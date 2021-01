Nejrychlejší BMW se jinde prodává skoro o polovinu levněji než v EU, někdo nás bere na hůl před 4 hodinami | Petr Prokopec

Na rozdíly mezi cenami na různých trzích jsme zvyklí, ale aby se někde platilo za úplně to samé dvakrát víc? To je krajně neobvyklé i při rozdílech mezi cenami v Evropě a USA.

Jednou ze zajímavých automobilových novinek tohoto týdne je BMW M5 CS. Mnichovská automobilka do útrob svého über-sedanu napěchovala 4,4litrový osmiválec twin-turbo, který byl naladěn na 635 koní a 750 Nm točivého momentu. Rázem tu tedy máme nejvýkonnější silniční vůz značky v celé její historii, který je zároveň i tím nejrychlejším. Zrychlení z klidu na stovku zvládne za rovné tři sekundy, zatímco dvojnásobku dané mety dosáhne za 10,3 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla elektronicky omezena na 305 km/h.

Jakkoliv jsou tato čísla nadmíru zajímavá, ta, která přijdou na řadu nyní, je snadno přebijí. Spolu s technickými parametry byly oznámeny také ceny a přestože jsme si již zvykli na to, že výrobci své produkty prodávají v různých zemích různě draze, BMW všemu nasazuje skutečně obří korunu. Ve své domovině si za M5 CS účtuje 180 400 Eur (cca 4,71 mil. Kč), nicméně v sousední Francii již cena vyskočila na 199 900 Eur (5,22 mil. Kč). To je na pár kilometrů opravdu nemalý rozdíl, ten se ale dá snadno vysvětlit odlišným daňovým zatížením.

Pokud přitom vzdálenost natáhnete ještě více a budete s evropskými trhy porovnávat Spojené státy, dočkáte se doslova propasti. V USA přijde úplné ten samý vůz na 142 tisíc dolarů, tedy asi 3 miliony Kč. To v podstatě znamená, že Francouzi by si v USA mohli dovolit pomalu dva exempláře stejného za tutéž sumu, jakou by u domácího dealera platili za jeden.

Proč tomu tak je, BMW nevysvětlilo a jen na daně či odlišnou konkurenci to svést nelze. Obrovské rozdíly se totiž týkají pouze s varianty CS, nikoliv standardního BMW M5. To je v Německu k dispozici od 91 900 Eur (2,4 mil. Kč), zatímco v Americe za něj zaplatíte 103 500 USD (2,24 mil. Kč), což je obvyklý rozdíl. Vlastně bychom se tak vůbec nedivili, kdyby mnichovská automobilka cenu nového provedení poslala v Evropě do výšin záměrně, a to i proto, aby ho lidé příliš nekupovali. A pokud jej opravdu tak vehementně chtějí, musí si zkrátka připlatit za vyšší CO2.

Nakonec ale můžeme být rádi, že tu vůz je vůbec nabízen, některé jiné ze stejných důvodů to štěstí nemají. M5 CS totiž oproti provedení Competition nenabralo jen vyšší výkon, ale díky rozsáhlé karbonové dietě také shodilo podstatných 70 kilogramů. Technici značky dále sáhli po odlišných pružinách a jiném nastavení tlumičů, stejně jako po 20palcových odlehčených kolech. M5 CS je standardně vybaveno okruhovým obutím Pirelli P Zero Corsa o rozměru 275/35 vpředu a 285/35 vzadu, stejně jako s karbon-keramickými brzdovými kotouči.

Exteriér zvýrazňuje karbonový paket, který ideálně kontrastuje s jedním ze tří volitelných odstínů karoserie (šedé barvy Brands Hatch a Frozen Brands Hatch, zelená Frozen Deep Green). Uvnitř na majitele čekají karbonová sedadla zdobená červenými švy a mapkou Nürburgingu. Individuální sedadla s výrazným bočním vedením a kůží Merino pak nechybí ani vzadu, nad vším pak trůní strop potažený Alcantarou. Zmínit můžeme ještě dva 12,3palcové displeje, čtyřzónovou klimatizaci či audio systém Harman Kardon.

Málo toho tedy BMW M5 CS nenabízí, ovšem je škoda, že starý kontinent za to musí platit výrazně více než ten Američané. Za 3 miliony je to zajímavé auto, za 5 a více spíše drahý rozmar.

Spíše než výkonem či dynamikou zaujme nové BMW M5 CS rozdíly v cenách na jednotlivých trzích. Francouzi totiž musí za 635 koní a třísekundový sprint na stovku zaplatit skoro dvakrát takovou sumu co Američané. Foto: BMW

Zdroj: BMW

