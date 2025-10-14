Nejnovější VW nevypadá jako nic, co už od Němců známe, přesto je má vrátit na prodejní trůn

Volkswagen jako značka neprospívá, a tak by rád přišel s něčím, co se stane novým kasovním trhákem. Šance, že to bude zrovna tohle auto, jsou ale podle nás minimální.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Nejnovější VW nevypadá jako nic, co už od Němců známe, přesto je má vrátit na prodejní trůn

včera | Petr Prokopec

Nejnovější VW nevypadá jako nic, co už od Němců známe, přesto je má vrátit na prodejní trůn

/

Foto: Volkswagen

Volkswagen jako značka neprospívá, a tak by rád přišel s něčím, co se stane novým kasovním trhákem. Šance, že to bude zrovna tohle auto, jsou ale podle nás minimální.

Volkswagen svého času platil za světovou prodejní jedničku, ještě déle pak vládl prodejům v Číně. Postupem času ale přestal dávat lidem to, po čem toužili, což vedlo k pádu jeho prodejů a preferenci domácích výrobců. Německá automobilky dlouho věřila, že trváním na tomtéž situaci zvrátí, nakonec se ale chytla za nos. Místo záplavy neúspěšných modelů ID s číselnými označeními tedy přišla s novými spalovacími modely. A mezi elektrickými vozy se chce prosadit díky spolupráci čínskými značkami, zejména pak s Xpengem.

S tím vyvinul novou platformu, kterou bude jako první používat model ID.Unyx 07, tedy jakýsi elektrický kříženec mezi sedanem a SUV. Pro joint venture zvaný Volkswagen Anhui jde o už druhý příspěvek do rodiny ID.Unyx, kdy tím prvním se loni stala přejmenovaná verze Cupry Tavascan. Elektrické SUV nicméně ještě stojí na původní německé architektuře MEB, což sebou nese jisté technologické limity i vyšší náklady. Nová platforma speciálně vyvinutá pro Čínu by měla přinést kýžené zlevnění, které má VW od příštího roku začít vracet do sedla.

Ve srovnání s původním 4,6metrovým ID.Unyx, které se letos dočkalo přídomku 06, je „číslo sedm” o poznání větší. Do délky narostlo na 4 853 milimetrů, zatímco šířka činí 1 852 mm, výška 1 566 mm a rozvor 2 826 mm. Vlastně tak není divu, že VW hodlá novinku nabízet jen s 19- či 20palcovými litými koly. Ta zadní bude roztáčet elektromotor o výkonu 231 koní, který bude zpočátku jedinou volbou.

VW kromě toho chystá také dvoumotorové varianty, ty ovšem mají dorazit až později. Stejně jako první odhalená verze ovšem budou užívat lithium-železito-fosfátové baterie společnosti CATL. O její kapacitě však dosud nepadla ani slovo, což platí také o dojezdu a dynamice. V prvním případě ale VW nejspíše zkusí ohromit nemalým číslem, které využije velkorysého čínského měřícího cyklu CLTC.

Vnějšek vozu nevypadá jako nic, co od Němců známé, i když podobnost s ID.Unyx 06 je neoddiskutovatelná. V interiéru už má ale číslo sedm kráčet svou vlastní cestou. Ze záběrů propálených skrze čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) je ovšem patrný akorát volant se zploštělou horní částí usnadňující výhled na digitální přístrojový štít. Tomu pak bude asistovat minimálně jedna obrazovka multimédií.

ID.Unyx 07 by příští rok neměl dorazit sám, ale ve spojení se dvěma dalšími novinkami, s nimiž chce VW zamířit do těch nejnašlapanějších segmentů. Díky tomu ale Němci možná budou čelit nemalému zklamání, neboť v Číně mezi výrobci elektromobilů probíhá cenová válka, která nedává prostor ani k masivním prodejům, ani k větším maržím. Ale kdo ví, třeba to VW dokáže, jeho šance ostatně posuďte sami.


Nejnovější VW nevypadá jako nic, co už od Němců známe, přesto je má vrátit na prodejní trůn - 1 - VW ID Unyx 07 2025 oficialni prvni 01Nejnovější VW nevypadá jako nic, co už od Němců známe, přesto je má vrátit na prodejní trůn - 2 - VW ID Unyx 07 2025 oficialni prvni 02Nejnovější VW nevypadá jako nic, co už od Němců známe, přesto je má vrátit na prodejní trůn - 3 - VW ID Unyx 07 2025 oficialni prvni 03Nejnovější VW nevypadá jako nic, co už od Němců známe, přesto je má vrátit na prodejní trůn - 4 - VW ID Unyx 07 2025 oficialni prvni 04
Takto nový ID.Unyx 07 ukazuje sám VW. Foto: Volkswagen

Nejnovější VW nevypadá jako nic, co už od Němců známe, přesto je má vrátit na prodejní trůn - 5 - VW ID.Unyx 07 2025 MIIT 01Nejnovější VW nevypadá jako nic, co už od Němců známe, přesto je má vrátit na prodejní trůn - 6 - VW ID.Unyx 07 2025 MIIT 02Nejnovější VW nevypadá jako nic, co už od Němců známe, přesto je má vrátit na prodejní trůn - 7 - VW ID.Unyx 07 2025 MIIT 03
Vůz toho ale možná i víc ukázal na patentových snímcích zveřejněných skrze čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroje: Volkswagen, MIIT

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše