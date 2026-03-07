Nejúspěšnější čínská automobilka už teď válcuje Evropu. A to se radši ani neptejte, s čím ještě přijde
Nejúspěšnější čínská automobilka už teď válcuje Evropu. A to se radši ani neptejte, s čím ještě přijde
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Spousta známějších automobilových značek na její prodeje už teď jen závistivě hledí, ani ty ale netuší, co se chystá. Číňané touží po ještě podstatně větším odbytu, a tak pod hlavičkou MG přijdou do dvou let s takovým množstvím novinek, že tu své zdejší portfolio zdvojnásobí.
Značce MG Motor se v Evropě pod nadvládou čínského SAIC Motor daří mnohem lépe, než tomu bylo za kteréhokoli z jejích britských majitelů. Loni totiž dosáhla na 307 282 registrací, což je nárůst o takřka 30 procent oproti roku 2024. A frčí i letos, podle čísel Data Force v lednu sahala už po 20 tisících měsíčních prodejích.
MG je tak nejen čínským králem starého kontinentu, ale zcela vážným soupeřem prakticky kohokoli. Známější značky jako Mazda už v souboji s ním prakticky nemají co říct (10 830 prodaných aut v lednu), úspěšné odnože velkých koncernů typu Seat, Cupra už jsou též pozadu (15 až 18 tisíc prodejů) a ani mnohé místní hvězdy jako Hyundai (32 699 aut) už se nezdají být nedosažitelné. A skutečně mohou být překonány.
MG totiž navzdory své pozici chystá mohutnou produktovou ofenzivu a její nabídka by se do dvou let měla rozrůst na 18 modelů, tedy na dvojnásobek současného stavu. Číňané zatím jen upřesnili, že zaměřit se hodlají hlavně na SUV. Bližší informace však chybí, pročež je otázkou, co nakonec dostaneme. A kolik toho vlastně bude. MG totiž oficiálně o své současné nabídce mluví jako o desetičlenné, jenže fakticky jde pouze o sedm modelů - ve zbývajících třech případech jde pouze o jinak poháněnou verzi. Ve finále tedy skutečných novinek nemusí dorazit tolik, na druhou stranu však portfolio bude hustější tak jako tak.
Pokud by navíc Číňané přišli s motorizacemi, které v jejich nabídce nyní citelně chybí, pak jim klidně i odpustíme, že je budou prezentovat jako samostatné modely. Pokud jste si totiž vyzkoušeli takové MG3 - či spřízněné MG ZS - v čistě spalovací a hybridní verzi, pak víte, že jedna má koní málo a druhá zase až příliš mnoho, ovšem vlastně je až tak moc necítíte. Cenově jsou pak dost daleko, aby tu byl prostor třeba pro jedna-pětku turbo se 150 koňmi.
MG takovou jednotku k dispozici má, pod kapotou většího SUV HS produkuje 170 kobyl. U slabších a menších 150koňových modelů by se tak značka znovu snadno vyhnula bratrovražednému boji. Jestli jsou ale něčemu takovému Číňané nakloněni, zjistíme až v příštích měsících. Stejně jako je otázkou, zda se MG nerozhodne expanze využít rovněž k tomu, aby si takříkajíc vyčistilo svůj kurník, který působí trochu chaoticky.
Výše jsme totiž zavadili o jinak značené vozy značky. To je však vlastně jen špička ledovce, neboť MG u svého sedmičlenného portfolia používá jak alfanumerické názvy, tak i pouhá čísla či písmena. Sportovní Cyberster si pak jde úplně vlastní cestou, zatímco u elektromobilů MG u různých modelů volí mezi označením EV či Electric. Jisté sjednocení nabídky by tedy skutečně nebylo od věci, ovšem v tomto případě nás vhodná volba jako u motorů nenapadá.
SUV ZS je bestsellerem značka a zároveň oním „duálním modelem“. K mání je totiž buď s atmosférickou jedna-pětkou, nebo s hybridním pohonem. Foto: MG Motor
Zdroj: Auto News
