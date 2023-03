Nejošklivější Hyundai současnosti se dočkalo spásy, ve své nové verzi je úplně černé před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Trochu to připomíná hrátky s konfigurátorem BMW, které vám připomenout, že ošklivé auto nemusí být zase tak ošklivé, pokud ho uděláte celé černé. Přesně tímto směrem, ovšem za hranice možností běžných konfigurací, se vydala nová verze Crety.

Korejské SUV Creta bylo pojmenováno po známém řeckém ostrově, stejně jako má svým názvem odkazovat na kreativitu. U nás by pak možná svádělo k asociaci s jednou vulgární nadávkou, ovšem jelikož Hyundai místo něj nabízí model Kona, není třeba jakékoliv negativní spojnice řešit. Co lze naopak stěží přehlédnout, je zjevná neatraktivita tohoto modelu, řečeno mírně. Korejci vsadili na velmi komplikované přední partie a nepříliš atraktivní záď. A troufneme si tvrdit, že ošklivější auto dnes nenabízí.

Možná i proto dostal právě tento model novou speciální edici zvanou Night Edition. Znáte to, v noci některé věci nejsou vidět, a přesně takový dojem se noční verze Crety snaží navodit. Nebude ale pro každého - vyrobena bude v omezeném počtu 900 kusů a zamíří pouze na brazilský trh. Cena pak startuje na poměrně tučných 181 490 realech (cca 770 tisíc Kč).

Základem je stále stejné 4,3metrové SUV osazené sportovně laděnou výbavou N Line, jež zahrnuje unikátní nárazníky, lehce přepracovanou masku chladiče, průduch v přední části kapoty a zadní difuzor. S novou edicí pak zmizely veškeré chromové prvky a místo toho je všechno včetně log nalakované načerno. V tomto odstínu jsou pak vyvedena i 18palcová litá kola, stejně jako je tomu u předních a zadních světel. Ve finále tak jediným prvkem, který působí trochu blýskavě, jsou koncovky výfuku.

Černočerné téma pokračuje také v interiéru, který se dočkal opravdu bohatého standardu. Počítat lze tedy s klimatizací, panoramatickou střechou či dokonce vyhřívaným a chlazeným sedadlem na straně řidiče. Opomenuta nebyla ani bezpečnostní stránka, vůz tak do vínku dostal šestici airbagů a kompletní sadu elektronických berliček. Na omezenou sérii je pak pamatováno ozdobnými lištami dveřních prahů, na nichž se objevuje pořadové číslo vozu, stejně jako exkluzivním audio systémem Bose s osmi reproduktory.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde nicméně na žádné změny oproti standardu nedošlo. Jakkoli jedna novinka by se našla - loni představená úroveň výbavy N Line byla dosud k dispozici pouze s přeplňovaným litrovým tříválcem naladěným na 122 koní. Provedení Night Edition ovšem dostane do vínku atmosférický dvoulitr produkující 169 koní. S touto pohonnou jednotkou jde nicméně koupit Creta běžně, přičemž i nadále ji doprovází šestistupňový automat a pohon předních kol.

Tak jako u každého vozu na úrovni N Line Hyundai provedlo zásahy do podvozku a řízení. Novinka by tedy měla umožnit dosud nejostřejší svezení vůbec. Ovšem pouze poté, co natankujete LPG, při spalování běžného benzinu pohonná jednotka produkuje „jenom“ 159 koní. Stovky byste přitom s plynem (a plným plynem...) měli dosáhnout za 9,7 sekundy, jinak je třeba počítat s časem o sekundu horším. Nejvyšší rychlost 190 km/h je pak elektronicky omezena bez ohledu na palivo.

Dodat lze snad už jen tolik, že Creta je sice ošklivá, přesto byla loni třetím nejlépe prodávaným modelem korejské značky vůbec. Za tím mimo jiné stála skutečnost, že šlo o nejžádanější SUV v Rusku. Tamní registrace však v důsledku války klesly na minimum, nejspíše i proto se Hyundai daleko více snaží třeba v Brazílii. Kromě toho pak vůz nabízí také v Číně, Indonésii či Indii, kde jde o nejlépe prodávané SUV již od roku 2020. Všude tam ale nabízí - aspoň naší optikou - lepší hodnotu za peníze než v Brazílii, tam jsou auta tradičně drahá.

Creta N Line Night Edition není zrovna levná, zájemci si na jeden z 900 dostupných kousků musí připravit lehce přes 770 tisíc korun. Za to ovšem dostanou až 169 koní či ostřejší podvozek a řízení. A také černočerné téma zvenčí i uvnitř. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Prokopec

