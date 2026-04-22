Nejnovější VW je takový designový bizár, že už ho vážně zjevně nedokáže brát ani jeho autor
Petr ProkopecPůsobí dojmem konceptu, ale není to koncept, jde o auto, které se v této podobě má dostat do sériové výroby. A ani v nejmenším si nedokážeme představit, co pozitivního by pro Volkswagen mohlo znamenat.
včera | Petr Prokopec
Volkswagenu se v posledních letech nedaří zdaleka tak dobře, jako tomu bylo v předchozích dekádách. A platí to i v Číně, kde Němci - paradoxně - narazili se svými elektromobily ještě víc než kde jinde. VW si myslel, že právě kolem tamní klientely postaví svůj nových obchodní model, jenže pro Číňany se jeho modely ID ukázaly být na jedné straně příliš nepokrokové a nudné, na té druhé pak moc drahé.
Proto automobilka zavelela ke změnám a loni oznámila, že prohloubí partnerství s čínskými partnery. Díky tomu by se publikum mělo dočkat novinek šitých Číně na míru. Němci totiž hodlají techniku tamních výrobců zahalit do vlastních karoserií, které designový šéf značky Andreas Mindt vnímá jako pohledné.
Nyní si můžeme prohlédnout poslední z takových novinek, elektrický sedan ID.Unyx 09, který podobně jako loni odhalené elektrické SUV ID.Unyx 08 vzešlo z prohloubené spolupráce se značkou Xpeng. Z designových návrhů je evidentní, že Mindt se snažil stvořit cosi jako německou Alfu Romeo, což nás až tak moc nepřekvapuje. Němci totiž ještě pod nadvládou Ferdinanda Piëcha zkoušeli italskou automobilku zařadit pod svá ochranná křídla, což se jim nepovedlo. Nyní se tak pokouší napodobit Alfy vlastními silami, což... se jim ale také moc nedaří.
Původní nákresy jsou celkem přitažlivé, přetavit je ale do podobně pohledného vozu se zjevně nepovedlo. Nové ID vzhledově spíše odrazuje, za čímž stojí mj. černý pruh, který se táhne od předního nárazníku přes blatník až po dveře. Funkce tohoto detailu je nulová, sloužit má pouze rozbití rozměrných ploch vysokých boků. Jenže ve finále spíš než co jiného připomíná monokl, se kterým přijdete do práce a snažíte se každého přesvědčit, že jste nedostali výprask, ale že jde o nejnovější módní trend.
Podobnou pěstí na oko jsou čelní sloupky, které se podobně jako ty středové dočkaly černé ztvárnění. Jenže VW třeba boky střechy ponechal na rozdíl od jejího středu lakované stejnou modrou, jako zbytek karoserie. Na snímcích ze studia Němci ještě zvládli tyto kontrasty lehce vyretušovat, ovšem na živých fotkách vynikají naplno. A nikoli v dobrém, spíš máte pocit, že Mindt si jako asistenty pro svůj nepovedený dort vzal dvě notoricky známá Čapkova zvířátka.
Jak moc toto dílo Číňany ohromí, zatím zůstává nezodpovězenou otázkou. Podstatným faktorem ale bude jisté i cena, která zatím nebyla zveřejněna. Dá se však předpokládat, že oproti ID.Unyx 08 výrazně jiná nebude. Elektrické SUV je k dispozici od 229 900 juanů neboli 698 tisíc korun, což na pětimetrový vůz není mnoho. Zástupce VW se tak dokonce dostal i níž než Xpeng G9, na jehož základech je postaven. Přesto zatím Němci nezmiňují žádné prodejní rekordy.
ID.Unyx 08 přitom v základu disponuje bateriemi o kapacitě 82 kWh, se kterými je spojen udávaný dojezd 630 km. Vedle toho ovšem klientela může sáhnout také po paketu s 95 kWh, s nímž by měla zvládnout o 100 kilometrů více. Volit pak lze mezi zadokolkou a verzí se dvěma elektromotory a pohonem 4x4, kdy první disponuje 313 a druhá 503 koňmi. Nezní to špatně, jenže i SUV dostalo do vínku zmiňovaný černý pruh, kvůli čemuž si k němu zákazníci budou asi cestu hledat velmi těžko.
VW ID.Unyx 09 vypadal na papíře trochu jako Alfa Romeo Giulia, v reálu se však na něj nedá koukat s takovým zalíbením ani zdaleka. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
