Největší a nejstarší továrna Renaultu v krizi končí s výrobou aut, její další osud je nejasný

/ Foto: Renault

Renault je v problémech a musí hledat cesty, jak ušetřit, jinak se ze současných patálií nikdy nedostane. Nyní má v plánu skončit svou ikonickou továrnou, odbory ale říkají, že něco takového nedovolí.

Renault je jednou z automobilek, na které letošní koronavirové problémy dopadly nejsilněji. Výsledkem jsou skutečně obří ztráty, ty ale nelze svést jen na letošní rok. Počátky potíží se datují do už do předchozích let, také proto má firma nového šéfa, který má plán, jak ji ze ztrát dostat. Kouzelnou hůlkou ovšem nedisponuje, a tak nepřekvapí, že musí v prvé řadě šetřit náklady.

První velká oběť nového přístupu je ale poněkud překvapivá. Jde o továrnu Renaultu ve Flins, která je nejen největší, ale i nejstarší dodnes existující fabrikou značky ve Francii. V současné době vyrábí především Renault Zoe a Nissan Micra, v roce 1952 otevřený komplex ale zažil produkci řady ikonických modelů od Renaultu Dauphine přes modely 8, 4, 5 až po Clio a Twingo. Zoe ale bude podle všeho poslední vůz s kosočtvercem ve znaku, který tu bude vznikat.

Ačkoli automobilka oznámila konec výroby nových vozů na tomto místě, zcela vzdát se jej nechce. Plány jsou ale nejasné, podle tiskové zprávy se Flins změní na „zařízení, kde bude Renault pracovat na tom, aby se stal udržitelnější značkou”. To zní skutečně vágně a více než co jiného to působí spíše jako vábnička pro odbory, které by s úplným uzavřením nikdy nesouhlasily. Ty to ale firmě „nebaští”, jak naznačuje jejich vyjádření.

Odborový svaz CGT celý krok považuje jen za chytře zabalené šetření nákladů. „Flins musí pokračovat ve výrobě nových automobilů. Toto nepřijmeme. Renault nemůže podkopávat výrobní kapacitu ve Francii, zatímco dostává státní podporu," uvedl CGT podle Automotive News Europe ve svém prohlášení.

Renault ale zatím trvá na svém a říká, že v následujících letech bude výroba Renaultu Zoe a Nissanu Micra na tomto místě ukončena, zatímco závod bude připraven na nové úkoly. Konkrétnější náznaky záměrů jsou ale skutečně zvláštní, výrobce hovoří například o vybavování ojetých aut ekologičtějšími pohonnými jednotkami či školení zaměstnanců z jiných továren. Jsme zvědavi, jak vše dopadne, nepočítejme ale s tím, že by se do Flins někdy vrátila výroba nových vozů. Bez razantních úspor nákladů Renault nemůže přežít a dříve nebo později to pochopí i odbory.

Ve Flins vzniklo za skoro 70 let skoro 20 milionů Renaultů a dalších vozů aliance Renault-Nissan. Výroba nových aut na tomto místě ale skončí. Foto: Renault

Zdroje: Renault, Auto News

