Nejnovější Tesle za jízdy odlétla střecha jen dvě hodiny po převzetí nového auta

S čím vším je možné mít na Tesle problémy? Evidentně s čímkoli. Podle zkušenosti novopečeného majitele mohou na autě zapomenout řádně přidělat i celou střechu.

Elon Musk je tím typem člověka, který má vždy v záloze nějaký trumf. A jelikož elektrický vizionář netouží po jakékoliv zbytečné pozornosti, rozhodl se, že své publikum v tichosti co nejvíce překvapí. Až do včerejšího dne tedy nikdo nevěděl, že Tesla rozjela výrobu kabrioletu. A co více, rovnou začala i s jeho dodávkami těm, kteří si jej ani neobjednali. Aby pak překvapení bylo dokonalé, první zákazník dostal auto zdánlivě se střechou, která záhy zmizela.

Dobře, žertujeme, takhle to asi míněno nebylo, ale výsledek je stejný. Dokumentuje to zkušenost uživatele Redditu s přezdívkou Nathaniel, který si společně se svými otcem převzal u oficiálního zastoupení nový Model Y. Vše se tentokrát zdálo být v pořádku, dvě hodiny po převzetí vozu ale jeho posádka zaslechla intenzivní hluk a záhy ránu. Právě tehdy se panoramatická střecha rozhodla odlepit od zbytku auta a zmizet někde v dáli.

Nekvalita Tesel totiž tak začíná být do nebe volající, neboť o zdraví nejde pouze jejich majitelům, kteří se rozhodli strčit hlavu na špalek dobrovolně, ale všem. Je totiž třeba si uvědomit, že panoramatická střecha něco váží, a pokud se náhle uvolní z vozu jedoucího před vámi, je to jen o náhodě, zda někoho trefí nebo nikoli. A mluvíme tu o těžkém komponentu, před kterým se nemusíte schovat ani za čelním sklem vlastního auta.

S něčím podobným si ale nejspíše ve Fremontu hlavu nelámou. Pro Teslu jsou momentálně nejdůležitější výrobní kvóty, jimž podřizuje vše. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby vždy před koncem kvartálu, kdy horečnatost narůstá, lidé z oddělení kontroly kvality opustili svá stanoviště a šli místo toho pomáhat na montážní linku. Jinak si totiž nelze vysvětlit, jak je možné, že úchyty střechy na autě zcela chyběly, jak se Nathaniel později dozvěděl v servisu.

Vůz byl Tesle vrácen, byť prodejce nabízel jeho opravu. Takovému kroku se vůbec nedivíme, stejně jako následné averzi obou mužů ke kalifornské automobilce. Ta stále dokáže překvapovat tím, co také schopna nekvalitně postavit, a tak... počkejme, co se stane zítra. Po odpadávajících náraznících, střešních panelech, praskajících nápravách či sklech bude nicméně těžké přijít s něčím zcela originálním.

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L