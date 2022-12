Nejpraktičtější Dacia dostala nový motor, je to naprostý nesmysl jdoucí zcela proti tradicím značky před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Dacia má naše sympatie, na rozdíl od naprosté většiny ostatních automobilek dál hraje na strunu racionality. Anebo aspoň hrála, nový pohon pro model Jogger nedává - zvlášť při své ceně - absolutně žádný smysl.

Dacia Jogger u nás startuje na 417 900 Kč. To není zas až tak nízká suma, na druhou stranu za ni dostáváte moderní, 4,55 metru dlouhý vůz, který zvládne pobrat pět cestujících a 708 litrů nákladu. Respektive i více než 1 800 litrů, pokud bude obsazena pouze první řada sedadel. Dopřát si nicméně můžete také instalaci té třetí, stačí jen sáhnout do kapsy pro dodatečných 23 tisíc korun. Jogger je tak ve finále bezkonkurenční nabídkou, načež vůbec není překvapivé, že Dacia jen na evropských trzích prodala přes 83 tisíc kusů.

Je otázkou, zda by zájem byl ještě větší, kdyby Jogger dostal i pořádné motory. Dosud totiž zákazníci mohli volit pouze mezi dvěma verzemi litrového tříválce. Ten čistě benzinový produkuje 110 koní, se kterými pětimístné provedení zvládne stovku za 10,5 sekundy. Varianta uzpůsobená i ke spalování LPG pak dostala 100 koní, které sedmimístný model mohou dostat na stovku až za 13,2 sekundy. V kombinaci s maximálkou 172 km/h opravdu nejde o oslňující hodnoty.

Od příštího roku bude Jogger nabízet o něco výkonnější jednotku, zaujmout ale dokáže leda při prvním pohledu na vyšší maximální výkon. Jogger se totiž jako vůbec první Dacia dočká hybridního pohonu, který tvoří 1,6litrový čtyřválec naladěný na 90 koní, jenž je doplněn jak elektromotorem (50 koní), tak integrovaným startérem-generátorem. Nechybí pak ani baterie o kapacitě 1,2 kWh a unikátní převodovka, která počítá se čtyřmi stupni pro spalovací ústrojí a dvěma pro to elektrické. Pokud poznáváte parametry tristní pohon E-Tech některých Renaultů, jste na svém.

O jízdní dynamice se Dacia prozatím nerozpovídala, velké zlepšení ale očekávat nelze - jednak tu bude nemalý nárůst hmotnosti, jednak jsou tu zkušenosti právě z Renaultů, kde třeba v Arkaně tento pohon nestačí na víc než stejných 172 km/h. Inu, spolehlivě bude mít tento vůz k dispozici pořád jen 90 koní, zbytek je hybridní iluze, která k dispozici být může a nemusí. Novinka nemá šanci zaujmout ani provozními náklady - hybrid k zásadní úspoře paliva nepovede, drobně pomůže při určitých stylech jízdy, níže zmíněný rozdíl v ceně se tak skrze nižší spotřebu nikdy nevyplatí.

Je to tedy jen další nesmysl jdoucí na ruku normám, podle nichž je měřena spotřeba paliva. Na konkrétní data si budeme muset ještě chvíli počkat, Dacií avizované snížení spotřeby o 40 procent ale můžeme předem označit za blud, který v praxi není možné dosáhnout, fyzikálně to prostě není reálné. Papír snese vše, ve skutečném světě bude Jogger Eco-G (tedy plynová verze) nabízet daleko lepší praktičnost za daleko nižší peníze.

České ceny zatím nejsou známy, ve Francii nicméně nejlevnější hybridní Jogger vychází na 24 600 Eur (cca 595 tisíc Kč). Ve srovnání se spalovací verzí je tak o tučných 121 tisíc korun dražší. A jelikož u nás pětimístné provedení ve výbavě Expression startuje na podobné sumě (465 000 Kč), dá se předpokládat, že také na českém trhu hybrid zamíří k 600 tisícům Kč. Přidejme k tomu sotva znatelný rozdíl ve skutečné spotřebě, dynamikou ubitá čtyřstupňovým automatem, která bude s vybitými baterkami ještě horší než s litrovým turbem... Čím chce tento vůz zaujmout?

Lze už jen dodat, že baterie hybridního ústrojí jsou uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru. Ve stejných místech se přitom u plynové verze nachází druhá nádrž, o praktičnost zmiňovanou v úvodu tedy klientela nepřijde. To je ale tak jediný pozitivní aspekt, v těch ostatních se musíme ptát, proč by si tuto verzi měl kdokoli soudný kupovat. A odpověď nenacházíme. Nečekáme tedy, že by v případě Čechů mohl slavit jakkoli větší úspěchy.

Jogger je prvním modelem Dacie, který vyfasoval hybridní ústrojí. Pochybné by to bylo v jakémkoli případě, obzvláště při použití nepříliš povedeného E-Techu Renaultu za příplatek okolo 120 tisíc Kč je to naprostý nesmysl. Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Prokopec

