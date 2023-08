Nejošklivější moderní BMW potichu skončilo ještě dřív než mělo, nekupoval ho už skoro nikdo včera | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Najít mezi moderními bavoráky opravdu hezké auto není lehký úkol, i mezi řadou kontroverzních designů ale snadno najdeme největší ošklivku. I když to bylo po fiasku řad 3 GT a 5 GT překvapivé, automobilka přišla ještě s šestkovým Gran Turismem. Neměla to dělat.

Tento týden jsme se mu už jednou věnovali jako ojetině a uvedli, že jako neúspěšný model má ještě během letošního roku skončit bez nástupce. Jak se ale v mezičase ukázalo, BMW 6 Gran Turismo je takové fiasko, že ve výrobě už skončilo, akorát to automobilka nikomu neřekla.

Model s interním označením G32 si tak zabalil fidlátka po pouhých šesti letech, aniž by po sobě zanechal výraznější otisk. Mluvčí automobilky Liana Drews již potvrdila, že montážní linky v německém Dingolfingu se už zastavily. Dealerům tak má na skladech zbývat jen hrstka skladových aut, v případě zájmu je tedy třeba si pospíšit.

Zda přitom někdo na takový apel zareaguje, je ve hvězdách. U nás má totiž BMW 6 Gran Turismo za první letošní půlrok na kontě jen 25 registrací, loni pak za celých dvanáct měsíců bylo prodáno 47 kusů. A to jsou vlastně docela oslňující čísla na malou zemi, pokud uvážíme, že v celé Evropě se letos prodalo pouhých 441 aut. Šestkové GT, liftback tvarovaný po vzoru velryby, kterému automobilka říká Hatchback Limousine, tak v závěru jeho éry skutečně nekupoval skoro nikdo.

Záda mu ukázali i Němci, kteří první letošní půlrok koupili 237 aut, tedy většinu z celkového počtu. Data z Velké Británie pak ani nemůžeme publikovat, z tohoto trhu se vůz pakoval již v roce 2019. Pochopitelně pro nezájem, se kterým bylo spojené i jeho americké působení. Z tamní nabídky jej BMW vyřadilo předloni, letos na počátku roku pak značka začala redukovat výběr na indickém trhu, a to přesto, že kromě zmíněného Dingolfingu se vůz vyráběl i v tamním Chennai.

Může se zdát, že nezájem publika byl neoprávněný, zvlášť s ohledem na některé technické parametry. Šestkové GT totiž standardně do zavazadelníku pobralo 610 litrů, po sklopení zadních sedadel pak dokonce 1 800 l. Tomu se stěží mohou rovnat mnohé kombíky, ostatně třeba taková Škoda Octavia Combi má sice běžně na kontě identických 610 l, jejím maximem je však 1 710 l. Přitom za zadními sedadly nalezeme obrovitý hrb, zatímco BMW disponuje rovnou podlahou.

Čtvrtá generace mladoboleslavského bestselleru je ovšem pohledným vozem, zatímco BMW 6 Gran Turismo ne, prostě ne. Designér exteriéru Hussein Al-Attar tedy neodvedl zrovna dobrou práci, jakkoli je třeba dodat, že předchozí řada 5 GT navržená Christopherem Weilem odpuzovala ještě více, podobně jako menší 3 GT. Oba vozy skončily pro nezájem a divili jsme se, že se automobilka vůbec pouštěla do další takové eskapády v rámci šestkové řady. Teď už víme, že to opravdu neměla dělat.

Co dodat? Snad jen to, že BMW v případě šestkové řady neskutečně tápe. Když ji totiž v roce 2004 vzkřísilo, mohli zákazníci volit mezi kupé a kabrioletem. Po roce 2011 pak u nové generace dorazilo i čtyřdveřové Gran Coupe, celá trojice byla nicméně před pěti lety nahrazena řadou 8. Automobilka pak vzala zmiňované BMW 5 GT, které nahradila jinak koncipovaným (ovšem podobně neforemným) modelem 6 GT.

Nyní by si šestková řada měla dát až do roku 2026 pokoj, kdy má dojít na sloučení řady 4 a řady 8. Pod staronovým označením by nicméně měly být nabízeny jen dvoudveřové kupé a kabriolety. BMW 8 Gran Coupe pak dostane nepřímého nástupce v podobě ryzího elektromobilu, který by měl sloužit spíše jako stylová verze již existující limuzíny i7.

Ne zrovna oslňující design šestkového GT byl ještě více zoškliven faceliftem z roku 2021. Poté již šly prodeje úplně do kopru, předčasný úplný konec tedy nakonec moc nepřekvapí. Foto: BMW

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

