Nejnovější VW jde proti době i všem prohlášením automobilky, působí jako auto z roku 2015

Neříkáme, že to je špatně, uvážíme-li ale, co všechno VW v poslední době dělá a říká, je tohle auto něco jako stroj času. Přenese vás kamsi do poloviny minulé dekády, kdy novinky klady důraz na dieselové motory a interiéry bez tlačítek si pořádně nešlo ani představit.

Pokud Volkswagen v poslední době byl ochoten na něco přísahat, pak to byla jen elektromobilita, ryzí elektromobilita a nic než elektromobilita. Při pohledu na poslední novinku značky však budete mít pocit, že jste se vrátili zpět do roku 2015. Či ještě před něj. Amarok druhé generace je totiž k mání pouze s jedním benzinovým a čtyřmi dieselovými motory. Jakékoliv hybridní ústrojí pak pod jeho kapotou nehledejte, o ryze bateriovém pohonu si pak zákazníci mohou nechat rovněž jen zdát.

Za tímto krokem pochopitelně stojí fakt, že nový Amarok byl vyvíjen společně s Fordem Ranger. Ani ten zatím neprošel elektrifikací, což je s ohledem na směřování modrého oválu rovněž překvapivé. I tato automobilka totiž oznámila, že její budoucností jsou pouze bateriová auta. Je nicméně třeba podotknout, že tento závazek má zprvu spojen pouze se starým kontinentem. Na ostatních světových trzích bude nejspíše více záležet na zákaznících než na politicích.

Ať se ale v příštích letech stane cokoliv, prozatím je Amarok k mání pouze s 2,3litrovým čtyřválcem EcoBoost na straně benzinové. Tato jednotka přitom produkuje 302 koní, které má na výlučně na povel 10stupňový automat. Pokud vám ovšem tento agregát nevoní, je možné sáhnout po dvoulitrovém turbodieselu, jenž bude v závislosti na trhu produkovat 150, 170 či 209 koní. U prvních dvou verzí přitom bude možné sáhnout i po manuálu, třetí však opět sází jen na automat.

Desetistupňová převodovka Fordu pak bude výlučně spojena i s oběma variantami šestiválcového třílitrového turbodieselu, jenž produkují 241 a 250 koní. Na jaké trhy která verze zamíří, však Němci zatím neupřesnili. To se týká i pohonu, neboť zatímco v některých zemích bude systém 4Motion standardem, v jiných bude možné volit mezi zadokolkou a čtyřkolkou. Pohon 4x4 pak navíc bude k dispozici jak stálý, tak přiřaditelný.

Oproti první generaci pak ta druhá narostla do délky o 96 milimetrů na 5 350 mm. VW, respektive Ford, nicméně výrazně zkrátil převisy, rozvor se tak zvětšil dokonce o 173 mm na 3 270 mm. To vyústilo jak v lepší schopnosti v terénu, tak zvýšení brodivosti z 500 na 800 mm. Mimo to se navýšil i prostor v kabině, a to bez ohledu na fakt, zda zákazníci sáhnou po provedení SingleCab s jednou řadou sedadel či DoubleCab se dvěma.

Tím jsme se přesunuli do interiéru, kde bude dále na výběr mezi 8palcovým a 12palcovým digitálním přístrojovým štítem a 10palcovým či 12palcovým displejem multimédií. Ten pak sice je orientován na výšku, pod ním však zůstalo místo na několik klasických fyzických tlačítek. Nejen v rámci motorového prostoru je tedy Volkswagen poněkud (nikoli nesympaticky) zpátečnický, přičemž rovněž v kabině dáváme této strategii palec nahoru.

Němci nicméně nešli jen cestou nostalgickou, nově přihodili rovněž na luxusu. Dopřát si tedy budete moci i kůží potaženou palubní desku s kontrastními švy. Opomenuta nicméně nebyla ani praktičnost, načež za vrcholné motorizace lze připřáhnout až 3,5 tuny vážící přívěs. Korba pak v závislosti na pohonné jednotce pobere od 1 000 do 1 160 kg nákladu, který chrání elektricky ovládaná roleta.

Lze už jen dodat, že automobilka se rozhodla potěšit i dobrodruhy, kteří s vozem vyrazí na několikadenní výlety mimo civilizaci. Originální příslušenství tedy bude zahrnovat ochranné rámy či třeba šnorchl. Střecha vozu pak snese zatížení až 350 kilogramů, což znamená, že na ni můžete pohodlně instalovat stan pro čtyři. Letos ale expedici jen plánujte, první vozy totiž do Evropy dorazí až na přelomu roku.

