Nejspolehlivější ojetá SUV všech stáří. I dostupné modely mohou být přeborníky

/ Foto: Audi

Pokud vybíráte pro sebe nové, ale jinak ojeté SUV, jistě chce sáhnout po spolehlivém modelu. Pomocnou ruku nabízí německý TÜV Report - toto je 15 nejspolehlivějších SUV všech stáří, z nichž některá už vůbec nejsou drahá.

Začátkem listopadu jsme vám jako už tradičně mohli představit výsledky německého TÜV Reportu pro rok 2021. V rámci respektované studie spolehlivosti zamířil na vrchol Mercedes GLC jakožto nejkvalitnější ojetina, kterou si můžete pořídit. Tedy alespoň v případě dvou nebo tříletých aut, v případě vyššího stáří již musíte třícípou hvězdu vyměnit za Porsche 911. Vyvarovat byste se pak měli hlavně vozů s logem Dacie, které jsou sice levné, ovšem nízká cena je vykoupena až přílišným množstvím problémů. A čím starší rumunská auta jsou, tím hůře.

Dnes budeme v analýze výsledků TÜV Reportu 2021 pokračovat, zamíříme ovšem trochu více do hloubky. Zaměříme se pouze na SUV, a to vždy na tři nejlepší z pěti věkových skupin. Proč jsme na úvod zvolili tuto kategorii, asi není těžké uhodnout - po ničem jiném zákazníci tak moc netouží. I proto byl daný segment s 21,7procentním podílem v říjnu letošního roku v Německu největším, co se týče registrací nových aut.

Prodejní statistiky ale už nechme stranou, místo toho raději zamíříme za onou patnáctkou nejlepších SUV. TÜV Report odhaluje i jejich stinné stránky, načež dopředu víte, na jaké problémy se nejčastěji připravit. Snadno tak vlastně budete vědět, jakou částku si z dostupných finančních prostředků odložit a jakou můžete utratit za samotné auto. Stejně tak ovšem Němci zmiňují i klady, načež si ve finále můžete daleko lépe vybrat vysněný vůz dle osobních preferencí.

Kategorie dvou- a tříletých aut

1. Mercedes-Benz GLC

Míra poruchovosti: 2,17

O vítězství německého SUV již řeč byla, na příčku nejvyšší jej vytlačil komfort spojený s dostatkem místa a široká nabídka pohonných jednotek. Problémy ovšem majitelům může dělat podvozek, který tak při prohlídce prověřte více než cokoliv jiného.

Foto: Mercedes-Benz

2. Mazda CX-3

Míra poruchovosti: 2,7

Japonské SUV dokáže uchvátit ve městě i na dlouhých cestách, přičemž důvod ke kritice zavdává jen málokdy. Povětšinou se navíc jedná o tlumiče, u některých exemplářů je pak pomalejší GPS. S jeho nápravou nicméně přišel facelift v roce 2019.



Foto: Mazda

3. Audi Q5

Míra poruchovosti: 2,8

Také u čtyř kruhů mají potíže s podvozkem, zejména pak s pružinami. Dáno je to i tím, že první majitelé Audi Q5 najezdí více kilometrů než ostatní. Ovšem právě nenucenost, s jakou luxusní SUV polyká kilometry, je zároveň jeho velkým kladem.



Foto: Mazda

Kategorie čtyř- a pětiletých aut

1. Opel Mokka

Míra poruchovosti: 5,0

Německé SUV exceluje hlavně ve městech, navíc disponuje i sedadly s certifikací EGR. Jeho velkým problémem je nicméně únik oleje. Kromě toho byste se měli vyvarovat slabších motorů, které nejsou adekvátní vůči vyšší hmotnosti.



Foto: Opel

2. Audi Q5

Míra poruchovosti: 5,3

Zástupce čtyř kruhů je v daném žebříčku nejčastěji zmiňovaným modelem, což jen deklaruje jeho spolehlivost. V této věkové kategorii přitom můžete počítat s běžným opotřebením, proto vlastně jen pozor na vyšší nájezd.



Foto: Audi

3. Mitsubishi ASX

Míra poruchovosti: 5,7

Japonské SUV dostalo do vínku rozsáhlý bezpečnostní paket a zároveň dokáže utáhnout až 1,8tunový přívěs. Obojí je působivé, majitele to ovšem vede právě k onomu tažení nákladu, což se naneštěstí projevuje na brzdách.



Foto: Mitsubishi

Kategorie šesti- a sedmiletých aut

1. Audi Q5

Míra poruchovosti: 8,5

Znovu jsme u bestselleru čtyř kruhů, jenž má při tomto stáří na kontě průměrně 118 tisíc kilometrů, tedy o pětinu více než většina konkurence. Na kvalitu to nicméně vliv nemá, jakkoliv důkladně prozkoumat byste měli podvozek.



Foto: Audi

2. Mazda CX-5

Míra poruchovosti: 8,8

Mazda se může pochlubit bohatou standardní výbavou i prostorem. Postavena pak byla opravdu kvalitně, jakkoliv zavěšení a tlumiče již mohou vykazovat opotřebení. Majitelé také často zapomínají obměňovat baterku.



Foto: Mazda

3. Mini Countryman

Míra poruchovosti: 9,5

Za volantem Mini se budete bavit jako v motokáře, jakkoliv k dispozici máte o poznání větší prostor. Nicméně některé materiály i zpracování jsou na hraně, kromě toho technici zaznamenali také únik oleje z motoru či převodovky.



Foto: Mini

Kategorie osmi- a devítiletých aut

1. BMW X1

Míra poruchovosti: 13,1

První generace mnichovského SUV byla spíše zvýšeným kombíkem, i proto nabízí působivou jízdu. Díky tomu nicméně může docházet k uvolňování střešních ližin, mimo to je velmi častým problémem také selhávající parkovací brzda.



Foto: BMW

2. Audi Q5

Míra poruchovosti: 13,5

Pouze jediný vůz se dostal hned do čtyř věkových kategorií, a to právě Q5. Vozy vyrobené od roku 2011 přitom vyřešily problém v podobě střešního okna, jež bylo do té doby náchylné k praskání. Vše ostatní je v normě, tedy takřka dokonalé.



Foto: Audi

3. Honda CR-V

Míra poruchovosti: 15,1

CR-V je jedním z těch aut, u kterých často dochází na svolávací akce kvůli vadným airbagům. U dieselů pak technici ještě vyměňují palivovou pumpu. Jinak je jediným negativem prostorného SUV s výjimečným šasí zlobící řízení.



Foto: Honda

Kategorie deseti- a jedenáctiletých aut

1. Honda CR-V

Míra poruchovosti: 22,6

Co bylo řečeno výše, platí i nadále. Vady jsou spojené hlavně s dieselem, jinak tu máme neprůstřelnou kvalitu. Technici pak ještě občas poukazují na špatná světla, důvodem však není technika, nýbrž majitelé.



Foto: Honda

2. VW Tiguan

Míra poruchovosti: 23,2

Pokud zvažujete německé SUV, je třeba řádně prověřit podvozek, hlavně přední lichoběžníky a pružiny. Kromě toho může u motorů 1,4 TSI občas docházet ke zničení rozvodového řetězu. Jinak lze počítat s prostorem i nízkou spotřebou.



Foto: Volkswagen

3. BMW X3

Míra poruchovosti: 23,3

Jsme ve finále, a to u vozu nabízejícího o 20 litrů větší zavazadelník než tehdejší X5. Zapotřebí je u něj zkontrolovat podvozek i motor, zda neuniká olej. Pozor také na panoramatickou střechu či baterii, vše ostatní je v rámci mezí.



Foto: BMW

Zdroj: TÜV

