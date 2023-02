Nejúspěšnější značkou koncernu Stellantis se potichu stala ta, která se dlouho jen propadala a zdá se být na odstřel

Petr Prokopec

Je to paradox, který nastal v podstatě mimo pozornost kohokoli. Automobilka nepřišla s prakticky žádnou důležitou novinkou, jen díky pokračujícímu prodeji zastaralých modelů drží ceny dole. A to stačí na nejen na to, aby Fiat znovu porážel Škodu, ale byl i jedničkou Stellantisu.