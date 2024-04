Nejsilnější Dacia všech odhalila část tajemství, stroj překvapivě osazený motorem V6 chce přepsat historii před 6 hodinami | Petr Prokopec

Bude ještě chvíli trvat, než se o tomto pozoruhodném autě dozvíme všechno, v tuto chvíli ale můžeme přidat pár upřesnění z úst toho nejpovolanějšího - devítinásobného rallyového šampióna, která jej bude řídit. S 360koňovým Sandriderem chce opanovat Dakar.

Dacii má většina lidí zafixovanou jako výrobce aut, jejichž řízení vám úsměv od ucha k uchu na tváři nevykouzlí. Na druhou stranu si však kvůli takovému Sanderu či Dusteru nemusíte utrhávat jídlo od úst, i s průměrnou mzdou na něj ušetříte během několika měsíců. Rumunská automobilka tak boduje každým rokem více, hlavně u privátní klientely. Ovšem i ona bude muset v řádu let plnit mnohdy nesmyslná nová pravidla zejména Evropské unie, které její pořízení značně podraží. A proto bylo rozhodnuto, že je zapotřebí značku zatraktivnit.

Tento úděl do značné míry spočívá na bedrech Sébastiena Loeba. Devítinásobný mistr světa v rallye bude Dacii reprezentovat příští rok na Dakaru. Parťáky mu budou dělat pětinásobný vítěz tohoto vytrvalostního závodu Nasser Al-Attiyah a vítězka letošní kategorie T3 Cristina Gutierrez Herrero. Každý z této trojice pak bude mít k dispozici Dacii Sandrider, tedy bugynu s pohonem všech kol, se kterou se rumunská automobilka letos pochlubila. První ostré nasazení tohoto speciálu je pak naplánováno na letošní říjen.

Dacia se rozhodla, že nebude spoléhat pouze na tři výjimečné jezdce. Jako technický partner tak byl k projektu přizván i britský Prodrive, jak upřesňuje Auto Express. S touto společností Loeb spolupracuje už hezkých pár let, přičemž dosud usedal za volant jejího vlastního speciálu Hunter. Zkušenosti s jeho vývojem pak měly být přeneseny do Sandrideru. „Známe jeho silné a slabé stránky. A právě fakt, že máme takový základ, byl důvodem, proč jsem přešel k Dacii,“ uvedl devítinásobný šampion.

Loeb nicméně přiznal, že v loňském roce příliš na testování nedocházelo. Letos je ovšem v plánu hned šestitýdenní akce, která se uskuteční před podzimní marockou rallye. „To je víc času, než kolik jsme měli na Hunter. Doufám tedy, že s veškerými zkušenostmi, které byly do tohoto vozu přeneseny, a se všemi těmi skvělými lidmi, kteří na něm pracují, budeme konkurenceschopní hned od startu. To je důvod, proč tu jsme, proč jsem tu já.“

Francouz, který na sklonku února oslavil padesáté narozeniny, rovněž přiznal, že Dakar se pro něj stal osobní záležitostí - startoval zde již osmkrát, zatím však ani jednou nevyhrál. Letošní ročník však byl jeho dosud nejlepším, neboť vyhrál několik etap, a pokud by u jeho Hunteru nedošlo na poruchu zavěšení, možná by nakonec Carlos Sainz v elektrickém Audi měl smůlu. Sám Loeb však dodává, že německý tým si vítězství plně zasloužil.

„Je to jiné než ve WRC. Musíte ze sebe vydat to nejlepší, a to po hodně dlouhou dobu. Dakar se jede po 12 či dokonce 14 dní, během nichž musíte zůstat na úrovni a zároveň nesmíte mít velké problémy. A to je ožehavé,“ přiznala legenda motorsportu. Jsme přitom opravdu zvědavi, jak si s Dacií osazenou třílitrovým šestiválcem, tedy jednotkou, jakou u silničních aut značky nenajdete, povede. Rozhodně mu však přejeme mnoho štěstí.

Sandrider má kvůli snahám o ponížení hmotnosti značně zredukovanou karoserii. Pod ní se pak nachází třílitrový motor V6, který produkuje 360 koní. Foto: Dacia

