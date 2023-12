Nejpraktičtější McLaren se ukázal v novém, s 570 litry pro zavazadla je to taková Octavia mezi supersporty před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: McLaren

Je ještě lehčí, ještě výkonnější a přesto si ponechává praktičnost, o které se naprosté většině podobných aut ani nezdá. Nové GTS nepředstavuje oproti dosavadnímu GT dramatický odklon, stejný nápad ale posouvá ještě dál.

V roce 2010 se začala psát nová kapitola značky McLaren. Dvanáct let po ukončení výroby modelu F1 se totiž Britové rozhodli, že již nebudou aktivní pouze na závodních okruzích, ale přijdou také s novými silničními vozy. Hned následující rok vyrukovali s modelem MP4-12C, jenž dostal do vínku karbonový monokok a dvakrát přeplňovaný osmiválec. Této koncepce se značka drží dodnes, jakkoli již používá schránku pro cestující druhé generace a objem pohonné jednotky vzrostl ze 3,8 na rovné čtyři litry.

Nově na těchto základech vyrostl model GTS, který je nástupcem McLarenu GT. Ten tak trochu zapadl ve stínu svých slavnějších sourozenců, a to přesto, že jde o nejpraktičtější model značky, který můžete používat dennodenně. Přitom nebyl důvod obávat se nedostačující dynamiky - se 620 koňmi totiž nebyl problém dostat se z klidu na 200 km/h za pouhých 9 sekund. Přitom majitelé mohli do předního zavazadelníku naskládat 150 a do zadního dokonce 420 litrů bagáže. To je dohromady 570 litrů prostoru pro harampádí všeho druhu, Škoda Octavia se 600 litry už není o moc dál.

V případě GTS se objemy nemění, pohonná jednotka nicméně produkuje 635 koní. Souběžně s tím došlo také na redukci hmotnosti, výsledných 1 520 kg je o deset kilo lepší výsledek než dosud. Na akceleraci to ovšem není až tak moc znát, dvoustovku totiž pokoříte za 8,9 sekundy. Sprint na stovku za 3,2 sekundy je však již stejnou hodnotou jako u GT, což platí také o nejvyšší rychlosti 326 km/h nebo brzdné dráze, ať již jde o zastavení ze stovky (32 m) či dvoustovky (127 m).

Ve finále se tedy spíše než o zcela novém modelu dá hovořit spíše o jakémsi faceliftu ve stylu Ferrari. Přičemž automobilka se zaměřila na umocnění praktičnosti i zážitků z jízdy. GTS tak dostalo přepracovaný systém zdvihu přední nápravy, jenž zvládne navýšit světlou výšku za pouhé 4 sekundy - tedy dvakrát rychleji než předchůdce. Stále hlavně hydraulické řízení pak bylo přepracováno, aby nabídlo větší citlivost, zatímco s karbonovými brzdami nebo adaptivním podvozkem je možné počítat již v rámci standardu.

Zákazníci přitom nově mají možnost sáhnout po větší individualizaci než dříve, neboť se rozšířila paleta doplňků i barev. K mání jsou pak i unikátní kovaná kola GTS Turbine vyhrazená pouze tomuto modelu. Objednávky je možné sepisovat již nyní, první auta ovšem k zákazníkům dorazí až v příštím roce. Ti mohou počítat také s okruhovým režimem, který jim umožní vydolovat z vozu maximální potenciál i během víkendového romantického výletu ve dvou.

„Nový McLaren GTS nabízí kombinaci jízdní dynamiky, výkonu, kultivovanosti a praktičnosti, jaká nemá konkurenci. Pokud si chcete užít delší výlet, během kterého potřebujete zavazadla na víkend, GTS je ideálním společníkem. Je to vůz, který plně odpovídá závodnímu DNA McLarenu, má ovšem ještě mnoho přidaných schopností,“ uvedl k novince šéf britské značky Michael Leiters. A rozporovat jeho slova nebudeme, auto právě takto působí.

Nové GTS navazuje na předchozí GT, vůči kterému je výkonnější i lehčí. To se nicméně projevilo hlavně při zrychlení na dvoustovku. Posílena ovšem byla také praktičnost vozu. Foto: McLaren

Zdroj: McLaren

Petr Prokopec

