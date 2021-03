Nejprodávanější čínské SUV už se vyrábí v Evropě, za 450 tisíc nabízí, co Škoda za milion před 5 hodinami | Petr Miler

Číňané nabízí SUV spoustu, tohle je ale z nich to úplně nejprodávanější - jen za letošní leden si našlo přes 46 tisíc kupců. I přes tak masový zájem je to docela velké a svůj úspěch chce zopakovat i na západ od Číny.

Pomalu není dne, aby se některá z nepříliš známých čínských automobilek nevytasila s novým SUV, které minimálně na papíře kombinuje zajímavou techniku, bohatou výbavu a vskutku nízké ceny. Jakkoli takové auto může působit atraktivně, obchodní úspěch to automaticky neimplikuje - o spoustě takových vozů už později není vidu ani slechu.

To ale není případ čínského Havalu, který loni v červenci vytáhl třetí generaci svého modelu H6. A boduje s ním vskutku mohutně - letos v lednu se stalo vůbec nejprodávanějším čínským SUV, když si našlo 46 368 zákazníků. Automobilka musela tušit, s jakým hitem přichází, a tak od začátku nemá ambice bodovat jen v Číně, chce s ním dobýt i další země. A nezastaví se v těch rozvojových, cílem je i vyspělý svět.

Právě světové ambice jsou na aktuálních snahách Havalu tou největší novinkou. Značka už nějaký ten pátek na rozličných trzích mimo Čínu působí, dosud ale nebyla příliš agresivní a vypadalo to spíše, jako by si prozkoumávala půdu. Protože ale i s tímto postupem patří mezi ty nejúspěšnější, ještě letos chce udeřit naplno.

Haval oznámil, že rozjel výrobu tohoto modelu v závodu firmy v ruské Tule a jakkoli zatím nepotvrdil konkrétní termín začátku prodejů, o více než pár měsíců půjde jen stěží. Téměř bezprostřední snaha o start výroby vozu i mimo Čínu potvrzuje právě ony světové ambice - dříve si jiné země musely na čínské novinky počkat i léta. Vše navíc nemá skončit v Rusku, Haval už oznámil s novým H6 útok také na Austrálii, která už pracuje s velmi podobnými pravidly pro homologaci jako zbytek „západního světa” a Číňané jsou tam stále úspěšnější.

A s čím chce nový H6 zaujmout? Předně je to design, který se snaží tvářit svébytně i moderně. Bylo by asi přehnané tvrdit, že to je nějaký nápaditý krasavec, za přijatelně moderní ale design nového provedení modelu H6 označit lze.

I technicky lze hovořit o konkurenceschopném voze. Hlavní světla už jsou čistě LED, máme tu 19" kola, podvozek s dvojitými lichoběžníky vzadu a spoustu zajímavé palubní elektroniky od dvou digitálních displejů s 9 a 12 palci v průměru, 5G-konektivitu s možností online aktualizací, autonomní řízení úrovně SAE2 a s ním spojené i nespojené asistenční systémy zahrnující mimo jiné i 360° parkovací kameru nebo automatické parkování. Pod kapotou jsou pak motory 1,5 a 2,0 turbo s výkony 163 a 190 koní plnící zatím normu Euro 5, které na přední kola posílá 7stupňový automat s dvojicí spojek.

Výbavy je na palubě rovněž dost, a tak nechybí ani věci jako panoramatické střešní okno, vyhřívaný volant, vyhřívaná kožená sedadla s elektrickým ovládáním (v osmi směrech), vícezónová klimatizace nebo zadní sedadla nastavitelná ve dvou směrech. To všechno v autě o rozměrech (délka x šířka x výška) 4 610 x 1 860 x 1 720 mm, což značí docela velké SUV jen o chlup menší než Škoda Kodiaq.

Známe i lépe vybavená a větší čínská auta, ale v poměru výkonu a ceny je Haval H6 opravdu daleko. Na domácím trhu začíná jen na 119 900 CNY, což je asi 402 tisíc Kč. Škoda Kodiaq u nás stojí v jakékoli jiné než té úplně „nejoholenější” verzi alespoň dvakrát tolik. I vrcholný model s veškerou výbavou pak přijde na 134 900 CNY, tedy asi 453 tisíc Kč. Za to pořád nekoupíte ani Kodiaq „s ničím” a plně srovnatelné auto bude stát milion. Dá se počítat s tím, že verze vyráběné v zahraničí a pro zahraničí budou dražší, ale dvakrát to nebude. Tohle auto může být i mimo Čínu slušný hit.

Nový Haval H6 2021 slibuje nejmodernější techniku a luxusní vybavení prémiových aut za cenu výrazně nižší než u těch mainstreamových. Už teď začíná jeho výroba v Rusku a ještě letos chce i „na západ”. Foto: Haval

