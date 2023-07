Nejsilnější a nejrychlejší rodinné auto světa nabídne s novým motorem až 2 300 koní, kámen nezůstal na kameni před 5 hodinami | Petr Prokopec

Je pochopitelně otázkou, jak budeme definovat rodinné auto, pokud si ale vystačíme s prostorem pro čtveřici cestujících a alespoň nějaká zavazadla, Koenigsegg Gemera obstojí. Svými finálními parametry pak ohromí.

Není tomu dlouho, co jsme si připomněli poněkud utrápenou historii Jaguaru XJ220. Ten ohromil publikum ve formě konceptu, jako sériová verze byl ovšem spíše zklamáním. Britská automobilka totiž pozměnila celou řadu věcí, mimo jiné pohonnou jednotku a pohon. Lidé tak začali rušit své rezervace a požadovat vrácení záloh, v důsledku čehož Jaguar prodával poslední vyrobené exempláře léta po skončení sériové produkce s výraznou ztrátou. Nadšená ovšem nebyla ani média, třeba magazín Car při srovnání s Bugatti EB110 uvedl, že XJ220 „postrádá duši a působí jako cynická marketingová úloha“.

Z devadesátek se můžeme přesunout do současnosti. Respektive do roku 2020, kdy Koenigsegg poprvé představil svůj čtyřmístný model Gemera jako nové nejsilnější a nejrychlejší rodinné auto světa. Švédové tehdy oznámili, že vůz dostane do vínku přeplňovaný dvoulitrový tříválec spárovaný se třemi elektromotory a systémem KDD nahrazujícím klasickou převodovku. Jakkoli se přitom mohlo zdát, že titěrná pohonná jednotka není pro hypersport zrovna vhodným řešením, celkový výkon soustavy 1 724 koní veškeré obavy vyvracel.

Před pár dny se nicméně začalo mluvit o tom, že Gemera bude za příplatek k dispozici také s osmiválcovým motorem. To bylo poněkud překvapivé, neboť pokud v motorovém prostoru počítáte s dvoulitrovým tříválcem, pak pětilitrový osmiválec na stejné místo nezasadíte jen tak. Zvláště když ji nově měla doprovázet klasická převodovka, a sice devítistupňový automat z Koenigseggu Jesko. Jak ale značka nově uvádí, právě tento prvek byl důvodem, proč se Gemera dočkala opravu razantního přepracování.

Švédové totiž prý neodolali pokušení zkusit automat, který se obejde bez setrvačníku a spojky, napěchovat i pod kapotu svého čtyřmístného vozu. To se jim povedlo i díky tomu, že systém již nepočítá se třemi elektromotory Quark, ale pouze jedním zvaným Dark Matter. Jen tento agregát přitom produkuje 811 koní výkonu a 1 250 Nm točivého momentu, což rozhodně není málo. Pokud je pak spárován s oním tříválcem Tiny Friendly Giant, celá soustava produkuje 1 419 koní a 1 850 Nm.

Máme zde tedy další zklamání z ranku Jaguaru XJ220? To ani v nejmenším, výše uvedeného výkonu totiž Gemera dosahuje při spalování regulérního benzinu. Jakmile její 115litrovou nádrž naplníte biopalivem E85, výkon se zvedá na 1 622 koní. Tím se produkční verze dostává prakticky na úroveň tři roky staré ženevské specifikace. Jakmile ale zákazníci zvolí příplatkový osmiválec, rázem mají k dispozici 2 332 koní a 2 750 Nm.

Gemera se tak rázem stává vůbec nejsilnějším a nejrychlejším rodinným (nebo čtyřmístným, chcete-li) produkčním vozem na světě. Je škoda, že Švédové zatím neupřesnili jízdní dynamiku, dle původních specifikací by nicméně tříválcem osazená verze měla zrychlit na stovku za 1,9 sekundy. Zda něco takového bude při hmotnosti 1 988 kilogramů možné, opravdu nevíme. Osmiválcové provedení by ale takový úkol zvládnout mělo, i když vyšší výkon páruje s 2 070 kg.

Lze už jen dodat, že onen pětilitr, jehož jedinou modifikací vůči jednotce z modelu Jesko je vyvedení výfuků Akrapovič směrem vzhůru, sám o sobě vychází na 400 000 USD (cca 8,65 mil. Kč). Gemera přitom startuje na 1,7 milionu dolarů (36,77 mil. Kč), finální účet za tento čtyřmístný hypersport tedy rozhodně nebude malý. Ovšem ani tak neměl Koenigsegg problém s vyprodáním celé 300kusové edice. Na rozdíl od Jaguaru pak nikdo nechce zálohu zpátky, alespoň zatím.

Gemera se nově ukázala v osmiválcové konfiguraci, jenž počítá s vyvedením výfuků směrem vzhůru. Jen díky tomu a nahrazení původních tří elektromotorů jedním bylo možné usadit pod kapotu jak pětilitr, tak klasickou převodovku. A stále zbylo místo pro čtyři cestující a zavazadelník o kapacitě 200 litrů. Foto: Koenigsegg

