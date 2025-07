Největší dnešní propadák Škody dál líže dno prodejních tabulek. Prodává se ještě 4x hůř než beztak nechtěná Scala včera | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Mohlo se zdát, že pustit tohle auto do prodeje je dobrý nápad, ukázalo se ale, že není. A vlastně ani nevíme, proč tomu tak je - vypadá šik, vnitřní prostor tím moc netrpí a ceny jsou srovnatelné s výchozím modelem. Zákazníci ale dál říkají jasné ne.

Opravdu by nás zajímalo, kam vedení Škody dalo svého času hlavu, když si usmyslelo, že z výrobce racionálně orientovaných, relativně dostupných aut okouzlujících hlavně poměrem hodnoty a ceny udělá značku čistě elektrických vozů. Podle nás je to od počátku absurdní strategie, která jen tupě kopíruje stejně nesmyslný krok mateřského Volkswagenu. Předchozí vedení české značky bylo proti, to současné tomu jen nadšeně tleská a je mu úplně jedno, co všechno to způsobí a jak hloupě při tom vypadá.

Už nějaký ten pátek jsme tak plni obav o budoucnost automobilky, neboť logicky zanedbává své spalovací portfolio a prakticky všechen potenciál investuje do elektrických modelů. Výměnou za co? Obchodně skoro není o čem mluvit, ostatně už „originální” nápad zkopírovat Teslu a začít s elektromobily v horních patrech trhu, kde na nabídku Škody nikdo nečeká, byl pochybný.

Kdyby automobilka měla na tomto poli co nabídnout své tradiční pragmatické klientele, mohla rozbít bank, jenže ono na něm nabídnout není co. Elektrická auta nejsou s to ve své současné podobě přijít s čímkoli, co by oslovilo kupce Octavie a spol., což si firma kdysi sama ověřila a brzy znovu ověří. A tak přišel Enyaq, možná designově líbivé, ale jinak omezeně prakticky použitelné auto za ceny atakující klidně až dvoumilionovou hranici.

Prodeje tohoto modelu jsou značně kolísavé, neboť odpovídají tomu, kde se na ně nedobrovolně složí všichni ti, kteří ho nechtějí, či kolik automobilka zrovna čeho potřebuje prodat. Je to naprosto umělý svět jen okrajově pracující s organickou poptávkou, což nakonec můžeme vidět i u nás. Škoda v Česku letos podle dat SDA prodala 34 981 aut, elektrických z toho bylo 2 059. A nepřijít nový Elroq, který zastává roli přesně toho auta, které firma prodává klidně se ztrátou, aby dostála přerozdělovacím mechanismům EU, šlo by jen o stovky vozů. I nejméně žádaný Superb se prodává dramaticky lépe než všechny elektrické modely značky dohromady, pro její odbyt tu neznamenají nic podstatného.

Trochu jinak je tomu v Evropě kvůli faktorům zmíněným výše. Elektrický Enyaq se zdá být na ústupu, protože novější Elroq je do značné míry totéž za menší peníze, navíc lépe ušité podle emisních hrátek EU. Pak je tu ale ještě jeden typ, který se prodejně nikdy nikam nedostal a i v současné době líže dno prodejních tabulek značky - Enyaq Coupe.

Ve vší té elektrické obsesi někoho ze škodovky kdysi napadlo vyšperkovat nabídku Enyaqu právě verzí kupé, tedy spíš pseudokupé, prostě stylověji pojatým SUV. Auto tak přišlo kus praktičnosti, nabylo na ceně a... No a neoslovuje téměř vůbec nikoho. Pokud je Enyaq nesmysl žijící primárně z přerozdělovacích schémat, přímých i nepřímých nařízení a zelených politik větších firem, Enyaq Coupe je nesmysl na druhou. A podle toho se také prodává.

Letos má na kontě podle statistik Data Force v Evropě pouhých 4 927 prodejních zářezů do pažby, to je skoro nic, většina modelů Škody si najde víc kupců za měsíc. A i měsíční prodeje jsou pochopitelně mizerné, když se jako u jediného typu české automobilky pohybují ve stovkách kusů v rámci celého kontinentu. To už snad nemůže Škodě vydělat ani grafickou přípravu katalogů, však i Porsche prodává asi třikrát víc sportovních devětsetjedenáctek. A také relativně neúspěšná Scala jako druhý model od konce se prodává čtyřikrát líp, tolik pro srovnání.

Vlastně se až divíme, jak moc je Enyaq Coupe nežádaný. Hlavou si elektrické auto koupit skoro nejde a na emoce hraje tento typ lépe než Enyaq i Elroq. Ale zájem zůstává skoro nulový. Něco nám říká, že tato verze se žádné nové generace nedočká, takže pokud byste náhodou měli zájem...

Tahle škodovka za víc jak 1,7 milionu Kč? Souhlasná odpověď zaznívá po celé Evropě jen velmi zřídka. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Data Force, SDA, Autoforum.cz

Petr Miler

