Asi největší průšvih dějin jako aut by se opakoval, vozy i po „trvalé” opravě hoří

Petr Miler

Když u aut dochází ke spontánnímu vzplanutí, je to nepříjemné. Když se to děje po první svolávací akci, je to ještě nepříjemnější a když po té druhé shoří auto patřící politikovi, je to skutečně pořádný průšvih.