Nejsou Korejci jako Korejci. Tihle s faceliftem vrátili svému levnému velkému SUV tlačítka bez jakýchkoli řečí
Petr ProkopecU nás známější a dlouhodobě úspěšnější Hyundai o návratu tlačítek do interiéru jeho aut mluví často a rádo, nakonec ale novinky zbaví i toho má fyzických ovladačů, které jeho vozům ještě zůstaly. Ssangyong alias KGM celou dobu mlčel, přesto klasické ovladače svému druhému nejprodávanějšímu modelu vrátil.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nejsou Korejci jako Korejci. Tihle s faceliftem vrátili svému levnému velkému SUV tlačítka bez jakýchkoli řečí
včera | Petr Prokopec
U nás známější a dlouhodobě úspěšnější Hyundai o návratu tlačítek do interiéru jeho aut mluví často a rádo, nakonec ale novinky zbaví i toho má fyzických ovladačů, které jeho vozům ještě zůstaly. Ssangyong alias KGM celou dobu mlčel, přesto klasické ovladače svému druhému nejprodávanějšímu modelu vrátil.
Za volant bývalého Ssangyongu, dnes už KGM Torres jsem letos usedl ve chvíli, kdy venkovní teploty i přes den klesaly hluboko pod bod mrazu. A protože šlo o hybridní provedení, nemohl jsem počítat s pohonem všech kol. To mi ovšem nevadilo, neboť do cesty se mi nikdy nepostavily závěje sněhu. Přesto všechno jsem ale úplně spokojený nebyl. Od představení vozu v roce 2022 totiž automobilka přistoupila uvnitř k jistým změnám, kdy ta zásadní se skrývala v odstranění separátního displeje pro ovládání klimatizace či vyhřívání sedadel a volantu.
Korejci veškeré tyto funkce přesunuly na 12,3palcovou obrazovku multimédií, což byla chyba stejně jako u jiných výrobců. Po nastartování vozu jsem tak musel čekat takřka půl minuty, než palubní systém naběhl a já si mohl aktivovat vyhřívání sedadel a pustit si topení na maximum. Něco takového vás ve chvíli, kdy se klepete jako ratlík, rozhodně nepotěší. Protože navíc ikonky jednotlivých funkcí byly až příliš titěrné, vlastně ani nešlo vyrazit na cestu a vše řešit za pochodu. Bez sundání očí z namrzlé vozovky to zkrátka nešlo.
Dobře vím, že nejsem jediný, komu něco takového vadí. A dobře vím, že KGM není jediná automobilka, které je to vyčítáno. Se stejnými výtkami se potýkají všichni výrobci, kteří to s dotykovým ovládáním přehání (takže skoro všichni obecně...), přičemž mezi ně patří i Hyundai, které pravidelně předstírá, že zpětnou vazbu od zákazníků vnímá a něco změní. Pak se ale stane pravý opak.
O to víc osvěžující je, že KGM bez řečí přistoupilo k faceliftu Torresu a tuhle chybu napravilo. Modernizace je zvenčí prakticky neviditelná, uvnitř ale došlo na ten správný posun, neboť Korejci znovu přepracovali středovou konzoli. Na tu se vrátil jen částečně dotykový panel, neboť nově jsou jeho součástí tři fyzické ovladače. Klimatizaci tak znovu bude možné nastavovat za jízdy, aniž by na vás v Evropě od léta povinný monitoring řidiče křičel, že se nevěnujete řízení.
Není to jediná zásadní novinka, které se Torres dočkal. U spalovací varianty, se kterou jsem se pro změnu projel ještě v době, kdy dotykovým panelem klimatizace disponovala, totiž KGM vozu dopřálo nový osmistupňový automat. To by pro změnu mělo vymazat zásadní neduh 170koňové jedna-pětky, kterým byla vysoká reálná spotřeba - dosud byl motor spojen se postarší šestistupňoou skříní. Jinak ale pod kapotou zůstává vše při starém, a to i u hybridu.
Novinky tím ovšem úplně nekončí. Kabina se totiž dále dočkala nového volantu, s nímž je rovněž spojeno lepší ovládání některých funkcí, a to skrze rotační tlačítka. Multimédia pak běží na nové generaci softwaru Athena 2.5, zatímco před volič řadicí páky zamířily hned dvě podložky pro bezdrátové dobíjení mobilních telefonů. Zvenčí se pak jedná o přeprofilované nárazníky protahující délku vozu o 5 milimetrů na 4 705 mm, stejně jako dorazila nová 20palcová kola a nová šedá barva karoserie.
Na víc se podívejte níže. Na velké SUV (délka 4,7 metru) s cenou od 639 900 Kč nevypadá tohle auto vůbec špatně.
Ssangyong alias KGM Torres zvenčí prošel jen malou proměnou, na zásadní inovace ovšem došlo uvnitř a pod kapotou. Původní šestistupňový automat totiž nahradila osmistupňová převodovka, klimatizaci pak lze ovládat fyzickými tlačítky. Heuréka, heuréka... Foto: KGM
Zdroj: KGM
Bleskovky
- Nejošklivější nové auto týdne, měsíce i roku schytává těžkou bídu od jinak nekritických kolegů, je leda parodií na 8 let starého předchůdce
dnes
- Audi pro rok 2026 vážně chystá nový model s technikou, která byla zastaralá už v roce 2019
21.5.2026
- Mercedes pořádně předvedl kompletně falešný zvuk svého nového sporťáku, připomíná to béčkové filmy z 80. let
21.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Časový program Tourist Trophy 2026 10:00
- Tim Reeves/Melanie Farnier: Tourist Trophy pro ně skončila dříve, než začala včera 16:30
- Zdá se, že Brad Binder po roce 2026 opustí KTM: WorldSBK je možná volba včera 11:30
- Krátká zkušenost Štěpána Zudy z mistrovství světa v Mostě včera 10:00
- Tourist Trophy 2026: Prosadí se znovu favorité ? 22.5.2026
Nejčtenější články
- Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání
23.4.2026
- Nejnovější levné čínské luxusní auto je jako Mercedes třídy E za zlomek jeho ceny
23.4.2026
- Nadšenec si koupil nejlevnější Porsche 911 997 v nabídce, aniž by ho viděl. Záhy zjistil, proč má zaseklé víko motoru
23.4.2026
- Nový film o Michaelu Schumacherovi bude venku ještě letos, jeho první monopost Formule 1 tvůrci pořídili za pár šupů
23.4.2026
- Porsche ukázalo novou verzi svého největšího nesmyslu a myslí si, že ho tak prodá snáz. Nevěříme tomu ani v nejmenším
24.4.2026
Živá témata na fóru
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 05.24. 20:37 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.24. 20:36 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 05.24. 13:16 - pavproch
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 05.23. 21:01 - řidičBOB
- Chlubítko univerzální 05.22. 22:20 - HondaMan
- Rychlodotazy 05.22. 18:35 - jerry
- Dříve M135i, nyní ///M2 05.22. 15:17 - Eda
- BMW Divize 05.22. 09:54 - pavproch