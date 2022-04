Nejprodávanější kombík světa se odhalil v novém, dříve nebo později dorazí k nám před hodinou | Petr Prokopec

Auta s karoserií kombi byly po dekády hlavně doménou Evropanů, a tak by leckdo čekal, že nejprodávanějším kombíkem světa bude vůz evropské provenience. Jenže není a modernizace současné jedničky to připomíná.

Kombíky byly ještě před několika málo lety v Evropě velmi žádaným zbožím. Divit se tomu nemůžeme, neboť šlo do jisté míry jde o ideální auta. Zvlášť když si většina může dovolit jen jedno pořádné auto, je zapotřebí, aby jejich dopravní prostředek pobral všechny členy včetně jejich zavazadel a případně i domácího mazlíčka. Dříve tomu zadání nejvíce odpovídaly právě kombíky, nyní ale stejnou úlohu zastávají stále častěji SUV.

Je pochopitelně otázkou, jak dlouho zůstanou SUV v kurzu a zda se lidé nezačnou ke „starým láskám“ vracet. Zatím tomu tak není, při pohledu na data týkající se nejprodávanějšího kombíku světa je však evidentní, že o některé modely je stále vysoký zájem. Subaru Outback se totiž začalo prodávat v roce 1994, kdy v USA dosáhlo pouze na 1 238 registrací. Zájem nicméně rostl a 17 let později automobilka poprvé prodala přes 100 tisíc aut v jediném roce.

To však byl jen počátek enormního úspěchu, v letech 2016 až 2019 měl Outback jen v zámoří na kontě 178 až 188 tisíc prodaných kusů v každém roce. Loni a předloni pak sice registrace klesly na 154 623 a 153 290 aut, ovšem víceméně jen v důsledku celosvětového chaosu a celkového poklesu prodejů aut, ne kvůli nezájmu zákazníků. Je tak vlastně logické, že Subaru investovalo do inovací, které by šestou generaci odhalenou před třemi lety měly udržet v kurzu i do budoucna.

Je nicméně třeba dodat, že zvenčí není facelift až tak rozsáhlý. Měnily se hlavně čelní partie, kde přibyly ochranné plastové lemy. Nový vzhled přitom asi nebude po chuti každému, nicméně jelikož pohled na design je ryze individuální záležitostí, finální verdikt necháme na vás. Za nás jen dodáme, že kromě oněch plastů dorazila také rozměrnější maska chladiče, která již opticky zasahuje takřka do světlometů. Nové jsou pak i mlhovky a tedy rovněž nárazník, to je ale vše.

V případě motorového prostoru zůstává vše beze změn, američtí zákazníci proto mohou nadále volit mezi 2,5litrovým plochým čtyřválcem v atmosférické a přeplňované verzi. Ta první dává k dobru 185 koní, druhá pak 264. U nás je pak Outback k dispozici pouze s onou atmosférou, navíc naladěnou jen na 169 koní. To se do budoucna stěží změní, stejně jako i nadále zůstává jedinou volbou na obou stranách Atlantiku převodovka CVT a pohon všech kol.

Přesunout se tedy můžeme k nejvýraznějším modifikacím, a to k vylepšenému bezpečnostnímu systému EyeSight. Ten nově kromě duální kamery užívá i další kameru se širokým záběrem, jež vylepšuje detekci chodců a cyklistů. Při rychlostech do 50 km/h pak technologie autonomně brzdí a dokáže zcela zabránit nehodám, což v případě Subaru není marketingové klišé, ale naprostá skutečnost. Mimo to pak Outback disponuje i detekcí aut ve slepém úhlu či monitoringem jízdních pruhů.

Na skok pak ještě můžeme zavítat do interiéru, kam se nastěhovala nejnovější verze multimediálního systému Starlink. To je ale v rámci faceliftu vše, tedy pokud pomineme jistou rošádu ve výbavě. Jelikož však ta má spojitost zatím jen s americkým kontinentem, raději si počkáme na příchod evropského provedení. To dříve nebo později jistě dorazí, protože se ale na starý kontinent Outback šesté generace poprvé podíval až loni, na místní modernizaci si zřejmě budeme muset chvíli počkat.

