lokomotivy ze strany Tesly si v německých médiích vysloužila dost výsměchu, s takovými věcmi si ale firma obvykle hlavu nedělá. A nejspíš si ji nebude dělat ani tentokrát. Automobilku těší, že nový spoj levně a spolehlivě přemístí asi 1 500 z celkových 10 000 zaměstnanců firmy, zbytek dojíždí buď auty, autobusy anebo také na kole. Z Erkneru do Tesly vede i nová cyklostezka, tu ale firma nefinancovala, zaplatili ji místní ze svých daní.

Takhle vypadá nejnovější Tesla, přímo v akci ji můžete vidět níže. Je to vlak, který jezdí na naftu, automobilka financovala jeho vznik a stoprocentně platí i jeho provoz, přesto odmítla elektrifikaci trati, která vede až k její továrně. Ilustrační foto: MPW57, Wikimedia Commons, CC0 Public Domain

Giga Berlin now has its own train shuttle, capable of moving 400 people per ride pic.twitter.com/gmvy80GFFn - Tesla Europe (@teslaeurope) September 4, 2023

