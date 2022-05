Největší automobilka světa odpískala výrobu dalších 100 tisíc aut, situace je stále složitější před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Firma ještě na přelomu roku věřila, že letos zlomí výrobní rekord, teď už je ale jasné, že to nezvládne, ani zdaleka. Neplánované zastavení výroby v řadě továren oznamuje už poněkolikáté, nejnověji to odnese 100 tisíc aut a stejný počet jejich kupců.

Když Herbert Diess zkraje března oznámil, že konflikt na Ukrajině bude mít na automobilovou branži větší dopad než dva roky pandemie, měli to mnozí za malování čerta na zeď. Válčení Ruska s našimi někdejšími východními sousedy bylo tehdy čerstvou záležitostí a leckdo věřil, že se brzy stane zase minulostí.

O necelé tři měsíce později si můžeme říci, že se minulostí nestalo a nikdo si dnes asi už ani netroufne odhadovat, kdy by k něčemu takovému mohlo reálně dojít. Nepříznivý dopad na ekonomické dění v té či oné oblasti je realitou, sám VW na věc zareagoval přesouváním části výroby z Evropy do Číny a Ameriky, ani to ale nakonec nevypadá jako spása. Ke konfliktu na Ukrajině se přidaly ještě lockdowny právě v Číně a automobilový průmysl míří pořád stejným směrem. Kam, to se naplno říci veřejně nedá.

Že se problémy nevyhýbají nikomu, potvrzuje i poslední krok Toyoty. Největší automobilka světa pro letošek původně plánovala rekordní výrobu, v podstatě každý měsíc ale ze svých původních cílů slevuje. Nejnověji oznámila, že v květnu a červnu postupně zastaví výrobu na 16 linkách v 10 svých továrnách v Japonsku. To je hodně i na Toyotu, uvážíme-li, že ve své domovině vyrábí auta na 28 linkách ve 14 fabrikách.

Výsledkem tak bude zrušení výroby celých 100 tisíc aut. Toyota je přitom automobilkou, která byla v důsledku chytrých rozhodnutí z minulosti na dosavadní čipovou krizi připravena lépe než většina konkurence a dlouho nejhorším následkům unikala. I tak ale letos sahá po pravidelném zastavování montážních linek, neboť ani dění na Ukrajině, ani dění v Číně nešlo předpokládat. Oficiální prohlášení automobilky k celé věci hovoří za vše: „Jako Toyota bychom se znovu chtěli omluvit za opakované úpravy našich výrobních plánů a způsobování povážlivých nepříjemností našim zákazníků, dodavatelům a dalším partnerům,” praví firma. To je sypání si popela na hlavu, nic jiného.

Co tedy avizoval Herbert Diess, se bohužel naplňuje. A otázkou je jen, kdy bychom mohli vidět aspoň světlo na konci tunelu. Vše záleží na délce rusko-ukrajinského konfliktu, na přístupu Číňanů i na dalším vývoji světových ekonomik. V tuto chvíli jsme svědky příchodu řady neblahých zpráv zejména z USA naznačujících nevyhnutelnost recese, při níž by se nedostatek nových aut snadno překlopil v jejich přebytek. A to by byla další špatná zpráva. O ty dobré je holt poslední dobou nouze, s tím je třeba se smířit.

