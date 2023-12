Nejprodávanější MG v Evropě i v Česku dorazí příští rok v novém. Znovu se spalovacími motory a znovu levné před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Tohle auto nelze brát na lehkou váhu, v Evropě letos oslovilo už přes 70 tisíc lidí, české prodeje se blíží se dvěma tisícům a znamenají atak na dvacítku nejžádanějších aut v zemi. A to je dožívající provedení, nové ZS má nabídnout ještě lepší poměr hodnoty a ceny.

Není ani třeba se moc snažit, abyste britskou značku MG Motor ovládnou čínskou automobilku SAIC vnímali pozitivně. Stojí za tím nízké ceny jejích aut, a to bez ohledu na pohon. Třeba elektrické MG4, což je konkurence Volkswagenu ID.3, stojí o čtvrt milionu korun méně než německý soupeř. Pořád je to ale drahé auto, více vám však čelist poletí dolů při pohledu na nabídku MG ZS. Místní zastoupení totiž přišlo s další slevou, a tak lze 4,3metrové SUV osazené benzinovou jedna-pětkou naladěnou na 106 koní pořídit již od 399 940 Kč. Tedy pomalu za stejnou cenu, za jakou je k mání menší a slabší Škoda Fabia.

Co za touto cenou stojí? Rozhodně nikoli nezájem, v tomto ohledu se naopak ZS může pochlubit slušným „zářezem“ do registrační pažby. Za první letošní půlrok bylo totiž z Číny na mezinárodní trhy vyvezeno 85 279 aut, což je po Tesle Model Y pocházející ze šanghajské továrny druhý nejvyšší počet. V EU pak letos za prvních 10 měsíců letošního roku skončilo 70 400 aut, je to nejúspěšnější čínský vůz vůbec. Je tomu tak přesto, že ZS je už na konci svého životního cyklu, neboť prodávat se začalo v roce 2017. Nastal tedy čas na příchod nástupce, jenž dle kolegů z britského Autocaru dorazí v příštím roce. A cenově se znovu bude držet při zemi, i když už ne tak nízko.

Stávající provedení totiž poněkud zaostává v rámci bezpečnosti. Do titulu „pojízdná rakev“ má pochopitelně daleko, neboť již v základu je možné počítat třeba se systémy ABS, EBD, EBA či stabilizační kontrolou. U vyšších úrovní výbavy pak navíc nechybí ani monitoring slepých úhlů. Nebo technologie sledující situaci za vozem při couvání. Jenže úřady toho chtějí stále více, druhá generace tak bude muset přijmout za svůj paket MG Pilot, jehož součástí jsou kromě semi-autonomního řízení i autonomní brzdy, a kterým je vybavena třeba elektrická verze ZS.

Britsko-čínská automobilka i nadále počítá jak se spalovací, tak čistě bateriovou verzí. Druhá zmíněná by nicméně již měla přepřáhnout na platformu MSP (v Číně zvanou Nebula), na jaké stojí i zmiňované MG4. To by mělo vést k prodloužení dojezdu a poklesu ceny. Jaká nicméně bude realita, se dozvíme až ve druhé půli roku. Pro Číňany totiž elektrická verze možná i paradoxně není prioritou, na první místo tlačí spalovací model. S ním proto máme počítat již během prvního pololetí, na živý debut tak nejspíše dojde již na ženevském autosalonu.

„Rozhodně nehodláme trh se spalovacími vozy opustit. Koneckonců stále existuje mnoho zemí po celém světě, kde jsou upřednostňována tradiční auta,“ uvedl generální ředitel značky Lu Jiajun. Přitom dodal, že v první polovině příštího roku nedorazí pouze nové ZS, ale také MG3 třetí generace. Tento přímý konkurent Fabie se u nás aktuálně neprodává, to se však v případě chystaného provedení může snadno změnit. S prozatímními 2 410 celkovými registracemi (z nichž většinu tvoří právě ZS) má totiž značka nemalý úspěch také na českém trhu.

Tím ovšem aktivity značky nekončí. Elektrické MG4 se má totiž dočkat přepracovaného interiéru, zatímco u modelů MG5 a MG7 dojde na celkový facelift. Kromě toho pak ještě dorazí nové vrcholné SUV, jenž vsadí na elektřinu a tedy i na platformu MSP. Ta umožňuje nejen zástavbu baterií o kapacitě až 150 kWh, ale dokonce i jejich rychlou výměnu. Mimo to by vůz měl zaujmout svým vzhledem a nepřekvapivě také příznivou cenou. Jakkoli ta s ohledem na jeho pozici pod milion korun nezamíří.

„Před čtyřmi lety jsme skrze malá dealerství prodávali devět tisíc aut ročně. Na takových místech zkrátka nemůžete nabízet prémiové SUV za 1,2 milionu korun,“ naznačil více o novince obchodní ředitel britské pobočky Guy Pigounakis. A tím vlastně jen potvrdil, že Číňané to v hlavě mají velmi dobře srovnané, na rozdíl od řady evropských výrobců. Ti totiž v prvé řadě přišli právě s vrcholnými elektrickými modely, načež se následně začali divit, proč o ně není takový zájem, v jaký doufali.

ZS aktuálně startuje pomalu na stejné sumě jako menší a méně výkonná Fabia. Že je to prodejní hit, nepřekvapí, nová generace má nabídnout ještě víc a nebýt o moc dražší. Foto: MG Motor

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.