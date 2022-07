Nejpraktičtější korejské auto je v Evropě velký hit, i při svých cenách se stará o 85 procent prodejů celé třídy před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Korejci byli troufalí, když tohle auto uvedli na trh a dokonce se s ním odvážili vstoupit do Evropy. Jak se ale nyní ukazuje, dobře věděli, co dělají. V zemi, která dnes jitří emoce jako žádná jiná, jej prodávají ve slušném počtu.

Když se předloni ukázalo, že Kia provedla nezbytné kroky směřující k tomu, aby mohla nový Carnival prodávat v Evropě, bylo už jen otázkou času, než vstoupí do prodeje. Nelze tak označit za překvapení, že se to loni skutečně stalo. Kia tehdy vůz začala nabízet v Rusku a i přes pozdější dění v této zemi můžeme říci, že nešlápla vedle.

Bylo to obecně vzato odvážné, MPV jsou dnes druhem na vymření a zájem o ně klesl do takové míry, že se většině automobilek vůbec nevyplatí v tomto segmentu setrvávat. Pokud pak někde prodejně přece jen fungují, je to v Asii, proto se jich také Kia drží a možnosti Carnivalu posouvá stále dál. Měli jsme obavu, že západně od Uralu na něj lidé také moc zvědaví nebudou, ale jsou.

Jak informuje ruský Avtostat, Carvnival je dokonce takový hit, že se v podstatě sám stará o to, že MPV jsou jedinou prodejně rostoucí třídou aut v zemi. Jeho 1 509 prodaných aut za první letošní půlrok totiž znamená 85 % prodejů všech MPV (1 786 aut) a meziroční růst prodejů aut této třídy o 48 %. V době, kdy v Rusku prodej jiných vozů naopak podobně rychle klesá, je to skoro senzace.

Na jednu stranu je třeba říci, že tohle auto má čím oslovit, neboť jej Korejci učinili ještě větším a luxusnějším než kdy dříve. Carnival je 5 155 mm dlouhý (to už nemá daleko k Mercedesu třídy S), 1 995 mm široký a používá podvozek s rozvorem 3 090 mm. To znamená, že se mezigeneračně stal o 40 mm delším a o 10 mm širším autem, jehož rozvor se zvětšil o 30 mm. Je to tedy pořádný macek, který v jihokorejské verzi dokáže pojmout až 11 lidí a nebo se stát luxusní limuzínou pro sedm. Navíc nemá se světlou výškou 182 mm daleko ke kdekterému modernímu SUV - takovou kombinaci vlastností dnes snad nikdo jiný nenabízí a rozhodně jde o nejpraktičtější auto korejské provenience, které se kdy dostalo do prodeje.

Do Evropy dorazil Carnival „jen” jako nanejvýš osmimístný vůz nabízející konfigurace sedadel 2+2+3 nebo 2+3+3. K mání je buď s dieselovým motorem 2,2 CRDi o výkonu 199 koní, které na přední kola přenáší osmistupňový automat, nebo ve verzi 3,5 V6 s 249 koňmi též s 8st. automatem a pohonem předních kol. Pokud někdy dorazí i do zemí EU, tuhle kombinaci tu určitě nečekejme.

V Rusku je vůz k mání v osmi pevně daných konfiguracích kombinujících zmíněné dva motory, dvě uspořádání interiéru (ten pro 7 je brán jako noblesnější) a pětici výbav Comfort, Luxe, Premium a Premium +. Už toho je patrné, že žádné složité kombinace nebudou k dispozici, obvykle je možné sáhnout s jednou výbavou jen po jednom motoru a dvou verzích interiéru či naopak. Základní výbava Comfort čítá mj. LED světla, multimediální palubní systém s 8" obrazovkou, zadní parkovací senzory, 17" litá kola, klimatizaci, vyhřívané čelní sklo a další věci očekávatelné v základu moderních aut.

Není to tedy „oholené” auto, je navíc mimořádně praktické a skoro 200koňový diesel pod kapotou asi málokoho urazí. Je ale třeba říci, že není vůbec levné. I když se povzneseme nad poněkud virtuální kurs rublu, je současných 4 144 900 RUB základní ceny (v českých 1 717 000 korun) hodně peněz, dříve bylo lépe. To je velmi ambiciózní nabídka, kterou navíc vyšší verze šponují až k 5 324 900 EUB (přes 2,2 milionu Kč), jak je ale vidno, i taková může fungovat. Jsme zvědavi, jestli se Kia po tomto úspěchu odhodlá s novým Carnivalem také k nám.

Současná Kia Carnival je zajímavým pokusem oživit třídu MPV, v Rusku boduje až neuvěřitelným způsobem, i když je dnes nabízena za velmi ambiciózní ceny. Foto: Kia

Zdroje: Avtostat, Kia

