Nejprodávanější kombík světa přestal být kombíkem a jeho prodeje se rázem propadají o víc než 40 procent
Petr ProkopecO tom, jak moc je to pořád kombík, se už nějaký čas vedly diskuze, s příchodem nové generace jím ale přestal být téměř úplně. A byť to bylo míněno jako krok vstříc klientele, ta to očividně neocenila.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
včera | Petr Prokopec
Auta od Subaru nikdy nešlo považovat za vyloženě krásná. Na druhou stranu ale obvykle nebyla ani nijak ošklivá, byla zkrátka svá, což odráželo i jejich specifické faktické pojetí. I proto si postupem času získávala stále širší publikum, které jim často zůstává věrné pomalu až za hrob.
U nás to není zase tak velká skupina lidí, zejména v USA se ale ze Subaru stala skoro modla. Automobilka tam prodává asi tři čtvrtiny všech aut a o její úspěch se po léta do značné míry staral Outback. I díky tomu se stal nejlépe prodávaným kombíkem na světě, a to o pořádný parník. Že se tak stalo hlavně díky Spojeným státům, kde klientela preferuje spíš SUV, je s podivem, ale bylo tomu tak.
Dlužno dodat, že Outback nikdy nebyl čistokrevný kombík, spíš takový allroad, kříženec mezi kombi a SUV. S ohledem na to i výše zmíněné se tedy Subaru rozhodlo, že Outback šesté generace představí i ve verzi Wilderness, která byla off-roadověji zaměřená. A protože toto provedení bylo vřele přijato, Japonci zjevně usoudili, že jde o směr, jakým by se do budoucna měli ubírat. A udělali to.
„Při průzkumech jsme zjistili, že obecenstvo je rozděleno na dva tábory. Jeden křičel, abychom nic neměnili, zatímco druhý si stěžoval, že Outback nemá k SUV dostatečně blízko,“ uvedl kdysi na adresu vozu kanadský manažer značky Evan Lindsey pro Auto Trader. Druhá skupina pak nejspíš byla početnější, protože u generace sedmé se jí Subaru rozhodlo jít naproti. Asi to ale nemělo dělat a zůstat víc u jakési dvoukolejnosti, kterou by uspokojilo i loajální klientely, jež u značky nakupuje celé dekády.
Japonci totiž aktuálně odhalili své americké prodeje za první kvartál a zrovna Outback na tom moc dobře není. Za první tři měsíce totiž dosáhl pouze na 27 074 prodaných aut, což je propad o 32 procent oproti loňskému roku, kdy na trhu byla stále jen šestá generace. Navíc se zdá, že před showroomy se na podpatku otočí stále více lidí, neboť v březnu bylo prodáno 10 004 aut, což je ve srovnání s loňskem dokonce 43procentní pád. Skoro se tak zdá, jako kdyby po ukojení úvodní vlny zájmu Outback přestával klientelu zajímat.
Pro Subaru je ještě o poznání horší zprávou fakt, že klesá jako takové. Za první kvartál totiž v Americe dosáhlo na 141 944 registrací, v březnu pak prodalo 54 674 nových aut. To jsou poklesy o víc než 15 resp. 23 procent, přičemž proti proudu míří pouze dva modely, každý navíc jen částečně. Elektrické SUV Solterra totiž docela zabodovalo v březnu, kdy dosáhlo 50procentního růstu. Znamená to však prodej 1 736 aut místo loňských 1 154 vozů, navíc v rámci kvartálu tento model taktéž ztrácí.
Forester oproti tomu za první tři letošní měsíce dosáhl 8,6procentního růstu, který celkové registrace zvednul na 54 152 kusů, ovšem březen byl spojen s 9,6procentním propadem. Subaru tak v Americe nemůže mít radost z prodejů jediného vozu, přičemž na obzoru prakticky není záchranné stéblo, kterého by se šlo chytnout. Outback je totiž na trhu pár měsíců, faceliftem tedy hned tak neprojde. A dva roky starý Forester rovněž ne, zatímco Crosstrek prochází dílčími modernizacemi neustále.
Tato trojice modelů je přitom pro Subaru klíčová, propad na všechno těchto frontách tak skutečně hodně bolí. Nejvíc ale pochopitelně bolí propad zájmu o takovou stálici, jakou Outback roky byl. Šlo o krále svého segmentu, ve kterém panoval s neochvějnou jistotou, dnes se věci mají trochu jinak.
Dobré zprávy bohužel nepřichází ani z českého trhu. Tady se prodalo jen 176 Subaru za úvodní tři měsíce roku, což představuje propad o 25 procent. Outback si nicméně u nás o jeden prodaný kus polepšil, což je nejspíš dáno tím, že u nás se nadále prodává předchozí generace, která skutečně ještě kombíkem zůstává. Situace značky v Evropě je ale obecně jiná a o poznání komplikovanější.
Nový Outback zatím dorazil pouze na americký trh. A tamní publikum z jeho přerodu na téměř čistokrevné SUV zjevně nadšené není. Foto: Subaru
Zdroj: Subaru
