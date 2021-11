Nejúspěšnější navigátor závodních jezdců historie končí, „jeho” pilot ale něco takového odmítá před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Citroën

Je krajně neobvyklé, aby parťák skončil v momentě, kdy to pilot v nemá v úmyslu, tady se to ale děje. Mysleli jsme si, že tuto jinak nerozlučnou dvojici rozdělí až důchod, nakonec si ale Sébastien Loeb bude muset najít nového kopilota.

Napříč automobilovou historií můžeme často narazit na velmi slavné dvojice, u nichž si dnes už jen málokdo dokáže představit jednu osobu bez druhé. Asi jen stěží by totiž vznikla automobilka Rolls-Royce, kdyby Charles Stewart Rolls nepotkal Henryho Royce. A podobné je to i v případě Škody, kterou kdysi založili Václav Laurin a Václav Klement.

Není třeba se nicméně nořit až tak hluboko do minulosti, jedna z nejslavnějších dvojic vůbec je totiž součástí poměrně moderní historie. Jde o francouzského závodníka Sébastiena Loeba, kterého od roku 1998 na závodech doprovází spolujezdec Daniel Elena. Či spíše bychom měli napsat doprovázel, neboť devětačtyřicetiletý Monačan aktuálně oznámil konec své kariéry. Místo čtení navigačních značek se totiž hodlá věnovat jiným aktivitám, zejména pak své rodině. Loni v říjnu se mu totiž narodila dcera.

Je nicméně třeba dodat, že Elenova kariéra prakticky skončila již na počátku letošního roku. V březnu totiž oznámil, že dostal padáka od týmu Prodrive, za který společně s Loebem závodil na lednové Rallye Dakar. Na rozdíl od předchozích počinů se ovšem dvojice tentokráte nedostala do cíle, natož aby vystoupala na pódium. Podle britské stáje zatím stála Elenova slabá motivace, stejně jako chyby, kterých se během navigování dopustil. Za tím ale dle něj mělo stát přepřáhnutí na elektronické tablety.

Mimo to Elena uvedl, že tým Prodrive po celou dobu neposlouchal rady jak od něj, tak od Loeba. A zároveň do soutěže nasadil vůz, který byl mizerný. Nic z toho ovšem šéfa britské stáje Davida Richardse neobměkčilo, zvláště pak poté, co rozhodnutí měl posvětit i samotný Loeb. Ten přitom od týmu Prodrive neodchází, pouze by měl do příštího ročníku nastoupit s novým spolujezdcem. Zda se jím stane jeho manželka Séverine, která za Elenu čas od času zaskočila při lokálních soutěžích, je nejisté.

Elena nicméně svět motorsportu opouští definitivně. Můžeme tak jen zrekapitulovat jeho kariéru, která odstartovala už v roce 1992. Na první plnou sezónu ve světě rallye nicméně došlo až o dva roky později, s Loebem se pak spojil v roce 1996. Dvojice od té doby nastoupila do 180 podniků, ve kterých získala 925 výher v rychlostních zkouškách, 79 celkových vítězství, 180 pódiových umístění a devět titulů mistra světa. Naposledy přitom v roce 2020 ovládla tureckou rallye. Takovým záznamem se žádný jiný navigátor nemůže pochlubit.

Monačan se kromě toho párkrát posadil za volant upraveného Peugeotu 106, větších úspěchů však nedosáhl. Po roce 1998 se proto již soustředil jen na kariéru spolujezdce, jenž mu přinesla i Cenu Michaela Parka. Ta se uděluje nejlepším navigátorům na počest Michaela Parka, který zemřel v roce 2005 během britské rallye. Podniku se tehdy zúčastnil i Colin McRae - ten zemřel o pouhá dvě léta později při nehodě helikoptéry poblíž jeho domova.

Na aktuální rozhodnutí Daniela Eleny měl nejspíše velký vliv vyhazov, který na počátku roku dostal od týmu Prodrive. I za ten závodil se Sébastienem Loebem, který však u stáje zůstává. Foto: Prodrive

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.