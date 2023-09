Největší dobíjecí stanice v Británii je vtip, pro 180 aut má menší výkon než jedna jediná tankovací pistole před 4 hodinami | Petr Miler

Máloco ukazuje neefektivitu dobíjení elektromobilů tak jasně jako toto dílo. Je to až absurdní, když si uvědomíte, že zabírá obrovskou plochu, na které pojme až 180 aut, do všech najednou ale bude „nalévat” energii pomaleji než jediná tankovací pistole do jednoho spalovacího vozu.

Pro normálního smrtelníka bez hlubšího zájmu o fyziku je těžké si představit, jak zoufale uživatelsky neefektivní a úplně běžným spalovacím autům vzdálené jsou dnešní elektromobily. Při prezentaci kteréhokoli z nich létají vzduchem kilowatty, kilowatthodiny a kilometry dojezdu jako esa v mariáši a vše se zdá být fajn. Včera jsem v rádiu slyšel reklamu na Volkswagen ID.3, ve kterém jeden kamarád druhému při předvádění jeho nové automobilové akvizice právě od VW říká něco jako: „To já si počkám, až to budou mít vychytaný,” na což mu ten druhý odvětí cosi ve smyslu: „To nemusíš, mají to vychytaný už teď!”

Musel jsem se smát, ten první mu měl správně odvětit: „Houby s octem, jsou věci, které dnes technicky vychytat prostě nejde.” A opravdu to není tak, že by elektromobily byly něco jako „skoro spalovací auta” nebo „polovina spalovacích aut”, jsou z hlediska použitelnosti o Titanic pozadu, hrají o pět lig nižší soutěž, představují uživatelsky naprosto nesrovnatelně horší řešení, které normálního uživatele snad ani nemůže dříve nebo později přivést k nepříčetnosti nějakým hororovým zážitkem. Obvykle taková tvrzení musíme podporovat rozličnými teoretickými situacemi, dnes se ale jedna ryze praktická nabízí vyloženě sama.

Firma BP, dříve British Petroleum, dnes asi jen BP, protože „petroleum” není v módě, také pracuje na tom, aby lidem mohla do aut nejen něco dolévat, ale i dobíjet. Proč ne, její poslední tisková zpráva informující o otevření „největší dobíjecí stanice pro elektromobily ve Velké Británii” je ale snad tou nejhorší reklamou na elektrická auta, kterou šlo stvořit. Říká si Gigahub a stojí poblíž Campusu NEC ve West Midlands. Podívejte se, jak obrovské místo to je a kolik plochy zabírá. Už při pohledu na něj se člověk musí ptát, jestli s „elektrickou revolucí” není něco v nepořádku, protože takhle obrovskou čerpací stanici pro 180 aut člověk jakživ neviděl. Stačí prostě selský rozum na to, abyste se začali divit, teprve technické detaily ale odkrývají celou tragédii.

Na tomto místě je skutečně dohromady 180 dobíječek - 30 pracuje s výkonem až 300 kW, 150 s výkonem 7 kW. Jednoduchá matematika, máme tu 150x7+30x300 kW, takže přes 10 MW dobíjecího výkonu, ne? No, skoro, všechny totiž nedovedou pracovat najednou naplno, takže stanice jako celek dokáže ze sítě brát nejvýš 6,5 MVA, což zjednodušeně můžeme vzít jako 6,5 MW, i když to reálně bude méně. Když se tedy na místě sejde 180 aut, všem pojede nabíjení ani ne na 2/3 maximálního výkonu, ale dobře, to je pořád dost.

Jenže co je to 6,5 MW? To je jedním slovem flus, plivnutí do rybníka. Když použijeme náš obvyklý výpočet, který litru motorové nafty přisuzuje 3,9 kWh jakési „efektivní energie” a pro elektromobily je velmi výhodný, neboť u nich očekává 100% efektivitu dobíjení a 100% efektivitu pří výrobě kinetické energie (ani jedno není pravda, ale buďme optimisté), pak to znamená následující - oněm 6,5 MW pro celý tento lán aut se nejenže vyrovná, ale snadno jej překoná jedna jediná tankovací pistole pro jedno jediné osobní auto. A když to bude náklaďák, budeme se pohybovat ještě v jiné dimenzi.

Tankovací pistole používané u čerpacích stanic mají průtok až okolo 80 litrů paliva za minutu. Reálně to bývá méně, ale polovinu maximální kapacity využívají celkem běžně, tak řekněme 40 litrů za minutu. Znamená to, že za hodinu takto do auta natankujete ekvivalent 9 360 kWh neboli 9,36 MWh elektrické energie. Jedna tankovací pistole tedy může být ekvivalentem dobíjení výkonem 9,3 MW, reálně to může být méně, ale také to může být více. Třeba tankovací pistole pro kamiony mají průtok až okolo 200 litrů za minutu, to se pak dějí věci, teoreticky můžete náklaďák „dobíjet” výkonem 46,8 MW. A ono to skoro nemá limit, vzpomínáte na tankování ve Formuli 1? Tam proudily do aut desítky litrů za pár sekund, to se pak bavíme ještě o řádově vyšším výkonu. Nebo si stačí uvědomit, že na jedné čerpací stanici není obvykle 1 pistole, ale spíše 8 či 10. A jsme zase úplně jinde.

Na tomto je nejlépe vidět, jak daleko mají dobíjecí stanice k těm čerpacím ani tento gigant pro 180 aut nemusí vyrovnat jednu jedinou obyčejnou tankovací pistoli, kterou si zítra vesnické benzinky kdesi v polích strčíte do hrdla nádrže. Vypadá to jako vtip, o to smutnější je, že někdo tohle myslí vážně.

Při pohledu na absurditu celého tohoto Gigahubu se skoro člověku chce říci, že to po selhání vynucování elektrických aut bude zajímavé opuštěné místo připomínající, jak pošetilí někteří při víře ve schůdnost tohoto nápadu byli. Nakonec nejsme zdaleka první, kdo se o podobné výpočty pokouší. A pro elektromobily dopadají vždy tragicky, jinak vzhledem k jejich technickým limitům dopadnout ani nemohou.

Tohle obrovské místo se chlubí tím, že je největší dobíjecí stanicí ve Velké Británii. To je, ale už nutnost vzniku něčeho takového zarazí. Vykreslení představy o jeho celkové schopnosti doplňovat auta energií ve srovnání s jedním stojanem čerpací stanice z něj ale dělá teprve tu pravou bizarnost. Foto: BP, tiskové materiály

