Nejoblíbenější evropské auto roku 2003 se pořád dá koupit jako nové, stojí jen 218 tisíc před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: IKCO

Jen pět aut v Evropě někdy prodejně překonalo Volkswagen Golf a toto je jedno z nich. Je to také vůbec nejlépe prodávaný vůz své značky, mimo jiné proto, že jej i 23 let po jeho premiéře lze koupit jako nový.

Nejprodávanějším autem moderní historie je Toyota Corolla, která má za zády Ford F-Series a Volkswagen Golf. Všechny tyto vozy ale potřebovaly mnoho generací, aby prodejní hodnoty vystoupaly do desítek milionů. Je tu ovšem jeden vůz, který vznikl teprve na konci minulého století, přesto již překonal desetimilionovou laťku a dodnes se prodává v prakticky v nezměněné podobě. Jeho název byste ovšem nejspíše neuhodli, a to přesto, že to byl prodejní superhit, který v roce 2003 jako jeden z mála v Evropě překonal VW Golf. A byl i stálicí na českém trhu, kam se dokonce po jedenáctiletém životním cyklu na čas vrátil.

Řeč je Peugeotu 206, který byl zpočátku k mání pouze jako hatchback, posléze však nabídku rozšířil také kupé-kabriolet, kombík a nakonec i sedan. Ve srovnání s předchozí dvěstěpětkou přitom novinka dostala do vínku oblé tvary a také asymetrickou kapotu se dvěma výdechy na pravé horní části, jenž se staly poznávacím znamením tohoto vozu. Mimo to Peugeot s tímto vozem odstartoval éru rozšklebeného předního nárazníku.

V roce 2006 nicméně Peugeot vyrukoval s modelem 207, který i díky platformě prodloužené o 10 centimetrů zamířil o trochu výše. Logicky tak byl též dražší, což spolu s méně atraktivním designem zájem publika poněkud redukovalo. Francouzi se proto rozhodli, že předchozímu modelu prodlouží životní cyklus. Došlo tedy na příchod nových čelních a zadních partií, jejichž vzhled byl obšlehnut u novinky. Pod názvem Peugeot 206+ pak toto provedení vydrželo na některých trzích až do roku 2013.

V té době se nicméně již s Evropou loučil Peugeot 207, který nahradil model 208. Francouzi mimo to představili i nový sedan 301, který měl posloužit jako náhrada za onu „plusovou” dvěstěšestku. Tak se skutečně i stalo, ovšem pouze na starém kontinentu. V Iránu nicméně značka uzavřela dohodu s tamní automobilkou IKCO (Iran Khodro Corporation), která spočívala ve vdechnutí života letitým modelům. A Peugeot 206 mezi ně patřil.

Celá věc je nicméně poněkud komplikovanější. IKCO začalo vyrábět Peugeot 206 již v roce 2001, ovšem s příchodem roku 2009 jej modernizovalo za pomoci vzhledu dvěstěsedmičky. Na zádi se nicméně neobjevil stejný název jako v Evropě, místo toho se vůz rozjel za zákazníky jako Peugeot 207i. Jeho produkce přitom pokračovala až do roku 2011, kdy IKCO kvůli mezinárodním sankcím zaměřeným vůči Iránu výrobu přerušilo.

Před pěti lety se nicméně linky rozjely znovu, před třemi došlo dokonce na větší modernizaci. Dozadu se tak nastěhovala diodová světla, zatímco uvnitř bylo možné počítat s novým multimediálním systémem. Pod kapotou pak i nadále trůní 1,6litrový motor z rodiny TU, jíž Peugeot poprvé představil už v roce 1986. Agregát přitom produkuje 105 koní a spojit jej lze s pětistupňovým manuálem nebo čtyřstupňovým automatem.

Právě v této verzi je Peugeot 206 dále nabízen, a to za přátelské ceny, které v přepočtu začínají na 218 tisících Kč. Tušíme, že za podobné peníze by si tyto slavné, staré-nové vozy koupilo dost lidí i u nás, Evropská unie ale nemá slitování a jejich nehomologovatelnost bez zásadních konstrukčních zásahů z nich dělá mrtvé větve vývoje. Než se něčím takovým stane 206 v Íránu, bude asi trvat hodně dlouho - IKCO dodnes vyrábí ještě levnější model 405, který přišel na trh ještě o dekádu dříve.

Peugeot 206 se nadále vyrábí a prodává v Iránu, a to jako model 207i. Oproti originálu se přitom změnily jen čelní a zadní partie, stejně jako výbava interiéru. Platforma je však přes dvě dekády stará, tak jako motor. Foto: IKCO

Zdroj: IKCO

Petr Prokopec