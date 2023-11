Nejrychlejší Bugatti akcelerující z 0 na 500 km/h za 20 sekund ukázalo svou kabinu, fascinuje už výfuky uvnitř před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tohle je auto tak mimořádné, že normální interiér dostat prostě nemohlo. Výfuky po stranách středové konzole jsou jen třešinkou na dortu „pokojíčku”, který osobně pozná jen hrstka lidí ochotná zaplatit skoro 100 milionů korun bez daně za základní provedení.

Závodní auta si lidé často idealizují. Dáno je to tím, že je znají hlavně z fotek, na kterých se snaží udělat primárně vizuální dojem. Naleštěná karoserie se pyšní panely slícovanými na milimetr přesně, auta mají nezřídka i větší kola, než jaká používají na závodních. Při nahlédnutí dovnitř pak máte pocit, že se díváte do obdoby operačního sálu, kde byste z podlahy mohli i snídat. A i když chybí tlumicí materiály a různá obložení, vše obklopují lákavé hi-tech hračky.

Pokud ale tentýž potkáte uprostřed sezóny, skoro ho nepoznáte. Bývá obut do menších kol utopených v podbězích, lemy blatníků jsou v lepším případě jen otřískané od kamínků a špinavé od drolících se pneumatik, karoserie drží pohromadě silou pár rychloupínáků a vnitřek bývá okopaný a zaneřáděný. Jezdcům ani týmům to pochopitelně nevadí, na tratích totiž nejde o vizuální dojem, ale o rychlost. Bugatti ovšem zastává trochu jiný názor. A když si uvědomíme podstatu automobilky z Molsheimu, není to zase až tak překvapivé.

Když totiž Ettore Bugatti v roce 1909 značku zakládal, snažil se spolu s oslnivým designem a špičkovou technikou snoubit také luxus a komfort. To se mu povedlo, automobilka tak rázem začala být považována za krále branže. Jenže v roce 1939 zemřel Ettoreho syn Jean, načež se Bugatti ocitlo bez dědice. V důsledku druhé světové války pak firma začala finančně strádat, přičemž posledním hřebíčkem do její rakve byla Ettoreho smrt v roce 1947. Pět let na to tak i jeho firma zamířila pod drn.

O její návrat na výsluní se nejprve snažil italský průmyslník Romano Artioli, naplno se to však povedlo až koncernu Volkswagen. Ten se snažil co nejvíce vrátit ke kořenům, což se mu podařilo, ale jen do určité míry - Veyron a Chiron se staly luxusními králi rychlých aut, na závodění s nimi, které bylo vlastní legendám jako Type 35 proháněný i Eliškou Junkovou, ovšem nedošlo. Změnit by to měl zcela nový model Bolide, jemuž by Ettore asi zatleskal.

O tomto stroji, kterému jsou zapovězené veřejné silnice, jsme se dříve zmiňovali nejednou, až nyní ale Bugatti odhalilo jeho interiér. Ten ani v nejmenším neodpovídá kabinám závoďáků z oné půli sezóny, místo toho by za něco podobného byla vděčná i řada silničních luxusních aut. Je tedy sice pravdou, že digitální trojitý displej za volantem dvakrát elegantní není, vše ostatní ale vede k pádu čelisti až na zem. Mimo jiné i čtveřice výfuků, které v páru rámuje obě strany středové konzole.

Jak asi tušíte, Bugatti dovnitř neodvedlo zplodiny osmilitrového šestnáctiválce, místo toho jde o působivé vyústění klimatizace, jejíž přítomnost jen potvrzuje, jak moc vážně to značka s luxusem na závodních tratích myslí. To jen umocňuje nabídka čalounění, neboť zákazníci si budou moci vybrat nejen Alcantaru, ale také kůži. Na výběr je pak ostatně i čtveřice typů sedadel včetně toho, jenž se přizpůsobí tělu.

Opomenout nesmíme ani volant, který se výrazně liší oproti tomu, jakým disponoval koncept. Bugatti totiž dále rozjelo téma definované písmenem X, pročež tu nakonec máme cosi jako herní ovladač. Jeho podoba pak nebyla ovlivněna jen odezvou od testovacích jezdců značky - značka chtěla, aby volant mohl posloužit majitelům i jako futuristická dekorace v jejích kancelářích. Proto je volant vyjímatelný, což pochpotelně usnadňuje nastupování a vystupování.

Tolik k novinkám, zrekapitulovat tak lze jen dříve řečené. Pohon vozu má tedy na povel stejné pohonné ústrojí, jaké používá Chiron. Na všechna čtyři kola tedy míří 1 600 koní, které se musí vypořádat s pouhými 1 450 kilogramy hmotnosti. To má stačit na zrychlení z 0 na 500 km/h za neskutečných 20 sekund, o to tu ale primárně nepůjde. Majitele má ohromit hlavně přítlak více než dvojnásobně převyšující hmotnost (3 000 kg), díky čemuž má auto v zatáčkách zvládnout přetížení až 2,5 G. To je podobné jako při startu raketoplánu, Bolide tak naplňuje Ettoreho odkaz beze zbytku, což nakonec platí i o ceně. Auto začíná na 4 milionech Eur (bezmála 100 milionů Kč) bez daní a dalších poplatků a okusit jej tedy bude moci jen hrstka miliardářů. Kolik jich bude? Nanejvýš 40, víc Bolidů automobilka nevyrobí.

Bugatti Bolide se zdá být ztělesněním všeho, co za podstatné považoval zakladatel značky Ettore Bugatti. Fascinuje vším, nově i interiérem. Foto: Bugatti

