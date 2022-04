Nejrychlejší sériové auto světa pro převoz lidí vystřelí posádku na stovku pod 6 s, není až tak drahé před hodinou | Petr Miler

Nejsou to vlastnosti, které by si člověk automaticky spojoval dohromady - prostorová vstřícnost k posádce na straně jedné a drtivá akcelerace na straně druhé. Přesto se obojí v tomto autě skrývá. Je to takový raketový minibus, navíc s troufalým vzhledem.

Trefovat se do snah BMW o designové odlišení jeho aut od konkurenční produkce může působit lacině, ono je ale někdy těžké povznést se nad to, co v Mnichově dělají. Přijde-li někdo s radikálně novým pojetím vzhledu, jak to třeba svého času udělal Chris Bangle, může a nemusí se nám líbit, působí to ale aspoň jako upřímná snaha jít svou vlastní cestou. Některé pokusy značky z posledních let ale takový dojem nedělají. Nejsou obecně vzato designově převratné, spíše se zdají být samoúčelnou hrou s některými klasickými prvky, které vyvolávají zcela zbytečné negativní emoce.

Mezi takové prvky patří čelní ledvinky a jejich pojetí, které je dnes na několika modelech tak hypertrofované, že to nedává žádný jiný než výše zmíněný smysl. A nové pojetí čelních světel, nad kterým jsme se naposledy podivovali včera, působí stejně tak. Co je ale pro jedny zdrojem údivu a poučení, je pro jiné zdrojem inspirace. Ti jiní jsou Číňané, kteří překvapivě úspěšně prodávají své GAC Trumpchi GS s opravdu obří maskou chladiče. A podobně daleko zašel koncern Dongfeng a jeho značka Voyah.

Ta nyní pustila do prodeje model Dreamer, který jako by snil o tom být velkým MPV od BMW. Mnichovská značka s umírající třídou aut pomalu končí, Číňané jsou k ní ale přece jen vstřícnější, neboť v Asii ztrácí půdu pod nohama mnohem pomaleji. Nový model je na jednu stranu klasicky střižený vůz pro převoz lidí, snad jen s výjimkou plovoucího sloupku C, k nim ale přidává vskutku bizarně stylizovanou příď, která působí spíše jako klec pro lva nebo pojízdné vězení, nikoli jako maska chladiče.

Ona to také žádná maska chladiče není, vůz má elektrický pohon a nic takového nepotřebuje. Po technické stránce je ale také zajímavý, postaven byl na platformě ESSA (Electric Smart Secure Architecture), která dovoluje použití hned několika elektromotorů s celkovým výkonem až 680 koní. To je ale teorie, reálně Dreamer sází na dvojici agregátů s výkonem až 435 koní a točivým momentem nanejvýš 620 Nm. Jde tak o brutální stroj nejen vzhledově, ale i dynamicky - na stovku zrychlí za 5,9 sekundy, což z něj dělá nejrychlejší sériové MPV světa. Maximálka 200 km/h už tak neohromí, ale kdo by jezdil přes dvě stě s autobusem...

Alternativou je primárně opět elektrické provedení se spalovacím motorem 1,5 turbo sloužícím coby generátor elektřiny. To produkuje nejvíce 394 elektrických koní (a 610 Nm) a stovku dává za 6,9 sekundy. Kapacitu baterií neznáme ani v jednom případě, v tom druhém bude ale jistě menší, když auto váží 2 540 kg (čistě elektrická verze 2 625 kg). Dojezdy 600 resp. 700 km na jeden zátah jsou jen čínskou teorií podle tamních benevolentních norem.

Pokud se divíte vysoké hmotnosti, je třeba podtrhnout, že jde o opravdu velké auto - na délku měří 5 315 mm, na šířku 1 980 mm a na výšku 1 810 mm. Rozvor má hodnotu 3 200 mm. Uvnitř může být posádce k dispozici buď čtveřice sedadel v opulentním, luxusním provedení, nebo sedm „sicen” v poněkud rodinnější variantě. Komfortu je tu na rozdávání, křeslům nemusí chybět masážní či ventilační funkce. A spousta dalších elektronických vychytávek všude kolem.

Tohle auto se nyní dá koupit za 380 až 480 tisíc yuanů v sedmimístné verzi podle zvoleného provedení, popř. za 600 tisíc yuanů v nabušeném čtyřmístném provedení. Poslední zmíněná cena znamená v přepočtu 2,1 milionu korun, to není málo, sedmimístné provedení ale stojí mezi 1,3 a 1,7 milionu Kč. A to vlastně není zase tak moc, uvážíme-li, že jde o světový unikát. Jestli ovšem jeho značka bude budit v zákaznících dostatek důvěry, je docela jiná věc.

Čínský Voyah Dreamer je nejrychlejším MPV světa. Je také luxusní a vzhledem ke své velikosti, technice i výbavě ne až tak drahé. Vypadá ovšem trochu jako karikatura moderních BMW. Foto: Dongfeng-Voyah

