Největší a přitom docela levné SUV VW dostalo facelift, stylové verzi to snad i sluší

Když se řekne velké SUV Volkswagenu, lidé si obvykle představí model Touareg, ten ale tím největším není. Automobilka nabízí ve dvou verzích ještě větší SUV Teramont a prodává ho o třetinu levněji, jen ne u nás.

Na počátku letošního roku Volkswagen přišel s modernizací svého největšího SUV. To je ve Státech prodáváno pod názvem Atlas, zatímco v Mexiku již užívá označení Teramont. Těchto trhů se nicméně facelift netýkal, místo toho byla inovována varianta pro Rusko. Nyní tu pak máme modernizaci číslo dvě, která je pro změnu určena pro Čínu. Ta se pochopitelně liší, načež se člověk pomalu musí ptát, zda se Volkswagenu vyplatí inovovat dvakrát jinak v krátkém sledu to samé SUV v zemích, které od sebe nejsou příliš vzdálené. Na to ale nejspíše budou mít odpověď jen němečtí účetní, kteří ji ale jistě do pléna nedají.

Otázku nákladů tedy hoďme za hlavu, věnovat se budeme jen oněm inovacím. Dopředu se tak nastěhovala nová maska s úzkými vertikálními lamelami a jednou horizontální podsvícenou lištou. Nová jsou i světla, která mají jak odlišnou grafiku, tak i tvar. A aby toho nebylo málo, dorazil také přepracovaný nárazník, jenž vozu dodává na mnohem větší robustnosti. Zároveň disponuje i odlišnými vzduchovými kapsami, jakkoliv ty se zdají být spíše ozdobné než plně funkční.

Přesunout se můžeme dozadu, kde facelift svým pojetím navazuje spíše na předchozí ztvárnění předku. Nicméně i zde došlo na inovace, neboť světla mají odlišnou grafiku a za pomoci LEDek došlo k jejich propojení. Podsvícené je nicméně i logo značky, kromě toho pak přibylo i více chromu, což ostatně platí i o bocích. Kromě toho můžeme zmínit ještě příchod nového střešního spoileru a poupraveného nárazníku, tím je nicméně přerod u konce. Do interiéru nás totiž VW zatím nepustil.

Podobný přístup je spojen rovněž se stylovou variantou Teramont X imitující kupé, jakkoliv ta se dočkala vlastního unikátního stylu. Maska nyní lépe navazuje na původní světlomety, zatímco v rámci nárazníku došlo na zvýraznění černě lakovaných elementů. Podobně je na tom i záď, kde taktéž došlo na příchod či zvýraznění černých prvků. Kromě toho se stylové provedení dočkalo i většího množství chromových linek a 21palcových kol, za nimiž prosvítají červeně lakované třmeny. Zatímco základní Teramont svým vzhledem ani teď moc neoslní, verzi X to snad i sluší.

Navíc je třeba dodat, že oba vozy jsou relativně levné a SUV-kupé Teramont X je dokonce tím levnějším. Jeho ceny začínají na 289 900 CNY, tedy kousek pod milionem Kč. To je slušná nabídka vzhledem k tomu, že Touareg u nás začíná skoro na 1,6 milionu. Ceny faceliftovaných verzí tedy neznáme, velké změny ale nelze čekat. Více by se toho mohlo změnit v interiérech, kam nás zatím Němci nepustili.

Více se o obou novinkách dozvíme za pár týdnů na autosalonu v Šanghaji, což vlastně jen dokazuje, že v Číně se věci vrací do předkoronavirového normálu. Tam budou osvětleny i nejasnosti spojené s motorovým prostorem, byť ne v případě čtyřválcové verze, ta se znovu vrátí s 220 koňmi pod označením 380 TSI. Otazníky visí nad šestiválcem, jehož 299 koní by již mohlo dráždit čínské touhy po minimalizaci spotřeby.

Foto: Volkswagen



Foto: Volkswagen

