Nejprodávanější auta v Německu za letošní červen čítají přesně 0 elektromobilů před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Přes celkově pozitivní vývoj jsou Němci překvapeni tím, že z čísel „nejsou patrné žádné jasné známky průlomu v oblasti elektromobilů”. To skutečně nejsou, mezi desítkou nejprodávanějších aut není ani jeden.

Jestli dnes v Evropě existuje opravdu velký automobilový trh zaslíbený elektromobilům, je to Německo. Některé země pro ně dělají víc, jiné je nařizují spíš, žádné tak velké odbytiště ale neslibuje jejich kupcům tak vysoké lokální dotace ve spojení s řadou dalších výhod od rychlejších odpisů až po relativní zvýhodňování „tankované” elektřiny. Pokud by tedy někde měla elektrická auta vládnout, mělo by to být v Německu.

Ale ona tam nevládnou. S ohledem na výše zmíněné nepřekvapí, že se jich tam prodává podstatně víc než v okolních zemích, pokud ale na každý elektrický vůz pořád dostanete stovky tisíc slevu z peněz všech, kteří ho nechtějí, a ještě budete další roky parazitovat na jejich preferencích efektivnějších řešení s pomocí jiných provozních výhod na úkor třeba vyššího zdanění benzinu a nafty, měl by to být prodejní hit číslo 1. Však mnozí říkají, že jsou to nejlepší auta, vozy budoucnosti. Takže moci je uzmout už teď, kdy je ještě ke všemu lze mít o tolik výhodněji...

Realita ale ukazuje, že ani takovýto, bez přehánění brutální zásah do tržních mechanismů nezlomí naprostou většinu lidí k tomu, aby si koupili něco, co nechtějí a nepotřebují. Naprostá většina Němců tak elektromobily dál odmítá, což dávají najevo nejen v průzkumech, ale i svými nákupy. Za červen je to obzvlášť markantní, neboť i když se prodeje aut jako takových zvedly meziročně o 25 procent hlavně díky uspokojování dříve nevyřízených objednávek, elektromobily nezažívají nijak mimořádně dobré časy a podle dat KBA se starají pouze o 18,9 procenta všech prodejů.

Z čísel „nejsou patrné žádné jasné známky průlomu v oblasti elektromobilů”, konstatují zklamaně kolegové z Auto Bildu a vyzdvihují přetrvávající jasnou dominanci utiskovaných spalovacích pohonů. Dokonce i diesely spolu s více nebo méně hybridními diesely (beztak stále hlavně naftové motory) překonávají registrace elektrických aut. A situace zašla tak daleko, že v desítce nejprodávanějších modelů není jediný elektrický vůz - i taková Tesla Model 3 dosáhla jen na 1 668 prodejů.

Pravda, některé z úspěšnějších modelů mají své elektrické verze, třeba v případě Opelu Corsa se ale postaraly jen o 18,5 procenta odbytu. A v pořád klíčové kompaktní třídě mají elektromobily podíl jen 15,1 procenta navzdory přítomnosti domácího favorita VW ID.3 v mixu. Co se asi bude dít, až dotace a další úlevy spojené s koupí elektromobilu skončí? Skoro se nám nechce věřit, že by je Němci nakonec neprodloužili, protože jinak pošlou trh s nimi jen blíž ke dnu.

10 nejprodávanějších aut v Německu v čevrnu 2023

1. VW T Roc - 7 697 prodaných aut

2. VW Golf - 7 019 aut

3. VW Tiguan - 6 329 aut

4. VW Passat - 5 324 aut

5. Opel Corsa - 5 082 aut

6. Fiat 500 - 4 893 aut

7. Audi A3 - 3 902 aut

8. Škoda Octavia - 3 834 aut

9. BMW řady 3 - 2 944 aut

10. Ford Kuga - 2 303 aut

Škoda Octavia se díky rychlejšímu plnění starších objednávek dostala zpátky mezi top 10 nejžádanějších aut v Německu. Takovou Teslu Model 3 - stokrát zlevněnou a v Německu mohutně dotovanou - překonala více jak dvojnásobně. Elektrická revoluce jede... Foto: Škoda Auto

Zdroje: Auto Bild, KBA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.