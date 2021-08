Nejslavnější autosalon se dočkal podivné vzpruhy, konat se bude i o 6 tisíc km jinde před 4 hodinami | Petr Prokopec

Situace je opravdu zlá, když i ta nejvěhlasnější ze světových auto show musí přijímat podporu, jejíž podstatě je obtížné rozumět a zájem spíše rozmělní. Místo jednoho ženevského autosalonu se budou konat tři, jednou za dva roky.

První a hned jednou z největších obětí koronavirové krize se stal ženevský autosalon. Jeho loňský ročník byl zrušen pouze několik hodin před zahájením, tedy ve chvíli, kdy již výrobci měli postavené stánky a na nich vystavené exponáty. Místo živých premiér se tak odehrály pouze virtuální debuty, přičemž organizátoři následně začali o letošní show mluvit jako o velmi nejisté. To se nakonec potvrdilo, neboť akce byla zrušena. Něco takového přitom historie, která se začala psát již v roce 1905, nepamatuje.

Čekali jsme od té doby na pozitivnější zprávy, ty ale dosud nepřišly a je otázkou, jak vnímat tu dnešní. Organizátoři na tiskové konferenci uvedli, že následující ročník se bude konat od 19. do 27. února 2022, což zní pozitivně. Současně ale oznámili i poněkud nesrozumitelné partnerství se společností Qatar Tourism, která propaguje cestovní ruch pochopitelně v Kataru. Výsledkem bude jakási druhá Ženeva, která se ovšem bude konat na Středním Východě.

Čas jejího konání bude upřesněn až během následujících týdnů či měsíců, už teď se ale ví, že Qatar Geneva International Motor Show, jak je autosalon nově oficiálně titulován, bude probíhat o 6 000 km jinde v Dohá, a to vždy jednou za dva roky. Každoroční březnová Ženeva pak nakonec zůstane zachována, i když se zprvu zdálo, že obě show budou alternovat - ta katarská akce by se tedy měla konat vedle ní v podzimním termínu.

„Jsme pyšní i poctění tím, že do nás společnost Qatar Tourism vložila důvěru a zvolila si nás, abychom sestavili koncepci nové show, jenž se bude konat v Doha. Naše partnerství je výsledkem důvěryhodných a konstruktivních diskuzí, jenž probíhají již od prvního dne. Tato spolupráce nás posílila, načež se můžeme plně soustředit na 91. ročník ženevského autosalonu, kde načerpáme nápady pro novou show v Doha,“ uvedl k věci Marice Turrettini stojící v čele organizátorů ženevského autosalonu.

Z dnes zveřejněného se zdá, že Katar do zachování tradičního jarního automobilového dostaveníčka napěchovat nemalé peníze výměnou za... nevíme co. Kdyby se obě show střídaly, dávalo by to smysl aspoň tak, že neexistence ženevského autosalonu přivede jeho tradiční návštěvníky do Kataru, to se ale nestane. Místo toho vznikne prostě další akce z ranku těch, o které je v poslední době beztak mizivý zájem. To vypadá jako vyhozené peníze.

Jak se vše vyvrbí, uvidíme v příštím roce. Organizátorům nicméně musíme připomenout, že kvůli pandemii se celý svět poměrně radikálně přesunul na internet. A navíc již předtím bylo těžké dostat návštěvníky na podobné akce, i když to do těchto míst měli jen pár set kilometrů. Do mnohem vzdálenějšího Kataru se tak kvůli novým vozům asi jen stěží pohrnou, návštěvníky tak budou tvořit hlavně místní. Tedy pokud raději nezasednou k internetu.

Ženevský autosalon se naposledy konal v roce 2019, kdy se na místě ukázal i koncept Škoda Vision iV. Ročníky 2020 a 2021 se neuskutečnily, ty další mají přežít díky finanční podpoře z Kataru. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

