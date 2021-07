Největší automobilka jde proti proudu, i teď nabídne nový motor, který ostatní zavrhují před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

A situace je to skutečně velmi pikantní. Nejde jen o to, že se za nimi zavírá voda u jiných značek, ani sama Toyota jim léta nefandila a nahrazovala je hybridy. Teď s diesely míří dokonce do USA, kde je dosud vůbec nenabízela.

Toyota je automobilkou, která proslula jak kvalitou svých vozů, tak hybridními technologiemi. Díky tomu je považována za lídra v oblasti benzin-elektrických hnacích ústrojí, přesto opakovaně mluví o tom, že do budoucna nehodlá vše vsadit pouze na jedinou kartu. Stěžejní jsou pro ni zákazníci, nikoliv politici, kteří tlačí jen elektropohon. Tím se značně odlišuje od jiných velkých automobilek snad krom BMW, jehož šéf hovoří podobně.

Přesto i po těchto slovech překvapí, kam až je automobilka jakési diverzitě pohonných jednotek zajít - nepočítá jen s benziny, hybridy a elektromobily, ale očividně také s diesely. A to i tam, kde by to nečekal snad ani ten největší naftový optimista, kterého kdy svět poznala.

Automobilka nově zveřejnila s edukativním videem, na kterém vysvětluje princip chodu právě dieselového motoru. To by nebylo až tak překvapivé, kdyby šlo třeba o Volkswagen či Mercedes-Benz, tedy značky, které jsou s takovým ústrojím neodmyslitelně spojené. Jenže v tomto případě zde máme právě Toyotu, která dieselům vystavila již před pár lety téměř úplnou stopku. Jen pod kapotami modelů Land Cruiser a Lexus LX450d bylo možné takovou jednotku dále najít.

Osmiválcový agregát o 4,5litrovém objemu nicméně přišel na trh již v roce 2007, přičemž Toyota jej příliš neinovovala. Turbodiesel proto pozvolna mizel z různých trhů a s odchodem Land Cruiseru generace J200 zůstal už jen v nabídce Lexusu, i zde se ale počítá s jeho definitivním koncem. Dané video tedy může způsobit nemalé zmatení publika, zvláště když za ním stojí americké zastoupení Toyoty, která dieselové modely dosud vůbec nenabízela.

Vše nicméně souvisí s v úvodu zmíněnou diverzitou. Toyota totiž sice onen osmiválec s interním označením 1VD-FTV poslala do věčných lovišť, ovšem zároveň přišla s jeho úplně novým nástupcem. Tím je 3,3litrový šestiválec twin-turbo nabízený pod kódem F33A-FTV. Tato pohonná jednotka přitom bude pohánět Land Cruiser generace J300, v jehož případě nabídne 309 koní a 700 Nm točivého momentu, tedy více než předchozích 272 koní a 650 Nm.

Agregát F33A-FTV je vůbec první šestiválcovým turbodieselem značky, jenž má řady válců rozevřené do „V“, předchozí jednotky byly řadové. Automobilka v jeho případě instalovala výfukové porty a turbodmychadla dovnitř, což zkrátilo cestu, jíž výfukové plyny musí urazit, než roztočí turba. To má zredukovat tradiční prodlevu přeplňovaných motorů, zároveň ovšem zajistit snížení komplexnosti jednotky a snížení emisí zejména zastudena.

Nový diesel je spojen s desetistupňovou automatickou převodovkou Aisin, která nahrazuje předchozí šestistupňový automat. Celé moderní ústrojí je o podstatných 100 kilo lehčí než to předchozí, což dále vede ke snížení spotřeby a emisí. Toyota tedy novému motoru věnovala opravdu nemalou péči, a tak nebude nabízen jen pod kapotou modelu Land Cruiser. A co je nejzajímavější, k mání bude i v USA.

Dorazí však agregát rovněž do Evropy? To je otázka, na kterou oficiální odpověď zatím neexistuje. Můžeme tedy maximálně spekulovat o pozitivním stanovisku značky, která motor F33A-FTV označuje jako globální. Stejně jako se můžeme i ptát, zda tato jednotka nakonec nebude rovněž hybridizována. Ostatně si stačí jen uvědomit, že značka si zaregistrovala nové označení Hybrid Max, které by k ní docela sedlo.

Nová Toyota Land Cruiser je prvním vozem japonské značky, který se dočká nového šestiválcového dieselového motoru. S tím mají Japonci zjevně velké plány, když jej nabídnou i ve Státech, jak nepřímo dokládá i video níže. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

