Nejpraktičtější Dacia skončí bez nástupce, nepřímá náhrada má ale dorazit ještě letos před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Na trhu přetahuje, však se v jen průběžně vylepšované podobě prodává už devět let. A ještě dříve se mluvilo se tom, že skončí bez nástupce. Přímého asi skutečně nedostane, ten nepřímý by mohl dorazit ještě letos.

Pokud v poslední době přišla řeč na Dacii, bylo to v souvislosti s jejími novými nejlevnějšími modely Sandero a Logan, dynamicky extrémně nepřesvědčivým Springnem a nebo Dusterem, kterému se dvakrát prodejně nedaří. Jestli se situace někdy zásadně zlepší napraví, ukáže až čas, automobilka ale pochopitelně musí snažit bodovat i na jiných frontách.

Právě v souvislosti se současným Dusterem se léta mluvilo o tom, že přijde i v sedmimístném provedení, to ale nakonec Dacia shodila ze stolu s tím, že by na poměry značky bylo příliš drahé. Jenže časy se mění, auta jsou dnes obecně dražší a podoba většího SUV už se provalila přes patentové snímky. A podle kolegů z Auto Bildu se oficiálního představení tohoto vozu máme dočkat už letos s tím, že příští rok zamíří do prodeje.

Jeho úkol je jasný. Byť půjde o úplně jinak pojaté auto, mělo by v nabídce nahradit nejpraktičtější model Lodgy, který má po premiéře v roce 2012 už nějaký ten pátek na kahánku. Rumuni dnes nemají sedmimístný vůz, který by za něj zaskočil, a tak prý už na nové platformě CMF-B, kterou používá zmíněné nové Sandero, nabídnout auto, jehož rozvor by byl o zhruba 200 milimetrů větší než u Dusteru. Celkově by tak sedmimístný model měl na délku měřit okolo 4,7 metru a vlivem chytřejšího uspořádání interiéru dojít k citelnému zvětšení prostoru pro cestující. A také pro náklad - základní varianta by měla pobrat 500 litrů, sedmimístné provedení pak při sklopené třetí řadě sedadel dokonce 650 l.

Zatím nepojmenovaný, nepřímý nástupce modelu Lodgy má být také první Dacií, která použije hybridní pohon. Firma sáhne po 140koňovém hybridu s motorem 1,6, který dnes používá Renault Clio, zjednoduší jej ale tak, aby stál co nejméně. Hybridní soustava tak nemá být schopna podstatné rekuperace kinetické energie a efektivitu pohonu zvyšovat spíše na oko. Dalšími motory mají být přeplňované benziny s výkony mezi 100 a 160 koňmi, diesely už se do nabídky dostat nemají.

Tím nyní dostupné informace končí, s dalšími týdny a měsíci se ale jistě o tomto autě dozvíme více. Chce-li jej Dacia začít prodávat v roce 2022, pak by jej skutečně ještě letos měla představit a pustit do světa alespoň dílčí informace. Těšme se na ně, toto by mohl být další zajímavý vůz v poměru výkonu a ceny.

Současná Dacia Lodgy jakožto nejpraktičtější model značky skončí bez nástupce. Zaskočit za něj má nové, zatím nepojmenované velké SUV stojící na platformě CMF-B. Foto: Dacia

Zdroj: Auto Bild

