Nejprodávanější čínské auto v EU dostupné i v Česku dostalo facelift, ctí modernu bez její drahoty před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

I dosud zajímavé, ale vzhledově přece jen trochu nemastné a neslané auto se dočkalo modernizace, po níž jej snadno můžete považovat za novinku Maserati či jiné italské značky. Pikantní navíc je, že cena nejenže nezamířila nahoru, dokonce klesla.

Britsko-čínská značka MG Motor prodala jen za březen na českém trhu 306 aut. To ji mezi výrobci řadí na šestnáctou příčku, přičemž takový Opel či Mazda se nachází až za ní. Polovina registrací pak připadá na dražší SUV HS, které je k dispozici buď s čistě spalovací jedna-pětkou (162 koní), nebo s plug-in hybridní technikou (258 koní). V prvním případě je třeba sáhnout do kapsy pro 663 940 Kč, ve druhém se však již bez 915 000 Kč neobejdete. Protože ale základní výbava nabízí prakticky vše, co potřebujete, lidé kupují i tuto variantu.

Úspěch MG navíc není žádným českým fenoménem, britská značka jinak čínských aut boduje i v celé Evropě a zrovna model HS je letos s 6 811 dodanými kusy vůbec nejprodávanějším automobilek čínské provenience v celé Evropské unii. A nově může MG očekávat ještě větší úspěch.

HS totiž prošlo výraznou modernizací, která se zvenčí zaměřila hlavně na příď. Světlomety tak mají mnohem modernější tvary, přičemž aktuálně již nenavazují na masku chladiče. U ní totiž došlo k obrácení dosavadního schématu, širší je tak nově spodní část. Na to navazuje přepracovaný nárazník. Výsledek působí skoro až italsky, což znamená, že logo MG by snadno šlo nahradit třeba emblémem Maserati, a nikdo by na první pohled nepoznal, že tu máme mainstreamové auto namísto prémiového.

V případě exteriéru je to takřka vše. Dále se totiž změnila pouze grafika zadních lamp, tvar difuzoru či vzhled 18palcových litých kol. Opomenout nesmíme ještě zařazení nového odstínu Urban Grey do palety barev, poté je ale již třeba zamířit do interiéru. Pokud ovšem v kabině budete tápat, co je vlastně nového, vůbec nás to nepřekvapí. Modernizována byla totiž pouze multimédia, stejně jako dorazily materiály s měkčeným povrchem. Vše ostatní nicméně zůstává při starém.

MG dodává, že měnit se budou úrovně výbavy, skladba jednotlivých prvků se však bude lišit trh od trhu. U nás přitom níže položený stupeň Emotion dosud počítal s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem a 10,1palcovou centrální obrazovkou. S těmito položkami bude možné počítat i nadále, stejně jako s koženým čalouněním na úrovních Elegance a Exclusive. Ty šlo pořídit od 719 940, resp. 779 940 Kč, přičemž od sebe se lišily manuální či automatickou převodovkou.

Tím se dostáváme do motorového prostoru, kde ovšem nebylo hnuto jediným šroubkem. Benzinová varianta tedy nadále produkuje oněch 162 koní, zatímco plug-in hybrid jich má k dispozici 258. O jejich přenos se znovu stará desetistupňový automat, přičemž zapřažena jsou u všech modelů pouze přední kola. Zda se přitom stejně jako Australané dočkáme verze 4x4, je otázkou. Jelikož však toto provedení užívá objemnější dvoulitr (228 koní), nejspíše to kvůli emisím nedopadne.

Dodat pak už můžeme jen zajímavost, která se týká britského trhu. V této zemi je totiž inovované HS prozatím k dispozici pouze s jedna-pětkou, plug-in hybrid zůstává u starého vzhledu a nové podoby se dočká až později. Kdy inovované provedení nabídne české zastoupení, zatím nevíme. Asi nejzajímavější je však cena, jenž v Británii po modernizaci klesla z 23 555 GBP (cca 627 000 Kč) na 23 495 liber (625 000 Kč). Starší verze navíc zůstává v prodeji.

Inovované HS dostalo zajímavější vzhled a kvalitnější materiály uvnitř. Cena je paradoxně nižší než dosud. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

Petr Prokopec

