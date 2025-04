Nejprodávanější VW, který za 250 tisíc nabízí víc než Octavie, dostal úplně nový vzhled. Teď vypadá jako laciné čínské auto včera | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Také koulíte očima, když na silnici potkáte nový Tiguan a ptáte se, jestli je to SsangYong s přelepeným logem nebo rovnou nějaké laciné čínské auto? Přesně tak bude nyní působit i klíčová Lavida. Rozdíl je jen v tom, že ta laciným autem čínské provenience skutečně je.

Pro Volkswagen dnes neexistuje důležitější model, než je Lavida. Možná vás to překvapí, však v Evropě jej známe téměř jen díky dřívějším článkům o něm, jeho prodeje jsou ale tak vysoké, že tomu žádný jiný model značky nemůže konkurovat. Podle dat CAAM si Lavidu jen za letošní březen koupilo jen v Číně 24 188 lidí. A je to tak nejprodávanější VW, nejprodávanější evropský model a nárazové s výjimkou některé z Tesel také nejprodávanější zahraniční auto v Číně. I 19 932 Golfů prodaných za stejný měsíc v celé Evropě vedle toho nutně bledne.

Autu se daří stále dobře, březnové prodeje jsou meziročně o 21 procent výš, přesto VW došel k závěru, že si vůz zaslouží pořádnou modernizaci. To je na jednu stranu na místě, třetí generace Lavidy přišla na trh už v roce 2018, prvního faceliftu se pak dočkala o čtyři roky později. Nejsme si ale jisti, zda facelift tohoto bestselleru vzali Němci za správný konec.

Vůz, který si nově bude říkat Lavida Pro (dosavadní Lavida tak možná zůstane v nabídce), totiž pozbyl tradiční masku chladiče a místo toho přichází s přídí ve stylu současných elektrických modelů ID. Nesluší podle nás ani oněm ID a už vůbec ne spalovacím modelům, takový Tiguan s ní vypadá spíš jako laciné čínské auto. Lavida Pro tak působí též, tu ovšem lze omluvit tím, že laciným čínským autem je, nový Tiguan stojí milion a víc.

Ale nejde tu jen o kontroverzně vypadající příď a podobně působící záď. Ještě bizarnější dojem dělají boky, kde zapuštěné kliky dveří doplňují 15- nebo 16palcová litá kola. Lavida měří 4 720 milimetrů na délku a 1 482 mm do výšky, a tak působí dost disproporčně a otyle. Auto to ale zůstane reálně lehké, neboť z dat čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT), přes který se dostaly ven patentové záběry úplně nového vzhledu auta, vyplývá, že váží velmi skromných 1 320 kg. To pak není divu, že si v základu vystačí s motorem 1,5 o výkonu 110 koní. Jízdní dynamika tak sice nebude přesvědčivá, ale v Číně si klientela na dynamiku zase tak moc nepotrpí.

Ve stávající generaci navíc Lavida disponuje až 160 koňmi, o které se stará taktéž jedna-pětka, akorát s turbem. Ta jistě zůstane k dispozici též. Počítat lze jistě i nadále s velmi nízkými cenami - Lavida se nyní ve svém dosavadním provedení doprodává dokonce od 83 800 CNY, tedy asi jen 250 tisíc Kč. Verze Pro bude jistě znovu dražší, tušíme ale, že do 300 tisíc Kč v přepočtu se vejde i tentokrát.

Auto tedy zůstává fakticky velmi lákavým celkem, v případě designu ale považujeme nové provedení za krok zpět. Třeba se ovšem zrovna vám tyto ocumlané bonbóny bez specifického výrazu líbí. Nám skutečně neimponují, jsou mimořádně nevýrazné a dokonale zaměnitelné.

VW Lavida Pro spojuje mdlý design přídě i zádě s otylým zbytkem karoserie. Vzhled je ale jedna z mála věcí, které lze autu vyčíst, jinak je to taková německá Octavie pro Čínu se vším všudy. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: MIIT přes Autohome China, CAAM, Data Force

Petr Prokopec

