Největší automobilka světa prodala na svém domácím trhu za minulý měsíc 18 elektromobilů, tolik k oné revoluci
dnes | Petr Miler
A nejde říci, že by šlo o nějaký mimořádný výkyv, jakkoli srpen byl o něco málo horší, než je letos obvyklé. Prodeje jsou v rámci posledního měsíce meziročně dole o 85 procent, ani za celý letošní rok to ale s poklesem o 71 procent není o mnoho lepší. Co to asi říká?
O elektrických autech si můžeme myslet, co chceme, také vy si o nich můžete myslet cokoli. Můžeme se dlouze přít o jejich výhodách a nevýhodách, technických přednostech a slabinách, uživatelské přívětivosti, dlouhodobé ekonomické efektivitě... Můžeme probrat tisíc aspektů a dojít nebo nedojít k jakémukoli závěru, o jejich úspěchu ale nakonec rozhodne jediná věc - organická poptávka mezi širokými masami zákazníků.
Nic jiného nikdy nerozhodne, přičemž výsledek jejich úvah nemusí být nutně racionální. Obliba SUV také velký racionální smysl nedává, lidé je ale prostě chtějí a nemá smysl s tím bojovat - buď toho můžete využít ve vlastní prospěch, nebo se k tomu postavit zády ve prospěch konkurence, která to nedělá. Případ elektrických aut nebude jiný a žádné dotace, umělé zdražování, nařizování nebo zákazy na tom nic nezmění. Tyto instrumenty mohou pomoci urychlit to, co by tak jako tak nastalo, proti proudu jimi jít ale nelze.
Lokálně možná, globálně ale ne - snaha o nastolení nepřirozeného stavu vždy někoho vytrestá. Je tak třeba vzít rozum do hrsti a uvědomit si, zda něco jako dostatečná organická poptávka po těchto autech existuje. A pokud ne, nejít hlavou proti zdi. Automobilky před takovými rády zavírají oči, protože vsadily na svého favorita a nechtějí si přiznat porážku. Navíc je vzhledem k bezpočtu mechanismů křivících trh stále těžší se takové informace dopídit, cesty ale pořád jsou.
Za jeden velký příklad můžeme označit Českou republiku, která je sice předmětem přerozdělovacích mechanismů EU a místní umělé výhody též existují, přesto je zájem o elektrická auta zanedbatelný navzdory roky trvající marketingové i mediální masáži. Existují ale i výmluvnější případy jako působení Toyoty na svém domácím, tedy japonském trhu.
Toyota je obrovská automobilka, dnes je tou největší na světě. A její prodeje celkově rostou - meziročně letos prodala o 6,2 procenta aut víc než loni za stejné období a míří k bezpečnému překonání loni prodaných 10,8 milionu vozů za celý rok. Pro elektromobily nehoří, to víme, přesto nějaké nabízí a přinejmenším na domácím trhu, kde ji lidé adorují daleko ví než kdekoli jinde, by nějaké prodat mohla. Japonsko ale rozmach těchto aut příliš uměle nepodporuje, a tak se setkávají s téměř nulovým zájmem.
Také tam se Toyotě daří, letos tam prodala o 17,8 procenta víc aut než loni, jakkoli poslední měsíc byl s odbytem 96 269 vozů slabší než loni. I tak je to hromada aut, kolik z nich bylo elektrických? 18. Osmnáct, jak vypichují kolegové z Carscoops. Bavíme se tedy o tržním podílu 0,019 procenta, 0,19 promile, je to v podstatě nic. A nedá se říci, že by to byl jen špatný měsíc, 469 elektrických vozů prodaných za celý rok nezní o mnoho lépe - jedno číslo představuje 85procentní, druhé 71procentní meziroční pokles.
Někteří naráží na to, že model bZ4X na fotkách okolo v Japonsku ještě nedostal facelift, což mu s prodeji nepomáhá. To asi nepomáhá, ale i bez onoho meziročního poklesu by šlo tak jako tak o zanedbatelný odbyt. O tato auta prostě lidé nestojí.
Celosvětově prodává Toyota elektromobilů víc, to ale především na místech, kde jsou štědře dotovány a jinak podporovány. To jsou nakonec nepřímo i u nás, přesto tu mají podle dat SDA jen 2,5procentní podíl na trhu. Také to je zanedbatelné.
Neukazuje to zas jednou, že celá elektrická revoluce je prostě iluze? Že si většina lidí, kteří si tato auta pořizují, kupuje spíš ony dotace a další výhody než samotná auta? Něco takového je skutečně neudržitelné, neboť to pojde ve chvíli, kdy podobné výhody přestanete poskytovat.
Vývoj v USA nám brzy ukáže víc, situace v Japonsku ale říká vše vlastně už teď - elektromobily jsou obecně nekonkurenceschopný produkt oslovující velmi okrajové skupiny zákazníků. A dokud nenabídnou víc za míň - přirozeně, reálně, ne díky dalším dotacím -, jinak to nebude. Podobný moment na horizontu nevidíme, nebylo by tedy lepší přestat se přetvařovat a nechat automobilky znovu volně soutěžit ve snaze nabídnout komplexně nejuspokojivější produkt pro své zákazníky?
Faceliftovaná Toyota bZ4x je zatím k mání jen v Evropě, ani ta ale situaci v Japonsku dramaticky nezmění. Lidé tam elektromobily od největší domácí značky prostě nekupují, i když jinak berou všemi deseti skoro cokoli, co nabídne. Foto: Toyota
Zdroje: Toyota, Carscoops, SDA
