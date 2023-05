Nejprodávanější čínské auto mimo Čínu se ukázalo v novém, i hezčí a výkonnější startuje na pouhých 235 tisících Kč před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Boduje prakticky všude, kde se objeví, čemuž se při kombinaci lákavého vzhledu, solidní techniky a nízké ceny nelze divit. Číňané nyní své Binuye jinde známé spíše jako Coolray řádně omladili.

Čínská automobilka Geely v loňském roce prodala 1 432 988 aut, tedy o osm procent více než předloni. Lví zásluhu na tom má 4,33metrové SUV Binyue, které je dobře známé i mimo svou domovinu pod obchodním názvem Coolray. Krom toho, že je úspěšné doma, má jít také o nejprodávanější čínské auto mimo Čínu, a tak si jeho modernizace zaslouží zmínku.

Auto samotné se prodává už od roku 2018, takže na facelift má nejvyšší čas. S tím Číňané možná i trochu otáleli proto, že předloni regulérní provedení doplnila v nabídce varianta Sport, která sice disponuje stejnou technikou jako zbytek nabídky, má ale agresivnější přední nárazníky, zadní difuzor či střešní spoiler. Právě toto provedení se stalo výchozím bodem pro facelift.

Coolray modelového roku 2023 tak rovněž sází na sportovně laděný přední nárazník, spolu s ním však dorazila i pozměněná maska chladiče. Do té byly zasazeny vertikální lamely, jenž nahrazují dosavadní výplet ve tvaru včelích pláství. Na čínském trhu nicméně bude k dispozici i zcela nová úroveň výbavy zvaná Champion, která zůstává u původního vzhledu. Ten je nicméně rozšířen i na spodní část, stejně jako na dělící nosník.

Standardní provedení zůstává v případě zádě prakticky nezměněné, ona varianta „pro šampióny” však vyfasovala ještě výrazný střešní spoiler a imitaci difuzoru. Po jeho stranách se nacházejí vždy dvě koncovky výfuku, což má své opodstatnění. V tomto případě je totiž možné sáhnout jen po zcela nové pohonné jednotce, tedy po přeplňovaném 1,5litrovém čtyřválci, jehož výkon narostl na 181 koní a točivý moment na 290 Nm. Nejvyšší rychlost se díky tomu zvedla na 200 km/h.

Stejné pohonné ústrojí si Číňané mohou objednat i v případě základního provedení, v tomto případě nicméně mají na výběr také jedna-čtyřku se 141 koňmi. Ta je přitom spárována se šestistupňovým manuálem, zatímco výkonnější jednotku doprovází sedmistupňový dvouspojkový automat. V obou případech jsou zaměstnána pouze přední kola, pohon 4x4 není k mání ani za příplatek. Minulostí je pak i přeplňovaný litrový tříválec, plug-in hybrid by se však vrátit měl.

Jak základ, tak varianta Chamipion sází na červené třmeny brzd, které vykukují za černě lakovanými či dvoubarevnými litými koly. To je ale v případě venkovní proměny vše, uvnitř pak došlo v podstatě jen na změnu v rámci čalounění a některých dekorů. Také v důsledku toho se příliš nezměnily ceny, které startují na pohádkových 75 800 yuanech (cca 235 tisíc Kč) a vrcholí na 95 800 CNY (asi 298 tisíc Kč). Čínská auta tedy zůstávají věrna tradici a jsou nadále k mání za hubičku.

Lze už jen dodat, že stejně jako dosavadní provedení zamíří i to nové do Ruska. Na tomto trhu nicméně bude k mání se starou verzí přeplňované jedna-pětky, jenž zvládá spalovat benzin s nižším oktanovým číslem. Na přední kola tak míří „pouze“ 150 koní a 255 Nm. Lidem to ale zjevně nevadí, v dubnu se totiž Geely Coolray stalo nejžádanějším SUV, přičemž registrace vzrostly na 4 154 aut. To není málo. Jak ostatně už padlo, najít lépe prodávané čínské auto na trzích mimo Čínu je nemožné.

SUV Coolray prošlo lehčím faceliftem, který mu nadělil hlavně novou čelní masku. Za tou se může skrývat výkonnější ústrojí než dosud, konkrétně přeplňovaná jedna-pětka naladěná na 181 koní. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.