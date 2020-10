Nejprodávanější čínská auta v Rusku naznačují, s čím Číňané mohou uspět u nás před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Už dávno nestačí prsty pár rukou na to, abychom vám předestřeli prodeje čínských aut mimo jejich domovinu. V Rusku jsou stále úspěšnější, jen samotný Haval už překonává prodeje Peugeotu, Citroënu, Opelu a Suzuki dohromady.

Ruský trh je aktuálně jedním z těch, kde dochází k pozitivnímu vývoji. V září zde registrace vzrostly o 3,4 %, což mělo vliv i na analytické předpovědi ohledně zbývajících letošních měsíců. Zatímco ještě v červenci experti předpokládali, že celkové prodeje klesnou o 23,9 % na 1,3 milionu nových aut, momentálně již naznačují, že pád by mohl být „pouze“ 13,5% a vyústil by v 1,5 milionu registrací. Králem by pak samozřejmě byla Lada, jež ovládá zhruba 21 % trhu.

My si dnes ale nechceme posvítit ani tak na vedoucí příčky, ale specifické části žebříčku. V tom stále častěji figurují automobilky z Číny, které jsou navíc úspěšnější než řada výrobců ze západu. Nejlépe je na tom Haval, který od začátku roku prodal v Rusku již 11 647 nových aut. Tedy mnohem více než Peugeot, Citroën, Opel a Suzuki dohromady. Stříbrnou příčku pak okupuje s 9 741 registracemi Geely, kterému se povedlo překonat i Ford. Až za ním pak skončilo Chery (6 365 aut).

Vyjma této silné trojky je třeba zmínit rovněž Changan, který prodal 4 809 nových aut a překonal tak Porsche či Subaru. Tato automobilka je přitom tou poslední, o níž lze uvažovat jako o trochu silnějším hráči. V pořadí páté (z čínských značek) FAW má na kontě již jen 1 868 registrací, zatímco šestý Lifan je posledním, kterému se s 1 004 vozy povedlo překonat tisícikusovou metu. Dongfeng (714 aut) se však již nemá čím příliš chlubit, Zotye (158), Brilliance (136) či Foton (65) pak spíše paběrkují.

S ohledem na zmíněné počty asi nikoho nepřekvapí, že mezi nejúspěšnějšími modely na ruském trhu zatím žádného čínského zástupce nenajdeme. V pořadí pětadvacátá Škoda Kodiaq má na kontě za prvních devět letošních měsíců 12 853 registrací, tedy více než kompletně celý Haval. A to ani nezmiňujeme čelo pelotonu, které opanovala Lada Granta (84 410 ks) před Ladou Vesta (72 464 ks), Kiou Rio (58 689 ks), Hyundai Creta (52 098 ks) a Volkswagenem Polo (41 634 ks).

Jak na tom ale tedy čínské vozy jsou? Na trůn se vyhouplo Geely Atlas, kterého se prodalo 4 937 exemplářů. Druhý Haval F7 je pak spojen s 4 764 registracemi, zatímco třetí Chery Tiggo 4 s 3 359 kusy. Čtvrté Geely Coolray pak přihazuje dalších 3 119 vozů, pátý Haval F7X 2 666, šestý Changan CS35 Plus 2 398 a sedmý Haval H6 pak 2 085. Tato skupinka je nicméně jedinou, u které lze zaevidovat za letošek více než dva tisíce prodaných exemplářů.

Nejúspěšnější dvacítku najdete níže, přičemž nejzajímavější je na ní její složení. Z celého žebříčku totiž na SUV připadá hned 19 vozů (!), jedinou výjimkou je Lifan Solano. A protože Lifan zrovna tento týden zkrachoval, může být podoba celé dvacítky brzy poněkud jednobarevná. Právě tato by pak vzhledem k místní popularitě SUV a jejich cenám mohla velmi dobře fungovat i na zákazníky v zemích EU, Českou republiku nevyjímaje. Zatím je ale jejich nabídka na západ od Ruska velmi omezená.

Prodeje čínských aut na ruském trhu, leden-září 2020

1. Geely Atlas - 4 937 ks

Foto: Geely

2. Haval F7 - 4 764 ks



Foto: Haval

3. Chery Tiggo 4 - 3 359 ks



Foto: Chery

4. Geely Coolray - 3 119 ks



Foto: Geely

5. Haval F7X - 2 666 ks



Foto: Havak

6. Changan CS35 Plus - 2 398 ks



Foto: Changan

7. Haval H6 - 2 085 ks



Foto: Haval

8. Geely Emgrand X7 - 1 419 ks



Foto: Geely

9. Chery Tiggo 8 - 1 222 ks



Foto: Chery

10. Changan CS75 - 1 112 ks



Foto: Changan

11. FAW Besturn X40 - 1 041 ks



Foto: FAW

12. Chery Tiggo 7 - 1 010 ks



Foto: Chery

13. Changan CS55 - 932 ks



Foto: Geely

14. Haval H5 - 917 ks



Foto: Haval

15. FAW Besturn X80 - 827 ks



Foto: FAW

16. Haval H9 - 798 ks



Foto: Haval

17. Dongfeng AX7 - 714 ks



Foto: Dongfeng

18. Lifan Solano - 454 ks



Foto: Lifan

19. Haval H2 - 417 ks



Foto: Haval

20. Chery Tiggo 3 - 381 ks



Foto: Chery

Zdroj: Avtostat

Petr Prokopec