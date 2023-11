Nejprodávanější čínské auto v Evropě už jde prodejně po krku všem Škodám krom Octavie, hra se otáčí rychle před 5 hodinami | Petr Miler

A čtyři modely české značky na trzích Evropské unie už překonalo. Stalo se to velmi rychle a potichu, jen s malým humbukem kolem. Proč si pořád někdo myslí, že Číňané nemohou prostě přijít a strčit tradiční evropské značky do kapsy už díky svým cenám?

Nejsem zrovna tradičním zákazníkem koncernu VW, s většinou jeho aut ale nemám problém. Považuji je za vesměs kvalitní, promyšlené a trvanlivé vozy. Platí to i o většině modelů Škody a svého času bych si dokázal představit, že bych si kterýkoli z jejích modelů koupil. Dnes si nedovedu představit „akvizici” jediného z nich.

Nové škodovky na jednu stranu učinily krok směrem od zákazníků svou povahou. Začalo to už Rapidem, který v pozdějších érách své existence nabízel už jen tříválcové motory, posléze se něco podobného stalo i se Scalou a Fabií. „Normální” verze už působí dojmem aut vyráběných do počtu pro fleetovou klientelu bez snahy vyvolávat jakoukoli touhu. A cokoli akceptovatelného se nachází až na samotném konci spektra nabídek jednotlivých typů. I ze zbytku prodejních katalogů ale vypadla řada nejen pro mě sympatických verzí, ať už jde o motory (kde je třeba dieselová Scala?), jejich kombinace s pohony kol, převodovkami, některými prvky výbav... Nabídka Škody mnohem více zapadla do nějakého „síťového grafu”, který s požadavky trhu nemá mnoho společného.

I tak by se dalo vybrat, nebýt cen. Ty narostly do takových výšin, že si prostě nedovedu představit, že bych si takové auto koupil. Základní Kodiaq s motorem 1,5, pohonem předních kol a nejhorší výbavou za 1 069 900 Kč? To zní jako vtip, za takové peníze se dá koupit spousta zajímavějších vozů, i kdyby nebyly úplně nové. Škoda ztratila smysl pro realitu, na pořád nějak žádaných či aspoň akceptovaných spalovacích vozech zjevně rýžuje peníze, seč to jen jde, aby je pak utopila v téměř nikým nechtěných elektrických nesmyslech. Zákazníky to logicky odrazuje a nutí poohlížet se jinde.

Na samotných výsledcích Škody to zatím není znát, stále s úspěchem vyřizuje objednávky učiněné v předchozích letech, těch nových je ale podle dealerů citelně míň. Auta jako taková se přitom prodávají dál, i když těžkosti jsou znát všude, prostor zmíněným přístupem ale dostávají levnější automobilky z Číny. Tou aktuálně největší z nich je evropskou optikou MG, tedy britská značka ovládaná čínským koncernem SAIC.

Také u nás je to stále silnější entita, 1 778 letos prodaných vozů už znamená překonání řady jiných, mnohem známějších značek. Ještě zajímavější je ale pohled na celoevropská data, která máme právě před sebou. Firma JATO Dynamics zveřejnila své tradičně velmi rozsáhlé statistiky o prodejích nových vozů v Evropě do letošního září a MG v nich obzvlášť... září.

Číňané obecně chytají vlnu, to je zjevné i z trendových dat týkajících se aut, o kterých jste nejspíš nikdy neslyšeli (třeba Maxus Mifa 9?), MG už ale není zajímavý jen svým růstem, také jeho absolutní prodejní hodnoty jsou odzbrojující. Za letošní první tři kvartály tu prodalo 163 126 aut. Sto šedesát tři tisíc aut, to není legrace. Nejprodávanějším typem je pak čistě spalovací ZS, jehož 60 863 kupců už převyšuje odbyt Škod Scala, Superb a pochopitelně Enyaq i Enyaq Coupe. Fabia, Kamiq, Karoq a Kodiaq jsou ale prakticky na stejné úrovni a jen Octavia je jinde (122 481 aut).

Situace je tedy taková, že MG, které se sotva stačilo v Evropě (mimo Británii) usadit najednou jde po krku prakticky všem modelům Škody, která je velmi dobře známou evropskou automobilovou entitou s miliony věrných zákazníků za zády. O čem to asi svědčí? Že by ceny Škody byly moc i pro jiné? Zmíněné ZS se teď velmi levně prodává i u nás, oproti srovnatelné Škodě stojí o víc jak 300 tisíc míň. Zdá se, že to je pro spoustu lidí dostatečný argument.

MG ZS válcuje evropské prodejní statistiky, i modely HS (hybrid) a 4 (elektromobil) se ale prodávají velmi dobře. Spoustě škodovek je najednou tento vůz naroveň, během chvíle, prakticky z ničeho. O čem to asi svědčí? Foto: MG Motor

Zdroje: JATO Dynamics, SDA

