Nejprodávanější čínské auto v EU už překonává několik modelů Škody. Válí i v ČR, při jeho cenách není divu

/ Foto: MG Motor

Je to jen důrazná připomínka toho, že jakmile mají Číňané v rukou dobré zboží a dokážou ho nabídnout za dobrou cenu, jsou i vedle hvězd evropského automobilového nebe okamžitě konkurenceschopní.

O tom, že čínské automobilky vezmou Evropu ztečí, se mluví už dlouho. Z pohledu laika nic takového nepřichází, neboť žije v představě, že starý kontinent najednou zaplaví showroomy čínských značek, po jejichž spatření budou zajeté evropské, americké, japonské nebo korejské automobilky najednou jen udiveně lapat po dechu a vyvěšovat černé vlajky. Tak to možná chodí ve filmu, ve skutečném světě nikoli.

V něm jde o velmi pozvolný proces, který bude trvat řadu let, přesto je už z aktuálních dat zřejmé, že se odehrává přímo před našima očima. Akorát není vidět tak, jak si někteří malují. Evropský automobilový trh se propadá na nejmenší čísla za několik dekád, téměř všechny významné automobilky prodejně ztrácí a Číňané zatím potichu budují své impérium. Automobilky z Říše středu loni v Evropě rostly prodejně o 114 procent, na to lze zareagovat jen slovy Jiřího Paroubka: Kdo z vás to má? Ze zajetých automobilek mohou mlčet v podstatě všechny - Korejci rostli o 3 a Toyota o 5 procent. To je všechno, ostatní padali ke dnu, bez jediné výjimky.

Někteří si řeknou, že to sice vypadá hezky, ale když Číňané prodali 214 místo 100 aut za rok, nic to neznamená. Omyl, prodali 129 373 aut, což je víc, než tu prodala Honda, Mitsubishi a Subaru dohromady. Překonali i Mazdu, Suzuki nebo Jaguar Land Rover a na dostřel jsou už třeba Nissanu či Tesle. Jasně, je to hodně značek dohromady, ale nelze to brát na lehkou váhu. Navíc opravdu úspěšných je jich jen pár.

To vůbec nejúspěšnější vládne čínský státem ovládaný koncern SAIC, který v EU působí se značkou MG. Britského na ní není už nic než původ, ale právě to je čínská strategie - MG má pořád slušný zvuk a nezní nemístně exoticky. Co je ale nejpodstatnější, nabízí solidní auta za velmi solidní peníze, nejvíce pak boduje s SUV MG ZS. To je absolutně nejprodávanějším čínským vozem v EU, který loni dosáhl skoro na 50 tisíc prodejů a překonal třeba i Škody Scala nebo Superb.

Je to auto na úrovni Škody Karoq, stojí ale méně než Škoda Kamiq (dnes od 480 tisíc Kč). Začíná s cenou na 444 940 Kč, kdy jeho kola roztáčí 106 koní (Kamiq 95) a jeho ceník je vůbec skromný. I vrcholné provedení Exclusive se 111 koňmi stojí 549 940 Kč, kdy připlácet prakticky není za co. Karoq začíná na ďábelských 666 tisících Kč a i jeho vrcholné provedení končí hodně nad 1 milionem korun, kdy pořád máte dost za co připlácet. ZS přitom nevypadá lacině ani jinak odpudivě, i v Česku si ho tak loni koupilo 392 lidí.

Pro někoho to může být překvapivé, protože se to děje zdánlivě zničehonic, tak to ale není. Zatímco evropské automobilky koukají, zdražují a investují do nesmyslů, Číňané potichu pracují na rozmachu nabídky racionálně pojatých vozů za solidní peníze. A dokud se místní konkurence nechytne za nos a něco nezmění, situace pro ni jen stěží začne vyznívat lépe.

MG ZS je solidně vyhlížejícím kompaktním SUV konkurujícím Škodě Karoq, ovšem za ceny nižší než u Kamiqu. Diví se někdo jeho prodejním úspěchům v Evropě i v ČR? Foto: MG Motor

Zdroje dat: JATO Dynamics, SDA

