Nejprodávanější Jaguar končí bez nástupce, i ten padl za oběť posedlosti značky elektromobily včera | Petr Prokopec

/ Foto: Jaguar

Nejedna významná automobilka už své ambiciózní elektrické strategie přehodnotila, Jaguar nikoli. Ten stále počítá s tím, že příští rok skončí se spalovacími motory a nahradí je elektrickými. Přejeme hodně zdaru, modelu F-Pace nezbývá než smutně vyhlížet poslední dny.

Jak se zdá, stále více výrobců začíná chápat, že přesun k elektromobilitě nebude tak snadný, jak si mysleli. Na čem přesně stavěli své strategie, není jasné, neboť jak iluze rychlého technického vývoje směrem k dostupné a použitelné elektromobilitě, tak představa o tom, že politici konečně poručí větru a dešti, byly nekonečně naivní.

Pozdě, ale přece si to uvědomily Mercedes-Benz či Volkswagen. U takového Jaguaru nicméně vedení došlo k názoru, že když už zdravému rozumu dal padáka, zpátky ho brát nebude. Britská automobilka proto nadále trvá na svém sebezničení a aktuálně přišla s modelem F-Pace ve verzi 90th Anniversary. Ten je nejen oslavou 90. výročí vzniku automobilky, jenž připadá na příští rok, ale zároveň také rozlučkou s tímto typem jako takovým. Jaguar tak hází přes palubu jeden z nejúspěšnějších modelů ve své 90leté historii a svůj aktuálně nejprodávanější vůz.

F-Pace byl představen v roce 2015, přičemž od té doby značka prodala 328 tisíc kusů. To je na automobilku této velikosti úspěch, o to více lze ovšem nad jejím rozhodnutím vydat se již od příštího roku ryze elektrickým směrem kroutit hlavou. Zvláště když tu nejde jen o samotný pohon. Britové totiž mají pocit, že když léta nedokázali konkurovat značkám jako Audi, BMW či Mercedes, nově uspějí jakožto soupeři Bentley, Porsche či Rolls-Roycu. Posunout se totiž chtějí také do luxusnější sféry.

Něco takového ve světle klesajícího zájmu o elektromobily již nemůže uspět ani na papíře, Jaguar však jako kdyby neviděl a neslyšel, co se všude kolem děje. F-Pace je tedy mrtvou větví vývoje, pročež si v rychlosti projdeme onu finální edici, která se oproti standardu až tak neliší. Máme tu pouze specifická litá kola, panoramatickou střechu, sportovní sedadla, kontrastní prošívání či třeba hliníkové dekory. Spojit tyto prvky pak lze s všemi čtyřválcovými i šestiválcovými motory.

Výjimkou je provedení SVR, které se dočkalo vlastní rozlučky. Výkon osmiválcového motoru totiž narostl o 25 koní na 575 koní. Díky tomu se sprint na stovku odehraje za rovné 4 sekundy. Mimo to i v tomto případě došlo na příchod jiných kol (kované dvaadvacítky), stejně jako lze počítat s pár doplňky uvnitř a zvenčí navíc. To je ale vše, zmínit lze už jen otevření objednávkových knih. V případě zájmu je ale rozhodně třeba si pospíšit, neboť za několik málo měsíců tu již bestseller Jaguaru nebude. A za pár let tu možná nebude ani celý Jaguar.

F-Pace alias firemní bestseller se loučí edicemi 90th Anniversary... Foto: Jaguar



...a SVR 575 Edition. Že mu příští novinky nebudou prodejně sahat ani po kotníky, je kupodivu nezajímá. Takovou snahu o sebezničení člověk aby pohledal. Foto: Jaguar

Zdroj: Jaguar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.