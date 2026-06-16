Nejošklivější moderní auto do premiéry Ferrari Luce dál nikdo nechce, Kie nezbude než ho předělat ještě před faceliftem
Petr ProkopecNevíme, kam Korejci dali oči, když tohle auto posílali na trh, po premiéře prvního elektrického Ferrari se ale všechny dřívější „ošklivky” jeví o něco atraktivnější. Tasman není výjimkou, nic to ale nemění na jeho mizerných prodejích. A tak přijdou změny ještě před obvyklým faceliftem.
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Nejošklivější moderní auto do premiéry Ferrari Luce dál nikdo nechce, Kie nezbude než ho předělat ještě před faceliftem
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Nevíme, kam Korejci dali oči, když tohle auto posílali na trh, po premiéře prvního elektrického Ferrari se ale všechny dřívější „ošklivky” jeví o něco atraktivnější. Tasman není výjimkou, nic to ale nemění na jeho mizerných prodejích. A tak přijdou změny ještě před obvyklým faceliftem.
Kia Tasman debutovala 29. října 2024 jakožto vůbec první pick-up korejské automobilky. Od počátku byl spojován s nemalými nadějemi, neboť ročně měl jen v Austrálii oslovit nejméně 20 tisíc kupců. Takovou misi by však nedokázal splnit ani Tom Cruise jakožto agent Ethan Hunt, a to z jednoho prostého důvodu - Tasman totiž dostal do design připomínající sovětské náklaďáky z dob studené války. A to prý dokonce schválně.
Na vzhled moderních aut prší kritika poměrně často, ovšem Kia v tomto směru strčila veškerou konkurenci s přehledem do kapsy. Tedy alespoň do odhalení Ferrari Luce. Podobně jako mnozí další výrobci se automobilka snažila novinářům dokázat, že jsou to oni, kdo nerozumí svému řemeslu, nakonec ale pod tíhou nezájmu Kie nezbylo než sprásknout ruce a snažit se chválit alespoň jízdu, kvalitu či prostornost.
Nic z toho ovšem nepomohlo, stejně jako Kia nezabodovala ani s pomocí slev a prodává sotva stovky aut měsíčně. Korejci tak budou muset zvolit trochu jinou cestu, aby Tasman dokázal oslnit širší publikum, a jinak než úpravou vzhledu to nepůjde. „Máme pár nápadů, kterým jsme se pověnovali,” sdělil kolegům z Drivu Ronald Rivero, který má na povel produktové plánování pro australský trh, jež je pro pick-up klíčovým odbytištěm.
Podle něj nepůjde vyloženě o předčasný facelift, na to nedostal od Kie prostor. „Životní cyklus je životní cyklus, facelifty jsou tedy vždy důkladně plánovány. Tasman, který tedy na silnicích vidíte dnes, je tentýž, jaký tu s námi zůstane příštích pár let,” uvedl Rivero s tím, že automobilka půjde cestou originálního příslušenství, které vzhled vozu ovlivní. Ostatně už teď toho nabízí Korejci pro Tasman poměrně dost.
Asi nejbližším vodítkem pro budoucnost by měl být koncept Weekender, který se ukázal loni v září na autosalonu v Soulu. Oproti běžnému provedení tento Tasman dostal agresivnější čelní masku a blatníky lakované ve stejné barvě jako zbytek karoserie. Ta ovšem byla vyvedena v matně béžovém odstínu, který připomíná armádní vozidla, čímž pick-up zůstal ve své původní škatulce. Zda tak vypadá lépe, posuďte sami s pomocí přiložených fotek, vzhled vozu ale nové prvky jistě ovlivnily.
Tasmanu by mohla prospět také širší nabídka pohonných jednotek, momentálně je totiž k mání jen s 2,2litrovým turbodieselem. Jenže jak se značka odklání od spalovacích motorů, přijde nejspíš navíc jen s 2,5litrovým benzinovým hybridem z Hyundai Palisade. A ten toho moc nevyřeší - přinese víc výkonu, ovšem také výrazně vyšší cenu.
Suma sumárum to znamená, že Kia udělá, co jen půjde, aby auto zatraktivnila hned. Zjevně ale bude muset počkat na plnohodnotný facelift, aby věci napravila opravdu řádně. Co z toho jak pomůže, ukáže jen čas, současná realita zůstává bídná. V květnu Tasman dosáhl jen na 436 prodejů, což je desetkrát míň, než měl na kontě konkurenční Ford Ranger. Ten je dnes za jediný měsíc schopen překonat výsledky Kie za celý rok.
Kia Tasman je ošklivá a zákazníci na ni zvědaví nejsou. Proto přijdou změny. Foto: Kia
Loňský koncept Weekender naznačuje, jakým směrem se Korejci v nejbližší době vydají, aby vůz zatraktivnili. Může to pomocí, víc ale svede až klasický facelift, který hned tak nedorazí. Foto: Kia
Zdroj: Drive
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