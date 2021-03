Nejrychleji prodávaná auta v době pandemie jsou ta, která nikdo nepotřebuje, jen chce

Petr Prokopec

Na jednu stranu to zní zvláštně, v těžších časech na rozmary nebývá prostor. Na tu druhou to ale dává smysl. Lidé, kteří mají hlouběji do kapsy, si nejčastěji nekoupí nic, o podobě trhu tak rozhodují ti zbylí.