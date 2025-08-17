Nejúchvatnější Octavia, kterou dnes uvidíte, vás donutí zapomenout na veškerou zášť vůči české automobilce
Petr MilerŠkoda opustila chat, chce se dodat při pohledu na tuto Octavii. A zlobit se asi bude málokdo, neboť místo relativně tuctového rodinného liftbacku nebo kombíku v tomto případě kupec dostane výjimečný sporťák s kořeny v dobách, kdy Škoda Octavia existovala jen ve svém originálním provedení.
Existuje spousta důvodů, proč může člověk Škodu milovat či obdivovat. V poslední době ale bohužel existuje také stále více důvodů, proč jí lze pohrdat a trpět vůči ní záští. Česká automobilka se přidala ke značkám, které ignorují nejen technickou a ekonomickou realitu, ale i své vlastní zákazníky a chtějí jim vnucovat auta, jaká si z valné většiny zřetelně nepřejí. Navíc tak činí s nepatřičnou agresí a arogancí vůči všem okolo, dokonce bez jakýchkoli ohledů na širší dopady na společnost. Nejpádnějšími argumenty pro takové postupy jsou pak „protože proto”, „bylo rozhodnuto” a „líbí/nelíbí”. K něčemu takovému lze s obdivem vzhlížet opravdu jen stěží.
Pokud vám k srdci přirostla Octavia coby nejtypičtější model značky posledních dekád, ovšem Škodě už nechcete za její chování posílat žádné valentýnky kupováním jejích aut, dokud zase nepřijde k sobě, máme pro vás vpravdě zajímavou alternativu. Auto na fotkách okolo je také Octavia, se Škodou ale kupodivu nemá nic společného.
Ačkoli to není poprvé, kdy dva různí výrobci aut použili stejné jméno pro docela jiné modely, obvykle to byly obecné či zeměpisné názvy, které se takto překrývaly. Vzpomeňme jména jako Monza, Monte Carlo, Fusion, Fiesta nebo Century, které dostaly někdy i víc než dva odlišné vozy. Octavia zase tak obecné jméno není, přesto se nyní vedle českého liftbacku nebo kombíku skví na vskutku drsném, britsko-americkém muscle caru.
Auto si celým jménem říká Ringbrothers Octavia, jen z jeho označení ale asi nemáte šanci rozklíčovat, čím je. Firma bratří Ringů (skutečně) ale už dříve aspoň trochu proslula stavbami tzv. restomodů, tedy fakticky v zásadně moderních aut postavených okolo historických vozů. Jako americká společnost si dosud vydobyla svých 15 minut slávy hlavně přestavbami aut, jako jsou Mustangy nebo Camara, v tomto případě ale padla volba na britský stroj. I když stejně jako kdeco z té doby jako Mustang vypadá.
Základem této Octavie se stal Aston Martin DBS z roku 1971. A „bratři v ringu” si s ním pořádně pohráli, neboť podle svých slov strávili vývojem, testováním a výrobou téhle Octavie tučných 12 000 hodin. To je - pro srovnání - 500 dnů bez přestávky, za takovou dobu škodovka vyrobí statisíce Octavií jako nic. Tady vznikla jedna.
Něco nám ale říká, že byste ji chtěli spíš než libovolný počet škodovek. Pikantní je, že i když toto není Škoda, není to vlastně pořádně ani Aston Martin. Díly z původního DBS byly na autě použity, ovšem třeba podvozek je zcela nový, stejně jako karoserie. Auto tak vypadá o poznání akčněji než originál nejen díky dílčím úpravám, ale i díky tomu, že přední kola jsou o 8 centimetrů víc vpředu a rozchod se o 20 centimetrů větší vpředu a o 25 centimetrů vzadu. Samotná kola jsou nádherné třídílné kousky s centrální maticí od Ragle Design a HRE, za nimiž se se skrývají zakázkové 14palcové brzdy Brembo, tlumiče Fox a podvozek Roadster Shop Fast Track.
Ani motor není od Astonu, však si všimněte, co je na něm napsáno, je to spíš humor. Ve výsledku tedy máme tu čest s modernějším 5,0litrovým V8 Coyote z Fordu Mustang, který dostal přeplňování kompresor. Teď má tedy 816 koní, které míří na zadní kola přes manuální převodovku. Je to ale jen základ, Ringbrothers dodávají, že celý „balíček” zvládne při dalším ladění ještě vyšší výkon.
Auto ale nakonec nejvíc ohromí svým detailním zpracováním ctícím historii i současnost. Zejména v interiéru vidíme řadu dílů z frézovaného hliníku, který pomáhá dotvářet krásně zpracované detaily z uhlíkových vláken, mosazi a kůže. A je tu i spousta svérázných nápadů, například rukojeť madlo (nebo jak to nazvat) měrky oleje má tvar sklenice na Martini, což jen podtrhuje vtip zmíněný výše.
Auto pochopitelně debutuje na probíhajícím Týdnu aut v Monterey a ukazuje jen jedno z možných ztvárnění takové Octavie - každý reálně vyrobený kus bude vždy originál ušitý na míru konkrétnímu kupci. Ptáte se, co cena? O té Ringbrothers mlčí, o míň jak desítkách milionů korun ale asi nemá smysl spekulovat.
Vskutku pozoruhodný stroj od Ringbrothers má i pozoruhodné jméno: Octavia. To je ale asi tak vše, co jej pojí se současnou produkcí české automobilky. Foto: Ringbrothers, tiskové materiály
Zdroj: Ringbrothers
