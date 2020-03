Nejrychlejší rodinné auto auto světa používá revoluční motor 2,0 s 600 koňmi 22.3.2020 | Mirek Mazal

Rychlostně nedostižný stroj pro čtyři dal za vznik řadě výjimečných technických novinek. Jeho motor svými parametry překonává všechny silniční vozy o parník.

Nejrychlejší rodinné auto planety je doslova nacpané fantastickou technikou. O zhmotnění snad až mimozemského automobilového inženýrství by mohl hodiny vyprávět sám Christian von Koenigsegg, šéf stejnojmenné automobilky stojící novým modelem Gemera popisovaném jako Mega-GT.

„Gemera zakládá zcela novou kategorii aut, ve které se výkony extrémních hypersportů setkávají s prostorným interiérem a povědomím o environmentalismu,“ uvedl ke švédské novince von Koenigsegg. Jednotlivá revoluční řešení převratného vozu by šlo probírat hodiny, největší pozornost poutá inovativní dvoulitrový tříválec twin-turbo přezdívaný Tiny Friendly Giant (TFG).

Relativně malá a jen asi sedmdesátikilová jednotka vzadu s jinak vysmívaným počtem válců ze sebe doluje 440 kW (598 koní) výkonu a 600 Nm točivého momentu, ovšem to zdaleka není veškerý výkon. Pod karbonovou schránkou opět u zadní nápravy pomáhají tři další elektromotory, které posunují celkový výkon pohonného systému na famózních 1 268 kW (1 724 koní) a 3 500 Nm. Celková hmotnost silniční rakety 1 890 kilogramů není překážkou zrychlení na 100 km/h za 1,9 sekundy, show končí až za hranicí 400 km/h.

Absolutně nejvýkonnější tříválec certifikovaný pro silniční použití si vystačí se dvěma litry objemu a vrtáním 95 milimetrů vůči zdvihu 93,5 milimetrů. Ve srovnání s dříve používaným čtyřlitrovým V8 jsou válce novinky dokonce ještě větší a dobře snášejí omezovač u 8 500 ot./min s plnicím tlakem 29 PSI. Velké písty při těchto otáčkách kmitají rychlostí 26,5 metrů za sekundu čili na úrovni techniky Formule 1.

Dynamice na benzín dopomáhá nahrazení klasického ovládání ventilů pneumatickým mechanismem. Technologie Freevalve tak zajišťuje nezávislé časování fází sání či výfuku a slibuje vyvážený chod s delší životností ventilových sedel TFG. O správné řízení procesů řadového tříválce se stará elektronika ovlivněna různými jízdními režimy anebo motorovými mapami.

Svůj podíl úspěchu přináší chytré nastavení dvou přítomných turbodmychadel spolupracujících s Freevalve. Z každého válce vedou dva výfuková kanály, pokaždé do jiného turbodmychadla. V nízkých otáčkách bývají otevírány ventily jdoucí jen do jednoho z nich, což zajišťuje dostatečný tlak spalin pro jeho práci. Po zvýšení otáček TFG je otevřen druhý výfukový ventil a do práce se zapojuje druhý okruh přeplňování. Výsledkem souhry novátorských řešení je točivý moment 400 Nm při 1 700 ot./ min a ve výsledku maximum 600 Nm. Dosud nikdy nedosažená čísla motoru této velikosti dělají z TFG nejvýkonnější agregát poměru počtu válců a objemu.

Celkovou výbavu čtyř motorů doprovází automatické převodové ústrojí Koenigsegg Direct Drive (KDD) s jedním rychlostním stupněm. Soustavu KDD navrhnul osobně sám tvůrce značky Christian von Koenigsegg a patentovanou techniku spároval s karbonovou hřídelí HydraCoup, která spojuje TFG vzadu a KDD vepředu. Ta do určitých otáček pracuje jako násobič točivého momentu, jehož maximum na kolech dosahuje dosahuje hodnoty až 11 tisíc newtonmetrů. To čtyřmístnému Mega-GT umožní drtit asfalt při mohutném zrychlení při cestě za maximální rychlostí na hranici 400 km/h.

