Nejnovějšímu obrněnému speciálu prezidenta Trumpa se směje půl světa. „Golf Force One” ale není vtip, je skutečný

A také nešlo o nic levného, tradičním dodavatelem podobných vozítek byl vyroben výměnou za miliony korun. Jeho úkol je jasný, být připraven poskytnout prezidentovi zázemí, když se věnuje své asi největší vášni.

Americký prezident Donald Trump je velkým fanouškem golfu. Dokázal i to nedávno ve Skotsku, kde sice nejdříve musel trochu pracovat, ale poté, co dosáhnul dohody s EU, zamířil do svého golfového resortu Trump Turnberry. Tam se pak nejen setkal s britským premiérem Keirem Starmerem, ale pochopitelně zamířil i na green, kde odehrál pár jamek.

Trumpovým skóre se zabývat nebudeme, golf není náš obor, přesto se i tady našlo místo pro neobvyklý dopravní prostředek - jde o golfový vozík, který jej doprovázel. Ten ani v nejmenším nevypadá jako cokoli, co se mezi jamkami běžně pohybuje, a svou neoficiální přezdívku Golf Force One si rozhodně zaslouží. Jde totiž o čtyřkolku Polaris Ranger XP 1000, která není primárně určena milovníkům off-roadové zábavy, nýbrž ozbrojeným složkám. Kvůli Trumpovi ovšem ještě prošla dalším laděním, jak dokazují dokumenty americké General Services Administration (GSA).

Na webu této agentury, která pořízení tohoto stroje zajistila, lze o celé operaci nalézt jen minimum informací, což ovšem není až tak překvapivé, utajení konstrukce je zde součást zabezpeční. Mluvčí GSA tak podle Business Insider uvedl jen tolik, že čtyřkolka Polaris dostala pancéřový krunýř u chicagské společnosti Scaletta Armoring a další speciální vybavení. Za pořízení pak federální úřady zaplatily 188 922 USD, tedy 4 miliony korun.

Základní Ranger XP 1000 oproti tomu vychází jen na 20 tisíc dolarů, což je zhruba 431 tisíc korun. V tu chvíli ale jde o třímístnou variantu bez dveří. Golf Force One je však určen až šesti osobám, proto místo jednoho páru dveří vyfasoval hned dva. Otázkou je pak jeho pohonné ústrojí, neboť standardních 82 koní na pohyb na greenu jistě stačí i s oním pancéřováním. Na zrychlený ústup to ale už může být málo.

Ze zmíněného je zřejmé smysl vozítka - pokud by na Trumpa byl spáchán atentát při hraní golfu (prakticky přesně před rokem došlo k neúspěšnému pokusu právě o to), poslouží mu okamžitě jako dostupné zabezpečené zázemí. Jinak se ale po greenech pohybuje v běžném vozíku, Golf Force One jej spolu s tajnou službou jen sledoval a sloužil vážně jen jako záloha pro případ, že by se přece jen něco semlelo.

Vypadá to celé jako vtip a parodie, půl světa se tomuto vozítku směje, ale je to skutečná součást prezidentské flotily speciálních vozidel, jak kolegům z Business Insideru potvrdil mluvčí americké tajné služby. „S ohledem na zachování bezpečnosti ale nehodláme sdělit žádná konkrétní data či metody používání, abychom neohrozili naše operace,“ uvedl dále. Dá se ale předpokládat, že Golf Force One budeme do budoucna vídat mnohem častěji, neboť golf je opravdu Trumpovou velkou vášní.

