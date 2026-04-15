Nejnovější verze Porsche 911 spojuje motor bez turba s ručním řazením, stojí ale majlant a překračuje dřív nepřekročitelnou hranici
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Vzhledem k tomu, jak málo podobných aut se dnes nabízí, pro Porsche zřejmě nebude problém s ním zabodovat. Jinak se ale musíme ptát, koho má vlastně oslovit. Puristům bude vadit absence střechy, lidé milující jízdu s větrem ve vlasech pro změnu moc netouží po ručním řazení.
Před pár dny Porsche unikly první oficiální snímky nové verze 911 GT3. Ta se podobně jako už existující provedení dočkala šestistupňové manuální převodovky a čtyřlitrového atmosférického šestiválce, z čehož by všichni nadšenci měli být u vytržení. Jenže zrovna tuto skupinu zákazníků obklopil spíše netečný chlad, neboť automobilka z Zuffenhausenu vůbec poprvé ve své historii představila GT3 či GT3 RS ve verzi kabriolet. Něco takového ale moc nesouzní s honem těchto provedení za minimalizací hmotnosti a maximalizací torzní tuhosti, což jsou věci, které puristé ocení předevší.
911 GT3 S/C, jak zní oficiální název novinky, má na kontě 1 497 kg. To je v dnešní době spíš muší váha, za kterou stojí některé panely karoserie vyrobené z uhlíkových vláken, stejně jako karbon-keramické brzdy (jen na jejich konto jde úspora 20 kilo) a hořčíková kola s centrální maticí (-8,6 kg). Kabriolet je tak nakonec jen o 36 kilogramů těžší než kupé 911 GT3 Touring, se kterým ovšem zvládá plně držet krok. Na stovce jste totiž za 3,9 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 313 km/h. Plátěnou střechu lze přitom stáhnout a natáhnout za 12 sekund.
Stejně jako u kupé se o pohon stará už zmiňovaný čtyřlitrový boxer, který ovšem dostal hřídele z verze 911 GT3 RS. Výkon ale zůstal na 510 koních, jejichž přenos na zadní nápravu zajišťuje pouze šestistupňový manuál. Zrovna ten ale může být dalším problémem této novinky. Pokud totiž toužíte po absolutním propojení s vozem, který si pak následně chcete užívat na zakroucených okreskách či během okruhových dnů, pak chcete i vysokou torzní tuhost, což znamená, že po ničem jiném než po kupé netoužíte.
Když si oproti tomu chcete užívat jízdu se sluncem ve tváři a větrem ve vlasech, bývá vyhledávanější volbou automat, se kterým se můžete daleko více „kochat“. Dost by nás proto zajímalo, na kolik vyšel vývoj novinky. Porsche totiž soustavně zmiňuje, že má omezené zdroje - i to byl ostatně důvod, proč se v generaci 991 již do GT3 RS manuál nevrátil. Zrovna u tohoto kupé by přitom dával daleko větší smysl než u kabrioletu i proto, že Porsche se u něj honí za každým gramem a spojuje s ním řidičskou nirvánu.
Nechápejte nás špatně, jsme vděční za příchod každého auta, které spojuje spalovací atmosférické ústrojí s manuální převodovkou a pohonem zadních kol. Jenže 911 GT3 S/C se zdá být střelou, která míří na kraj terče, zatímco GT3 RS s „fofrklackem“ by rozmetala jeho střed. A protože taková auta existují vlastně už jen ve vrcholném segmentu, kde se ceny pohybují spíše nad metou 100 milionů korun, značka by si za manuální RS klidně mohla naúčtovat dvojnásobek toho, kolik chce za verzi s PDK.
Zda si Zuffenhausen nechá utéct takovou příležitost, je zatím ve hvězdách. Zatím však nemáme žádné zprávy o tom, že by se takové provedení chystalo. Spíše se spekuluje o přeplňované GT3 RS, což by byla další facka do tváře puristů - i když i toto provedení by asi mohlo zabodovat snáz než kabriolet S/C. Ten bude k mání i s paketem Street Style, který zvenčí přihazuje grafické polepy ve stejné červené barvě, v jaké jsou vyvedena i litá kola. Uvnitř pak trůní červeno-bílé kostkované čalounění.
Připlatit si můžete rovněž za karbonové skořepiny, které jsou přitom sklopné, aby umožnili lepší přístup dozadu, kde můžete instalovat doplňkové boxy jako rozšíření předního zavazadelníku. Zájemcům, kteří chtějí utrácet ještě více, jsou pak k dispozici hodinky odpovídající designu nového kabrioletu. Ceny pak v Česku startují na 7 734 248 Kč, i oproti velmi drahé 911 GT3 RS je tedy novinka dražší o dalších 1,1 milionu korun. Porsche tak ani nemuselo výrobu jakkoli omezit, tohle žádná masovka nebude.
Nová 911 GT3 S/C je vůbec první kabriolet v historii série GT. Trochu nám ale uniká, koho má vlastně oslovit. Foto: Porsche
Pokud přitom zájemcům přijde standardní provedení za 7,7 milionu korun moc levné a málo výjimečné, mohou si připlatit za paket Street Style. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
