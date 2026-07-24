Nejnovější VW má své české ceny a je to znovu jako z Dikobrazu. Co byste řekli za stálých 61 koní za milion?

Kdo z českého zastoupení VW si skutečně myslí, že se něco takového dá prodat jakkoli většímu množství lidí? Tohle má být auto pro masy, s velmi omezenou použitelností, ošizenou základní specifikací a cenou začínající na téměř 700 tisících Kč ale neosloví skoro nikoho.

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Nejnovější VW má své české ceny a je to znovu jako z Dikobrazu. Co byste řekli za stálých 61 koní za milion?

včera | Petr Prokopec

Nejnovější VW má své české ceny a je to znovu jako z Dikobrazu. Co byste řekli za stálých 61 koní za milion?

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Foto: Volkswagen

Kdo z českého zastoupení VW si skutečně myslí, že se něco takového dá prodat jakkoli většímu množství lidí? Tohle má být auto pro masy, s velmi omezenou použitelností, ošizenou základní specifikací a cenou začínající na téměř 700 tisících Kč ale neosloví skoro nikoho.

Z posledních elektrických novinek Volkswagenu jsme skutečně na větvi, v dobrém slova smyslu to ale opravdu není. Jde o až neuvěřitelně mizerné nabídky, které vám dopřejí velmi málo za velmi mnoho. Takové nové Polo je skoro dokonalý případ když od nemalých 619 tisíc korun dostáváte tak málo, až z toho bolí peněženka. Je sice pravdou, že čtyřmetrový hatchback má větší zavazadelník než jeho spalovací příbuzný, to je ovšem skutečně jediné plus, jakým se může chlubit. Platí to vlastně i o výkonu, jakkoli nejslabší benzinové Polo má na kontě 80 koní, zatímco jeho elektrický bratříček se pyšní 116 kobylami.

To je ovšem špičkový výkon, který je k dispozici jen po omezenou dobu - přesnější informaci automobilka nedává, v závislosti na rychlosti i stylu jízdy a okolních teplotách ale může jít jen o pár minut. Pokud byste jej využívali dlouhodobě, jednotka by se nestíhala chladit a hrozilo by poškození izolační vrstvy vinutí. Jakmile tedy řídicí jednotka zjistí, že začíná docházet na přehřátí systému, výkon omezí. U základního elektrického Pola VW konkrétní hodnotu neuvádí, v případě vrcholu můžete místo vrcholných 211 koní počítat stabilně jen s 61 hříbátky.

Zavazadelník je tedy vskutku tím jediným, čím elektrická novinka převyšuje svého stárnoucího spalovacího příbuzného. VW na bázi hatchbacku představil i malé SUV ID.Cross, které používá stejnou techniku. Zvýšená stavba jeho karoserie pouze nabízí o trochu víc místa pro hlavu, stejně jako můžete nad zadní nápravu naskládat více tašek. To je ale znovu vše, přičemž zaplatit za něco takového musíte minimálně 691 tisíc korun, tedy o desítky víc, než kolik stojí Škoda Octavia už s motorem 2,0 TDI.

Základní provedení ale bude možné objednávat nejdříve od října, momentálně tak lze sáhnout pouze po verzi, která disponuje oněmi maximálními 211 a stálými 61 koňmi. Úroveň Life ovšem vychází na minimálně 890 tisíc korun, zatímco za ID.Cross Style dáte dokonce 964 000 Kč. V prvním případě pak sice dostáváte alespoň lité osmnáctky, ovšem třeba klimatizace je jednozónová. Naštěstí pak alespoň automatická, to je však jen slabá útěcha.

ID.Cross je tak znovu jako nabídkou jako z Dikobrazu, stejně jako výchozí hatchback. VW jej navíc posílá do souboje s vlastním ID.3 Neo, který je k dispozici od 749 tisíc korun. Za to ovšem můžete počítat s pohonem zadních kol, stejně jako třeba s dobíjecím výkonem 100 kW (základní ID.Cross disponuje pouze 90 kW, vyšší verze pak 105 kW). Špičkový výkon elektromotoru pak činí 170 koní, ten stálý ovšem narostl na 95 kobyl. Vedle toho pak lze počítat ještě s extra 10 centimetry na délku.

ID.3 přitom dosud snad nikdo nepovažoval za zrovna povedení elektromobil, s novou dvojicí tak VW skutečně střílí jen víc mimo terč, ač si maloval opak. Automobilce to ale evidentně nevadí, místo toho chystá i ještě menší vůz, který chce nabídnout za zhruba půl milionu korun. Při pohledu na to, jak málo dnes dostáváte za vyšší sumy, raději ani nechceme pomýšlet na to, s jakou výbavou a technikou zamíří ID.1 do prodeje. To bude už skutečně ryzí z nouze ctnost.


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ID.Cross podobně jako ID.Polo nevypadá špatně, oba vozy pak nabízí i větší zavazadelník než jejich spalovací příbuzní. Tím však výčet kladů končí, poměr hodnoty, kterou dostanete za své peníze, je až neuvěřitelně bídný. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

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